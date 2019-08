Norwegia zamierza walczyć z Facebookiem i Google

Pomoc dla norweskich firm i sklepów w walce ze światowymi gigantami.

- Nie możemy siedzieć spokojnie i przyglądać się sytuacji, w której miliardy norweskich koron wpływają na konta zagranicznych graczy, którzy dodatkowo nie płacą dużych podatków. Musimy rozpocząć ściślejszą współpracę, aby wzmocnić się w walce własne interesy, mówi Ketil Solvik-Olsen w rozmowie z Nettavisen.

Były minister transportu Ketil Solvik-Olsen będzie liderem norweskiej inicjatywy Fight Back, która skierowana jest przeciwko Google, Amazon i Facebookowi. Inicjatywa zaprezentowana zostanie w czwartek na Arendalsuka (Arendalsuka to norweski festiwal polityczny, który każdego lata odbywa się w miejscowości Arendal).

Google i Facebook mają dziś około 60 procentowy udział w rynku reklamy cyfrowej w Norwegii. Koszty tych reklam w dużej mierze pokrywane są przez norweskie firmy.

- Google i Facebook to koncerny, które naprawdę drenują norweski rynek. Oczywiście to co robią nie jest zabronione, lecz ich dominująca pozycja na rynku nie wpływa korzystnie na funkcjonowanie firm norweskich, mówi Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen, na stałe mieszkający w USA, będzie liderem nowej inicjatywy politycznej, a całość projektu będzie rozwijana i prowadzona we współpracy ze start-upową firmą Aispot.

Rozwiązaniem będzie aplikacja

Plan Fight Back polega na uruchomieniu aplikacji dla klientów, w której prezentowana będzie większość norweskich firm i sklepów. W aplikacji dostępni dla klientów powinni stać się wszyscy: od małych sklepów począwszy, na dużych potentatach sprzedaży detalicznej skończywszy. Przykładowo... Jeżeli klient zechce kupić rower, aplikacja udostępni mu przegląd wszystkich sklepów oferujących rowery w wybranej okolicy.

- Jeśli przyjrzymy się ofercie Amazon, znajdziemy tam niemal wszystko, od budzików po jedzenie. I to jest właśnie przewaga giganta nad rozproszonym handlem w Norwegii. Jeśli jednak będziemy potrafili odtworzyć coś podobnego, to więcej pieniędzy na reklamę również pozostanie w Norwegii, mówi Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen podkreśla, że takie rozwiązanie powinno dać klientom większą możliwość decydowania o tym, jak dużo wiedzą o nich reklamodawcy.

- Znamy to wszyscy. Jeśli szukamy roweru w Google, to nawet wiele miesięcy po zakupie wciąż wyświetlają nam się reklamy rowerów. Chcemy, aby ludzie mieli możliwości decydowania, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane. Powinniśmy mieć możliwość decydowania, jakie reklamy chcemy widzieć, mówi Solvik-Olsen.

Pomoc znikającym sklepom

Solvik-Olsen ma również nadzieję, że proponowana inicjatywa może pomóc w przeciwdziałaniu likwidacji sklepów.

- W Stanach Zjednoczonych widzimy już, że wiele sklepów stacjonarnych przegrywa walkę z handlem elektronicznym. Skutkuje to niestety zamieraniem całych centrów handlowych. Problem polega na tym, że wiele sklepów jest zbyt małych, aby mogły samodzielnie znaleźć wystarczająco dobre rozwiązania cyfrowe, pozwalające im podjąć walkę z dużymi sklepami internetowymi. Jedna wspólna aplikacja udostępni małym sklepom możliwości, jakie w tej chwili mają jedynie giganci.

Sukces inicjatywy zależeć będzie od tego, jak bardzo w projekt zaangażuje się norweski rynek. Dotychczas uczestnikami projektu jest Elkjøp (sieć rtv i agd) i organizacja handlowa Virke, zrzeszająca i reprezentująca 21.000 norweskich firm.

Drammen na pierwszy ogień

Norweska firma typu start-up, Aispot AS, jest inicjatorem inicjatywy Akcja - Nowy Model Cyfrowy, która zaprezentowana została podczas odbywającego się aktualnie festiwalu politycznego Arendalsuken.

- Aispot opracowuje nowy model cyfrowy przy pomocy AI (artificial intelligence – sztuczna inteligencja) i uczenia maszynowego. Jednak projekt taki bez aktywnego wsparcia i współpracy z różnymi podmiotami zaangażowanymi w produkcję i handel nie ma szans powodzenia. Projekt może przynieść również korzyści społeczne dla wszystkich zaangażowanych osób, które będą motorami wprowadzania innowacji w przetwarzanie anonimowych danych, mówi założyciel Aispot, Harald Jellum,

Pilotowym miejscem dla całego kraju będzie Drammen.

- Mamy nadzieję, że projekt wystartuje już tej jesieni. Wyzwaniem wciąż pozostaje pozyskanie odpowiedniej technologii i rynku. Podstawą będzie również zachęcenie do współpracy wystarczająco dużej liczby firm.

- Drammen będzie swego rodzaju laboratorium, gdzie przeprowadzone zostanią testy, których wyniki będą podstawą do rozszerzenia projektu na skalę ogólnokrajową. Naszym aktualnym i lokalnym celem jest dzielenie się dostępnymi danymi po to, aby stworzyć lepszy rynek usług dla naszych mieszkańców i wzmocnić lokalną społeczność biznesową. Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani jako miasto pilotażowe do testowania nowego rozwiązania, mówi Tom Søgård, dyrektor generalny stowarzyszenia Byen Vår Drammen (Nasza miasto Dramen).

