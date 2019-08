Norwegowie ustanowili nowy rekord w handlu przygranicznym

Nigdy przedtem Norwegowie nie kupowali tak dużo w Szwecji. - Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, informuje norweska organizacja Virke.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Norwegowie wydali w Szwecji 16,6 miliarda koron. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stanowi to wzrost o 1,5 miliarda koron, czyli o 9,6 procent.

- Szwedzcy handlowcy mogą jedynie z aplauzem przyjąć te dane. Niemal dwucyfrowy wzrost wartości handlu przygranicznego jest prawdziwym powodem do świętowania. Norweska polityka podatkowa doprowadziła do tego, że tworzymy miejsca pracy i generujemy zyski za granicą naszego kraju, mówi w rozmowie z Nettavisen Harald Andersen, dyrektor branżowej organizacji Virke Handel, zrzeszającej norweskich pracodawców sektora handlowego.

- Jesteśmy głęboko zaniepokojeni aktualną sytuacją. Zbliżamy się do poziomu 17 miliardów koron w wydawanych handlu przygranicznym. To więcej niż na przykład cała norweska branża sportowa. Niestety niszczy to norweską gospodarkę, podkreśla Andersen.

Olav Thon zarabia

Wraz ze wzrostem obrotów w handlu przygranicznym w Szwecji, rozbudowują się też przygraniczne centra handlowe - w większości należące do legendy norweskiego biznesu - Olava Thona.

Do rekordowych obrotów w dużym stopniu przyczyniły się wyjątkowo duże zakupy, jakie poczynili Norwegowie w Wielkanoc. Rekordowe obroty zanotowano wówczas w centrach handlowych Nordby oraz Töcksfors.

Ostatnie dane dotyczące drugiego kwartału bieżącego roku pokazują nam obroty na poziomie aż 3,9 miliarda koron. W ujęciu kwartalnym jest to rekordowa suma pieniędzy, jakie kiedykolwiek wydano w handlu przygranicznym. Ostatnie cztery kwartały należą zaś do dziewięciu najbardziej lukratywnych w historii handlu przygranicznego.

Drugi kwartał tego roku był również kwartałem z największą liczbą jednodniowych wyjazdów zakupowych. W okresie od kwietnia do czerwca Norwegowie odbyli bowiem aż 2,49 miliona takich jednodniowych wycieczek.

- Wzrost obrotów handlu przygranicznego w Szwecji jest silniejszy niż prognozowaliśmy. To niestety pokazuje, że podatki i opłaty nakładane przez państwo w Norwegii są zbyt duże. Na cztery półtora litrowe Pepsi Max w Norwegii nakładane jest 30 koron opłat. Jeśli przyjedziesz na zakupy do Szwecji, możesz dostać cztery takie butelki Pepsi Max nawet za 29,90 koron. Krótko mówiąc, cena w Szwecji jest niższa niż opłaty nałożone na ten sam napój w Norwegii, mówi Andersen.

Chcemy barometru

Virke zwraca uwagę na potrzebę posiadania tzw. barometru handlu przygranicznego. Celem barometru handlu przygranicznego jest zdobycie wiedzy nie tylko o tym, ile Norwegowie kupują, ale także o tym, co kupują.

- Bardzo potrzebujemy takiego narzędzia. Handel przygraniczny jest ogromny i gwałtownie rośni. Odbywa się za pośrednictwem tak wielu kanałów, że tracimy nad tym kontrolę. Barometr będzie pomocny do stworzenia takiego systemu podatków i opłat, który sprawi, że będziemy jeść zdrowiej i nie będziemy musieli podróżować w do stref przygranicznych na tanie zakupy, mówi Andersen.

