Norwegowie na zakupach wielkanocnych w Szwecji: - Ludzi to nie obchodzi

Służby celne i policja odnotowały znaczny wzrost liczby osób przekraczających przed świętami granicę w celach handlowych.

Per Kristian Grandahl ze Straży Celnej potwierdził w rozmowie z gazetą Halden Arbeiderblad, że w środę wielu Norwegów, głównie z Halden oraz z Østfold, przyjechało do Strömstad po to, aby dokonać wielkanocnych zakupów. Służby celne odnotowały wiele przypadków przemytu alkoholu i tytoniu.

Policja i wojsko odesłały do domu na 14 dniową kwarantannę wiele osób. Od środy rana do godziny 15:00 wystawiono 124 formularze kwarantanny, informacje te potwierdziła w rozmowie z telewizją NRK policja dystryktu Øst.

- Ludzi to nie obchodzi

Dla wielu osób robienie zakupów w Szwecji podczas Wielkanocy stało się już tradycją. Mimo że granica z Norwegią jest dla obcokrajowców zamknięta, wielu mieszkańców Halden oraz obszaru Østfold zlekceważyło nakazy i wytyczne władz dotyczące pozostania w domu i udało się na zakupy do Szwecji. Osoby te dokonały zakupów żywności, alkoholu i tytoniu, powiedział Per Kristian Grandahl.

- Wygląda na to, że ludzie wcale się nie przyjmują aktualną sytuacją, powiedział Grandahl.

Przed Wielkanocą ruch graniczny był niewielki. W środowe popołudnie zarówno Służba Celna, policja, jak i wojsko zgłosiły jednak znaczny wzrost liczby Norwegów przekraczających granicę.

Wenche Fredriksen, kierownik sekcji punktu poboru opłat w Svinesund powiedział, że celnicy w środę nałożyli wiele grzywien na osoby, które przywoziły tytoń i alkohol w ilościach przekraczających dopuszczalne limity.

- Niektórzy świadomie brali pod uwagę możliwość kwarantanny po zakupach w Szwecji, podczas gdy inni twierdzą, że przepisy ich nie obchodzą.

Można dostać karę grzywny

Wszyscy zostali poinformowani przez policję i wojsko, że muszą poddać się 14 dniowej kwarantannie.

- Dziwne, że ludzie postępują w ten sposób, świadomie łamią prawo i przekraczają granicę. Dlatego właśnie służby są obecne na granicy przez całą dobę, powiedział Grandahl.

Władze Norwegii odradzają swoim mieszkańcom podróże do Szwecji ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia wirusem COVID-19. Grandahl chce przypomnieć o tym mieszkańcom Halden przypominając, że przecież wielkanocne zakupy można było zrobić w kraju.

- Teraz tym, którzy nie będą przestrzegać kwarantanny grozi kara pieniężna, powiedział Grandahl.

Służba celna ma patrole na wszystkich mniejszych przejściach granicznych, takich jak na przykład Kornsjø. Na wszystkich przejściach granicznych zainstalowane są ponadto kamery monitorujące.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Nordmenn tok påskehandelen i Sverige: – Rett og slett dårlig gjort (Emely Hansen/ HaldenArbeiderblad, Stian André de Wahl)