Norwegia wysyła personel medyczny do Włoch

Norweskie władze odpowiadają na apel Włoch o pomoc w czasie epidemii i wysyłają do Lombardii grupę około 20 lekarzy i pielęgniarek.

Minister zdrowia Bent Høie (H) uważa, że nadszedł właściwy czas, aby pomóc krajowi stojącemu przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z epidemią. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych we Włoszech jest najwyższa na świecie i przekroczyła już 16.000.

Norweskie władze uważają, że sytuacja w Norwegii jest możliwa do opanowania, a spodziewany szczyt infekcji jest jeszcze przed nami.

- Kontrolujemy sytuację związaną z epidemią w Norwegii, a Włochy niestety znajdują się teraz w szczycie kryzysu, powiedział Høie.

Włoska służba zdrowia jest już od dawna przeciążona. We wtorek 31 marca kraj ten wysłał prośbę o pomoc w walce z epidemią koronawirusa.

Zbieranie doświadczenia

Norwegia wyśle do Włoch grupę 20-25 pielęgniarek, lekarzy i członków personelu logistycznego pochodzących ze szpitali w całym kraju. Minister zdrowia uważa, że w ten sposób osłabienie norweskich szpitali będzie niewielkie, a wysłany zespół będzie znaczącym wsparciem dla Włoch.

INFORMACJA: Minister zdrowia i opieki Bent Høie (H) informuje, że personel medyczny wróci do Norwegii przed przewidywanym wystąpieniem krajowego szczytu liczby zakażeń.

Minister zwrócił również uwagę, że włoscy lekarze już wcześniej poświęcili swój czas na udział w wideokonferencjach i podzielenie się swoimi doświadczeniami z Norwegią, co pozwoliło norweskim władzom lepiej przygotować się do epidemii.

- Wyjazd norweskiej grupy medycznej do Włoch przyniesie nam wiedzę i doświadczenie, z których skorzysta cała norweska służba zdrowia, powiedział Høie.

Europejska solidarność

Dopiero na przełomie miesiąca władze sanitarne regionu Lombardii poprosiły o pomoc. Norweska minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide (H) mówi, że teraz wszyscy możemy pokazać, co w praktyce oznacza europejska solidarność.

- Wzajemna pomoc w czasie kryzysu jest naszym obowiązkiem. To dobrze, że możemy w tej chwili pomóc Włochom, krajowi najbardziej dotkniętemu epidemią, powiedziała.

SOLIDARNOŚĆ: Minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide (H) uważa, że teraz wszyscy możemy pokazać, co w praktyce oznacza solidarność europejska.

Zespół medyczny, który pojedzie do Włoch jest podobny do zespołu, który Norwegia wysłała w zeszłym roku do Demokratycznej Republiki Konga podczas wybuchu wirusa Ebola, a także do Samoa podczas wybuchu epidemii odry.

Søreide: Pomoc przyjęta z wdzięcznością

Grupą, która zostanie wysłana do Włoch kieruje Dyrekcja ds. Zabezpieczenia Społecznego i Planowania Kryzysowego (DSB) we współpracy z Dyrekcją Zdrowia (Helsedirektoratet). Zespołem kierował będzie Johnny Aslaksen, który na co dzień jest inspektorem obrony cywilnej w okręgu Hordaland, podała telewizja NRK.

Johnny Aslaksen powiedział, że zespół medyczny rozpocznie podróż do północnych Włoch już we wtorek i pozostanie tam przez cztery tygodnie. Stacjonować będzie najprawdopodobniej w Bergamo.

Pracownicy służby zdrowia zakończą kwarantannę po pobycie za granicą, zanim Norwegia osiągnie oczekiwany szczyt liczby zakażeń, podano w komunikacie prasowym. Personel medyczny będzie wyposażony we własny sprzęt i środki ochronny przed zakażeniem oraz inne środki medyczne.

- Nasza propozycja wysłania zespołu medycznego została odebrana bardzo pozytywnie. Wcześniej rozmawiałam z moim włoskim kolegą, Luigi Di Maio, który chciał serdecznie podziękować za pomoc, powiedziała minister spraw zagranicznych.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norge sender personell til Italia for å bistå i koronakrisen (Håvard Hjorthaug Vege, NTB)