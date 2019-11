Norwegian z 16 nowymi połączeniami ze Skandynawii - są też nowe trasy do Polski

Linie lotnicze Norwegian wzmacniają swoją ofertę w krajach skandynawskich i oferują podróżnym 16 nowych bezpośrednich połączeń. Siedem spośród nowych tras jest z Norwegii.

Notowana na giełdzie spółka lotnicza poinformowała w poniedziałek rano w swoim komunikacie prasowym, że od wiosny 2020 roku uruchomi 16 nowych bezpośrednich połączeń ze Skandynawii. Siedem z tych tras jest z Oslo, Trondheim, Stavanger i Bergen. Jednocześnie firma zwiększa częstotliwość kilku innych lotów z Norwegii.

Nowe trasy obejmą: Poznań, Kaunas (Kowno), Wrocław i Düsseldorf. Pasażerowie odlatujący z Trondheim będą też mogli podróżować na nowej trasie do Gdańska. Podróżujący z Bergen i Stavanger będą mieli ponadto możliwość odwiedzenia Legolandu w Danii.

- Skandynawia i Norwegia są dla nas ważnymi rynkami, a my staramy się zapewnić naszym klientom możliwie różnorodne i ekscytujące trasy. W szczególności obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na podróże między Norwegią a Europą Wschodnią, zarówno wśród Norwegów, jak i wśród mieszkańców Europy Wschodniej.

Rozsądne ceny biletów

- Nie możemy się już doczekać, aby zaoferować naszym klientom niedrogie bilety i dobrą obsługę na pokładach naszych nowych, bardziej przyjaznych środowisku samolotów, mówi Magnus Thome Maursund, dyrektor ds. rozwoju tras w Norwegian.

W ofercie znajdą się m.in. cztery nowe trasy z Oslo.

Począwszy od 3 kwietnia pasażerom zaoferowane zostaną loty do Kaunas (Kowna) na Litwie (dwa razy w tygodniu).

Od 1 kwietnia samoloty Norwegian latać również będą dwa razy w tygodniu do Wrocławia. Tego samego dnia rozpoczyna się również oferta dwóch w tygodniu lotów do Poznania.

Następnego dnia Norwegian uruchamia również ofertę czterech wylotów w tygodniu do Düsseldorfu.

- Są to miasta, które na pewno będą atrakcyjne na rynku norweskim. Wiemy też, że w krajach tych jest również duże zainteresowanie lotami do Oslo. Przylatujący do stolicy Norwegii otrzymają ponadto dostęp do dużej sieci lotnisk Avinor w całym kraju, mówi Joachim Westher Andersen, menedżer ds. komunikacji z lotniska w Oslo.

Więcej lotów do Danii i Polski

Począwszy od 19 czerwca przyszłego roku, dwa razy w tygodniu Norwegian odsługiwał będzie loty ze Stavanger do Billund pod Vejle (Legoland) w Jutlandii. Mieszkańcy Bergen otrzymają możliwość latania do Billund również dwa razy w tygodniu od 18 czerwca przyszłego roku.

Z taką samą częstotliwością samoloty Norwegian latać będą z Trondheim do Gdańska, ale w tym przypadku oferta obowiązywać będzie już od 1 kwietnia 2020 roku.

Norwegian zwiększa także częstotliwość połączeń z Norwegii, w tym z Oslo do Edynburga i Neapolu oraz ze Stavanger do Londynu i Palmy.

Norweski przewoźnik obsłużył w 2018 roku 37 milionów podróżnych. Linie lotnicze obsługują obecnie ponad 500 tras do ponad 150 miejsc docelowych w Europie. Flota samolotów Norwegian to aktualnie około 170 samolotów.

