Norwegia wydała 133 miliony koron na klinikę alternatywnego leczenia dzieci z zespołem Downa

Amerykańska klinika otrzymuje pieniądze za leczenie dzieci z zespołem Downa metodami, które norwescy lekarze nazywają «oszustwem».

Łatwo ulec czarowi charyzmatycznego Matthew Newella, gdy ten, wyglądający niemal jak misjonarz, lider i założyciel Family Hope Center, opowiada z zachwytem w oczach o cudownych efektach terapii prowadzonych w jego klinice. Na wszystkie krytyczne pytania Newell odpowiada jednak tylko opowieścią o rodzinie, która po pobycie w jego amerykańskim alternatywnym centrum leczenia otrzymała zupełnie nowe życie.

ZAŁOŻYCIEL: Matthew Newell jest założycielem i dyrektorem centrum leczenia alternatywnego Family Hope Center. Foto: Family Hope Center

- To nie jest żaden cud. Jeśli czegoś pragniesz wystarczająco mocno, osiągniesz to. Możemy to porównać do 50-latka, który nigdy nie grał na gitarze, ale przecież zawsze może nauczyć się bardzo dobrze grać. Jeśli stymulujesz odbicia światła w oczach dzieci, mogą nauczyć się widzieć, powiedział Newell w rozmowie z Nettavisen.

20 lat sponsorowanych przez państwo

Od ponad 20 lat Norwegia wysyła swoje dzieci do Family Hope Center w Pensylwanii. Centrum reklamuje się jako miejsce alternatywnej terapii dla dzieci z diagnozami tak poważnymi jak autyzm, porażenie mózgowe, zespół Downa i padaczka.

Newell wraz ze swoimi współpracownikami, posiadającymi różne wykształcenie, stworzyli programy leczenia, które oferowane są rodzinom na całym świecie. Newell, który nie ma medycznego wykształcenia, podróżuje po Europie promując swoje alternatywne metody leczenia. Na stronie internetowej kliniki możemy dowiedzieć się, że zespół Downa może być w dużym stopniu uleczalny, przede wszystkim poprzez ruch fizyczny od najwcześniejszych lat.

- Dzieci z zespołem Downa muszą raczkować, chodzić i skakać jak wszystkie inne dzieci. Mamy kilkoro dzieci, które są w dużo lepszym stanie w porównaniu do innych dzieci z zespołem Downa i zachowują się zupełnie inaczej, mówi Newell.

Newell łączy zespół Downa z brakiem aktywności fizycznej dzieci od najmłodszych lat ich życia oraz z brakiem odpowiedniej stymulacji mózgu powstałym poprzez nieodpowiednią naukę mówienia. W ten sposób przekonuje się rodziców i dzieci do wprowadzenia rygorystycznego reżimu obejmującego dużą aktywność fizyczną, ścisłą dietę i szereg innych procedur, które należy przestrzegać.

Terapię sponsoruje norweska służba zdrowia

Według Newella rocznie jego klinikę odwiedza od 100 do 150 norweskich dzieci.

Nettavisen dowiedziało się jakie fundusze norweski system opieki zdrowotnej przeznaczył na pokrycie kosztów leczenia w klinice Newella. Według Ministerstwa Zdrowia i Opieki w okresie od roku 2015 do 2019 na leczenie w klinice Newella wydano 133 milionów koron publicznych pieniędzy: 60,5 miliona wydano na podróże i zakwaterowanie norweskich rodzin w ośrodku, a 72,6 miliona koron przeznaczono na leczenie.

EKSPERT: Neurolog i redaktor czasopisma Norweskiego Stowarzyszenia Medycznego Are Brean uważa, że Family Hope Centre należy do «alternatywnego przemysłu grozy». Foto: Tidsskriftet

Are Are Brean. Jest jednym z czołowych neurologów w Norwegii i redaktorem czasopisma Norweskiego Stowarzyszenia Lekarzy (Den norske legeforening, Dnlf).

- Newell deklaruje, że leczy zespół Downa. To bardzo interesujące. Można oczywiście w jakiś sposób wpływać na geny, ale zespół Downa nie jest czymś, czego można się pozbyć. To bardzo dziwne podejście, a działania kliniki oparte są na dziwnych teoriach, które pozbawione są podstaw naukowych, powiedział Brean w rozmowie z Nettavisen.

Norweski neurolog uważa, że najbardziej przerażające w działalności centrum jest to, że nie posiadają oni żadnych udokumentowanych danych pokazujących rzeczywiste efekty leczenia.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Narażamy na te pseudonaukowe terapie tysiące małych dzieci i nie mamy żadnych dowodów na to, że leczenie jest skuteczne.

Zarówno neurolog Are Brean, jak i norweski Instytut Zdrowia Publicznego ostrzegają przed praktykami stosowanymi w takich ośrodkach, jak Family Hope Center, a Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatryczne od 40 lat ostrzega przed tego typu terapiami.

W 2017 roku, «Forum decyzyjne dla nowych metod» (Beslutningsforum for nye metoder), odpowiedzialne za wprowadzanie nowych metod w specjalistycznej służbie zdrowia i decydujący o tym, jakie metody i leki należy stosować w norweskim systemie opieki zdrowotnej, zdecydowało, iż należy zaprzestać finansowania nieudokumentowanych metod zagranicznego leczenia dzieci wymagających rehabilitacji.

Swoboda wyboru

Minister zdrowia Bent Høie (H) uważa jednak, że norweski system opieki zdrowotnej powinien zapewniać rodzicom swobodę wyboru.

- W politycznej platformie koalicyjnej (platgorma Granavolden) zapewniliśmy, że zapewniamy rodzicom możliwość wyboru różnych terapii w ramach intensywnej rehabilitacji chorych dzieci, powiedział Høie w rozmowie z Nettavisen.

WYBÓR ZDROWIA: Minister zdrowia Bent Høie (H) uważa, że wolność wyboru rodziców jest ważna - nawet w przypadku wątpliwych terapii. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Nie mam nic przeciwko alternatywnym metodom leczenia. Problem polega jednak na tym, że norweskie państwo wspiera terapie pozbawione udokumentowanej skuteczności. To zrozumiałe, że rodzice chwytają się każdej możliwości, zwłaszcza gdy kliniki takie jak Family Hope Centre obiecują niesamowite efekty terapeutyczne. Odpowiedzialność spoczywa wówczas na państwie. To norweski system opieki zdrowotnej musi weryfikować stosowane metody leczenia i ich skuteczność, mówi minister.

Matthew Newell dyrektor i założyciel Family Hope Centre nie ma wątpliwości co do skuteczności oferowanych praktyk terapeutycznych i regularnie korzysta ze wsparcia różnych instytucji.

- Nasze wyniki są oceniane przez tych, którzy poddali się naszym terapiom.

Newell zwraca uwagę, że duńskie władze ds. zdrowia zatwierdziły program leczenia oferowany w jego klinice oraz, że duńskie gminy płacą za wysyłanie ich dzieci do ośrodka.

- Udział w programie przez sześć miesięcy kosztuje około 3950 USD. Najważniejszą rzeczą jest nauczenie dzieci z zespołem Downa, aby się myły, ubierały się i używały mózgu. Mamy dziecko z zespołem Downa, które zna dwa różne języki, mówi Newell.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norge har brukt 133 millioner kroner på klinikk hvor barn behandles for Downs: – Spinnvilt (Espen Teigen)