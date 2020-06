Norwegowie na przekór zaleceniom dotyczącym podróży do Szwecji

Norwegowie nie przejmują się rządowymi zaleceniami dotyczącymi podróżowania i udają się na wakacje do Szwecji, informuje szwedzka telewizja SVT.

Zarówno organizacja turystyczna Dalsland, jak i stowarzyszenie handlowe Strömstad potwierdzają, że w ostatnich dniach liczba Norwegów przebywających w Szwecji wyraźnie wzrosła, podaje szwedzka telewizja SVT.

- Większość podróżujących twierdzi, że mają tak długie wakacje, iż po pobycie w domku wakacyjnym w Szwecji są oni gotowi poddać się kwarantannie po powrocie do Norwegii, mówi Heidi Caroline Nyström ze Stowarzyszenia handlowego.

Rząd zezwala na podróżowanie do krajów nordyckich, ale w Szwecji dotyczy to wyłącznie wyspy Gotlandii. Wyspa ta umiejscowiona na Morzu Bałtyckim i ma tak niski wskaźnik infekcji, że Norwegia uważa, iż podróże w to miejsce są bezpieczne.

Finlandia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze i Dania spełniają norweskie wymagania dotyczące niskich wskaźników infekcji.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Nordmenn trosser reiserådene for Sverige (NTB)