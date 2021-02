Norwegia przyznaje krajom UE miliardy wsparcia: - Należy ograniczyć ten strumień pieniędzy

W ciągu roku kwota równa podatkowi zapłaconemu przez 42.000 mieszkańców Norwegii przeznaczana jest na wsparcie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Ważnym projektem UE jest wyrównywanie nierówności społecznych w Europie. Norwegia, uczestnicząc w programie EOG, stała się jednym z najbardziej hojnych członków projektu.

W budżecie państwa na rok 2021 roku przeznaczono w sumie 5,7 mld koron na wsparcie innych krajów, takich jak na przykład Polska.

Norweski podatnik płaci średnio 136.300 koron podatków rocznie. Płaci również dodatkowe opłaty odprowadzane później do budżetu państwa. Oznacza to, że dotacja przekazywana na program wsparcia EOG odpowiada rocznemu podatkowi pobieranemu od 41.820 mieszkańców Norwegii.

Norwegia uczestniczy w dwóch różnych schematach finansowania krajów UE. Jednym z nich jest program finansowany wspólnie z Islandią i Liechtensteinem, w którym Norwegia pokrywa 98 procent kosztów wsparcia. Ponadto istnieje tzw. program EFTA, w którym na Norwegię przypada 94,4 procent kosztów.

Program wygasa 30 kwietnia 2021 roku, a według minister spraw zagranicznych Ine Eriksena Søreide (H) Norwegia nie jest prawnie zobowiązana do ustanowienia nowego programu wsparcia. Zamiast tego chce opierać się na realnej potrzebie wyrównywania różnic społecznych i gospodarczych. Partia Centrum przedstawiła zatem propozycję ograniczenia dotacji.

- Musimy krytycznie podchodzić do tego, jak wykorzystujemy środki publiczne. Program miał być pomocą dla krajów UE, ale został znacznie rozszerzony. Można by założyć, że potrzeba wsparcia zmniejszy się, gdy pomoc ta zostanie udzielona, jednak tak się nie stało, mówi w rozmowie z Nettavisen polityk Partii Centrum Emilie Enger Mehl.

- Norweska społeczność biznesowa uzyskuje dzięki programowi dostęp do ogromnego rynku i eksportuje towary i usługi za kilkaset miliardów - czy nie warto zapłacić za to taką cenę?

- To nie jest program, do którego jesteśmy prawnie zobowiązani. Nie mamy obowiązku wysyłania tak dużych kwot do Europy Wschodniej - mówi Enger Mehl.

Enger Mehl pokazuje przykłady, w których Norwegia za pośrednictwem programu przyczyniła się do sponsorowania renowacji starych rezydencji na Węgrzech. Krajem, który najbardziej skorzystał na programie jest Polska, która od 2014 roku otrzymała ponad 800 mln euro wsparcia. Odpowiada to około 8,2 miliardów koron przy obecnym kursie wymiany.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Chodzi o to, że płacisz podatki w Norwegii, a pomagasz w remontach dworów na Węgrzech i finansowaniu uroczystości w Polsce. Być może słusznym jest wspieranie niektórych inicjatyw, ale kiedy zakres pomocy jest tak duży, to musimy dążyć do jego ograniczenia - mówi.

Enger Mehl miała nadzieję, że możliwe będzie znaczne ograniczenie wsparcia, gdy 30 kwietnia bieżącego roku zakończy się czas trwania programu. Jednak propozycja ta nie osiągnęła powszechnego wsparcia. Nawet Partia Postępu Frp, która w ostatnich latach głosiła zdecydowane «nie» dla UE i chęć renegocjacji porozumienia EOG, nie popiera tej propozycji.

Frp: - To zbyt populistyczne

Rzecznik ds. polityki zagranicznej Frp Christian Tybring-Gjedde uważa, że ​​propozycja Partii Centrum była «zbyt populistyczna».

- Propozycja była zbyt populistyczna i nie uwzględniała rzeczywistych problemów, które pojawiają się w związku z porozumieniem EOG. Nikt nie chce płacić UE więcej niż to konieczne, ale Frp postrzega to jako warunek uzyskania dostępu do rynku liczącego 450 milionów ludzi, mówi Tybring-Gjedde w rozmowie z Nettavisen.

Zamiast tego Frp przedstawiła dwie inne propozycje, które mają na celu spowolnienie eksportu norweskich systemów ubezpieczenia społecznego do innych krajów UE. Ponadto zaproponowali otwarcie norweskiego rynku na produkty rolne, co delikatnie mówiąc, nie spotkało się z entuzjazmem polityków Partii Centrum.

- Powstrzymajmy eksport świadczeń socjalnych, dostosujemy kwoty i koszty do poziomu życia w konkretnych krajach. Druga propozycja jest taka, że ​​chcemy otworzyć rynek na produkty rolne. Wierzymy w norweskiego rolnika, ale też chcemy dać konsumentom możliwość większego wyboru produktów w sklepach - mówi.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norgedeler ut milliarder i EU-bistand: – Må skru av pengekrana (Espen Teigen)

Reklame Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter