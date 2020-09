Norwegia walczy z węglem za granicą – sama emituje z węgla tyle CO2 co 100.000 samochodów

W ostatnich latach państwo przekazało kilkaset milionów koron na zabezpieczenie wydobycia węgla na Svalbardzie. Teraz Audun Lysbakken (SV) uważa, że ​​konieczne jest wsparcie nowych źródeł energii.

Spalanie węgla jest jednym z najistotniejszych czynników przyczyniających się do zmiany klimatu na świecie. Węgiel jest źródłem energii, którego spalanie generuje najwięcej CO2 na jednostkę wyprodukowanej energii.

Pomimo jednak powszechnej wiedzy o szkodliwości węgla dla klimatu i lokalnej jakości powietrza, od roku 2000 zużycie węgla na całym świecie wyraźnie wzrosło.

Norwegia od dawna bierze udział w działaniach mających na celu powstrzymanie budowy nowych elektrowni węglowych, inwestując w źródła energii odnawialnej w krajach rozwijających się, co premier Erna Solberg (H) podkreślała w czasie zeszłorocznej Konferencji Zero.

Zmiana da ogromne cięcia emisji

Tylko w zeszłym roku zagraniczne inwestycje spółki Norfund* przyczyniły się do redukcji emisji o równowartość ośmiu milionów ton CO2.

Tymczasem, elektrownia węglowa na Svalbardzie emituje 200.000 ton CO2 rocznie, co odpowiada emisji pochodzącej ze 100.000 samochodów osobowych. Elektrownia węglowa przynosi ponadto duże straty. Tylko w ostatnich czterech latach, na rzecz energetyki węglowej na Svalbardzie przekazano z budżetu państwa kwotę 700 mln koron, czytamy w raportach Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, spółki będącej w całości własnością państwa norweskiego.

* - Norfund to norweska spółka skarbu państwa, założona przez norweski parlament Storting w 1997 roku jako narzędzie norweskiej polityki skierowanej na rozwój krajów rozwijających się. Celem Norfund jest wspieranie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju umiejętności i transferu technologii w krajach rozwijających się - poprzez m.in. inwestycje w energię odnawialną, mikrofinansowanie, tworzenie funduszy specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorstwach rolniczych. Norfund jest w całości własnością państwa i podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Samorządowcy z Longyearbyen chcą zastąpić elektrownię węglową innym źródłem energii. Zwrócili się zatem do rządu o 30 mln koron na rozpoczęcie prac. Władze odmówiły wsparcia tej inicjatywy.

- Rząd wielokrotnie wskazywał, że energetyka węglowa jest główną przyczyną kryzysu klimatycznego. Nie szczędzili prawienia moralnych wskazówek krajom, które produkcję energii w głównej mierze opierają na węglu. Jednak, gdy chodzi o nasze najgorsze węglowe elektrownie na Svalbardzie, retoryka władz ulega zmianie - mówi Audun Lysbakken, lider Sosialistisk Venstreparti (SV).

WĘGIEL: - Jeśli rząd będzie się nadal wahał, SV przedstawi własną propozycję zmian w budżecie państwa, tak aby finansowanie zmian stało się w końcu możliwe - mówi lider SV Audun Lysbakken, który odwiedził Longyearbyen w zeszłym tygodniu. Foto: Privat

Dlaczego rząd zwleka?

Lysbakken uważa, że ​​rząd może w krótkim czasie przyczynić się do zmniejszenia o połowę emisji z elektrowni węglowej na Svalbardzie. Zamiana elektrowni węglowej na elektrownię wysokoprężną (na olej napędowy) zmniejszy aktualny poziom emisji o połowę. Lider SV uważa, że ​​w dłuższej perspektywie to ogniwa słoneczne, baterie i wodór będą mogły w dużym stopniu przyczynić się do radykalnego obniżenia emisji.

Z takim stanowiskiem zgadza się również konserwatywna polityk Høyre Lene Westgaard-Halle. Westgaard-Halle na krajowym posiedzeniu partii w zeszłym tygodniu wyraziła opinię, że Svalbard powinien stać się pierwszym bezemisyjnym społeczeństwem w Norwegii. Polityczka zachęcała Høyre do udzielenia pomocy finansowej Longyearbyen w pozbyciu się uzależnienia od węgla.

- Ciśnie się zatem pytanie: dlaczego rząd zwleka, skoro od dawna wiemy, że Svalbard potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu elektrowni węglowej, mówi Lysbakken.

LONGYEARBYEN: Samorządowcy w Longyearbyen chcą zastąpić elektrownię węglową w Longyearbyen nową, zasilaną innym źródłem energii. Jak dotąd rząd nie udzielił jednak lokalnym władzom niezbędnego wsparcia. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Państwo przekazuje setki milionów

Państwowy koncern górniczy Store Norske (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS) od dawna jest jednym z głównych filarów społeczności biznesowej w Longyearbyen. Państwo w ostatnich latach dotowało funkcjonowanie przedsiębiorstwa setkami milionów koron:

W 2015 roku grupa otrzymała od państwa 500 mln koron w formie pożyczek i sprzedaży gruntów, dzięki czemu spółka zależna Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) zachowała płynność finansową do końca 2016 roku.

Spadek cen węgla i słabe perspektywy rynkowe w 2015 i 2016 roku pokazały, że by uratować SNSG, pomoc ta jest niewystarczająca. Dlatego w 2016 roku parlament przegłosował udzielenie dalszej pomocy w kwocie 194 milionów koron. 94 miliony przeznaczono na dokapitalizowanie spółki, a pozostałe 100 milionów przekazano w formie pożyczki dla Store Norske Boliger (część koncernu zajmującego się nieruchomościami).

(część koncernu zajmującego się nieruchomościami). Wydobycie w kopalni Svea i Lunckefjellet zostało tymczasowo wstrzymane w 2016 roku ze względu na niskie ceny węgla. Jesienią 2016 roku zadecydowano, że w budżecie państwa na 2017 rok przeznaczonych zostanie aż 144 mln koron dla Grupy Store Norske, by w ten sposób sfinansować trwający postój w kopalniach.

W budżecie państwa na 2018 rok zdecydowano o zamknięciu wszystkich operacji wydobywczych w Lunckefjell i Svea. W 2018 roku Store Norske Group otrzymała od państwa kolejne 162 miliony koron - tym razem na prace porządkowe w Svea i Lunckefjell.

W 2019 roku grupa rozpoczęła race porządkowe w kopalni Lunckefjell i Svea, a jesienią ubiegłego roku z budżetu państwa na dalsze porządki przeznaczono kolejnych 248 mln koron. Wsparcie państwa na rok 2020 wynosi 335 mln koron.

Elektrownia wciąż pracuje

Z raportu, który rząd otrzymał w 2018 roku wynika, że ​​elektrownię węglową na Svalbardzie można eksploatować do 2038 roku, jednak koszty jej funkcjonowania będą wysokie. Z przeprowadzonego badania wynika, że ​​zamiana węgla na alternatywne źródła energii przyczyni się do realizacji celów norweskiej polityki klimatycznej i zapewni mieszkańcom większą przewidywalność, ponieważ elektrownia węglowa znajduje się na skraju strefy lawinowej w Longyearbyen.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norgekriger mot kull i utlandet – slipper selv ut CO2 tilsvarende 100.000personbiler fra kull (Magnus Ekeli Mullis)