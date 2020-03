Norwegia udzieliła pomocy 116 krajom – jak trafiły na tę listę?

Pieniądze z pomocy przeznaczane są na różne cele: na koncerty, na norweskie partie polityczne, związki zawodowe LO, wystawy muzealne i wiele innych.

Dane otrzymane z norweskiej Dyrekcji ds. współpracy rozwojowej (Norad) pokazują, że w 2018 roku Norwegia udzieliła pomocy 100 różnym krajom. W latach 2013–2018 na liście odbiorców norweskich środków pomocowych znalazło się 116 krajów. Z przeglądu dokonanego przez Norad wynika, że pieniądze na pomoc są przekazywane prawie wszystkim krajom «niezachodnim».

Kraje, które otrzymały pomoc z Norwegii w latach 2013–2018. Foto: (Norad)

Fundusze pomocowe nie różnie dystrybuowane. Brazylia na przykład otrzymała znacznie ponad 8 miliardów koron, podczas gdy inne kraje w tym samym, analizowanym okresie wsparte zostały kwotą kilkuset tysięcy koron.

Zła dystrybucja pomocy

Od wielu lat pojawiają się krytyczne głosy, mówiące że norweska pomoc jest dystrybuowana niewłaściwie. Riksrevisjonen (norweski NIK) w swoim raporcie wskazał między innymi, że wsparcie otrzymuje zbyt duża liczba projektów, a co za tym idzie, pomoc ta staje się mało znacząca.

Minister ds. rozwoju Dag-Inge Ulstein (KrF) przyznał w rozmowie z Nettavisen, że problem ten znany jest już od jakieś czasu, dlatego też celem rządu stało się skoncentrowanie wysiłków na przyznawaniu dotacji mniejszej liczbie projektów.

- Liczba krajów otrzymujących pomoc maleje. W odniesieniu do całej udzielonej pomocy liczba krajów spadła ze 116 w 2013 roku do 100 w roku 2018. Jeżeli z tej listy wyłączymy pozycje pomocy nagłej i humanitarnej, pomocy dla pokoju i pojednania oraz pomocy dla społeczeństwa obywatelskiego, liczba krajów które otrzymały wsparcie spadła z 107 do 81, powiedział Ulstein.

Pomimo wysiłków, aby udzielać wsparcia mniejszej liczbie projektów, w zestawieniu Norad z 2018 roku znajdujemy aż 4290 różnych pozycji. Część udzielonego wsparcia została również zwrócona.

Wszystkie pozycje w norweskim budżecie pomocowym na rok 2018. Zestawienie wydrukowane jest taką czcionką, że czytanie bez szkła powiększającego jest prawie niemożliwe. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Na liście znaleźć możemy, że przekazano na przykład 1,2 miliarda koron na program szczepień GAVI założony przez Billa Gatesa, 35 milionów koron na pracę Czerwonego Krzyża w Syrii, 937.000 koron na spłatę pożyczek studenckich w Nepalu i 170.000 koron na zorganizowanie stałej wystawy muzealnej w Afryce Południowej, na której Norwegia zaprezentuje swój wkład w wyzwolenie Afryki Południowej.

Finansowe wsparcie w 2018 roku otrzymały również... norweskie partie polityczne. Senterpartiet otrzymała około 190.000 koron, młodzieżówki KrF, Høyre i Venstre otrzymały około 350.000 NOK. Młodzieżowa organizacja Partii Pracy otrzymało 630.000 koron a Høyre około 280.000 koron.

W tym samym roku największa norweska centrala związków zawodowych LO otrzymała prawie 22 miliony koron wsparcia.

Najbardziej niejasnym wsparciem było przekazanie w 2018 roku kwoty 901.568 koron na cele określone jako «Różne» . Fundusze te wypłacono «Nieokreślonemu» w obszarze «Globalnie nieokreślonym».

Nettavisen zapytało Norad, na jakie cele przeznaczone były te fundusze, jednak nie otrzymało odpowiedzi.

Przegląd projektów, którym udzielono finansowego wsparcia pokazuje zarówno jasne priorytety alokacji środków, w tym środki na edukację i klimat, ale także dużą liczbę pojedynczych pozycji, które wydają się być finansowane przy braku idei przewodniej.

Wsparcie finansowe uzyskały między innymi: organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych w Bhutanie, organizacje walczące z przemocą domową wobec kobiet w Armenii, kampanie informacyjne dla osób z urazami oczu w Indiach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało Nettavisen, że duża część pomocy nie wynika z priorytetów politycznych.

Minister ds. rozwoju Dag-Inge Ulstein. Foto: (NTB scanpix)

Znacząco zmniejszono liczbę finansowanych projektów

Ulstein zwraca uwagę, że prowadzono prace nad zmniejszeniem liczby projektów, którym udzielane jest wsparcie finansowe.

- Od 2013 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Norad zmniejszyły liczbę umów projektowych z 7.000 do ok. 3.000. Jest to znaczny wzrost koncentracji środków, co wpływa też na lepsze monitorowanie postępów i wyników projektów czy też programów, mówi Ulstein.

Jeff Bezos, dyrektor generalny Amazon, tworzy fundusz na walkę ze zmianami klimatu. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB (NTB scanpix)

Niedawno okazało się, że Jeff Bezos, najbogatszy człowiek świata, założyciel Amazon, przeznaczył 10 miliardów dolarów na walkę ze zmianami klimatu. To oczywiście ogromna suma, ale jest ona zbliżona do tej, którą Norwegia wydała na pomoc przez nieco ponad dwa lata. WWszystko też na to wskazuje, że w majbliższej przyszłości to właśnie zmiany klimatyczne będą absolutnum priorytetem w dystrybucji norweskich środków pomocowych.

Pomimo słów krytyki, minister jest zadowolony z realizacji norweskiej polityki pomocy rozwojowej.

- Warto przyjrzeć się bardzo pozytywnej ocenie OECD, zawartej w raporcie z przeglądu norweskiej polityki rozwojowej w 2019 r. Kiedy raport był omawiany w OECD, norweska polityka rozwoju została nazwana „«złotym standardem» i przykładem do naśladowania. Nie wskazano w nim na potrzebę radykalnej restrukturyzacji, a jedynie przesłano do Norwegii 12 zaleceń, które należy zrealizować, a które częściowo już zrealizowano - w związku z reformą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Norad przeprowadzoną w 2019 roku.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norge har gitt bistand til 116 land - hvordan har de havnet på den listen? (Magnus Blaker)