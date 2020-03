Norwescy klienci internetowi wciąż nie będą płacili podatku VAT: - To nie do przyjęcia

Kupując przez Internet towary z zagranicy za kwotę niższą niż 350 koron, możesz nadal uniknąć płacenia podatku VAT, pomimo faktu, że norweski parlament oficjalnie zniósł zwolnienie z podatku od 1 kwietnia.

- Sytuacja jest beznadziejna i całkowicie nie do przyjęcia. Właśnie tego się obawialiśmy, mówi Harald Andersen w rozmowie z Nettavisen. Harald Andersen jest dyrektorem Virke Handel, organizacji handlowej zrzeszającej 14.600 norweskich firm handlowych.

Do tej pory w zagranicznych sklepach internetowych można było kupować towary do kwoty 350 koron bez płacenia 25 procentowego podatku VAT. Był to program korzystny dla konsumentów, jednak przedstawiciele norweskiego handlu detalicznego twierdzili, że sytuacja taka daje zagranicznym sklepom internetowym wielką i całkowicie nieracjonalną przewagę nad sklepami norweskimi, które są zobligowane do pobierania 25 procent VAT od klientów od każdej korony.

Usunięto zwolnienie z VAT

Dlatego właśnie w roku 2018 norweski parlament Stortinget postanowił usunąć zwolnienie z płacenia podatku VAT od zagranicznych transakcji internetowych o wartości poniżej 350 koron. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 kwietnia tego roku. Zagraniczne sklepy internetowe powinny zatem zostać zarejestrowane w tak zwanym rejestrze VOEC, który umożliwia im łatwe płacenie podatku VAT bezpośrednio do norweskiego skarbu państwa. Jeśli jednak sklep, w którym dokonywane są zakupy, nie znajduje się w tym rejestrze, klienci nie muszą się obawiać, że podatek VAT trzeba będzie zapłacić.

Norweskie organy podatkowe potwierdziły, odpowiadając na pytanie Nettavisen, że nawet po 1 kwietnia towary o wartości poniżej 350 koron nadal nie będą obciążane podatkiem VAT i powiązanymi opłatami celnymi w wysokości 149 koron.

- W okresie przejściowym, aby uniknąć problemów z paczkami na granicy, towary o wartości poniżej 350 koron nie zostaną zatrzymane i sprawdzone pod kątem opłacenia podatku VAT. Oznacza to, że przewoźnik nie obciąży klienta opłatą celną, pisze w e-mailu przesłanym do Nettavisen Anders Hedeman, doradca ds. komunikacji w norweskim Urzędzie Celnym.

Ten schemat postępowania nie będzie miał zastosowania do produktów spożywczych takich jak żywność oraz inne towary objęte specjalnymi podatkami. Będą one poddane procedurom celnym na przejściu granicznym, tak jak dzieje się to już od 1 stycznia tego roku.

Tak więc w okresie przejściowym, towary z zagranicy o wartości poniżej 350 koron będą nadal zwolnione z podatku VAT jeśli sklep, gdzie zostały zakupione, nie będzie zarejestrowany w VOEC. Program zwolnień jest tymczasowy i nie ustalono jeszcze daty jego zakończenia.

- Wciąż zwolnione z podatku

- Stało się tak jak przewidywaliśmy. Likwidacja limitu 350 koron wprowadzona przez Stortinget okazała się zmianą tylko na papierze. Wszystko wskazuje na to, że zakupy z zagranicy o wartości poniżej limitu 350 koron wciąż będą zwolnione z podatku VAT, mówi Andersen z Virke.

- Stało się tak jak przewidywaliśmy. Likwidacja limitu 350 koron wprowadzona przez Stortinget okazała się zmianą tylko na papierze, mówi Harald Andersen z organizacji Virke Handel. Foto: Virke

- Zdecydowana większość przesyłek handlu elektronicznego z zagranicy ma wartość niższą niż 350 koron. Jest to nieuczciwa konkurencyjna dla norweskiego handlu detalicznego i wpłynie to negatywnie zarówno na kondycje finansową norweskich firm, jak i na miejsca pracy przez nie tworzone.

Vedum jest krytyczny

Harald Andersen otrzymał wsparcie od Trygve Slagsvolda Veduma - lidera Partii Centrum (Sp).

- Rząd miał wystarczająco dużo czasu aby uniknąć sytuacji, w której aktualnie się znaleźliśmy. Vedum w rozmowie z Nettavisen powiedział, że rząd wykonał kiepską robotę i dał potentatom handlu internetowego, takim jak Amazon, darmową przepustkę wstępu na norweski rynek - podczas gdy na przykład norweskie sklepy sportowe bankrutują, mówi Vedum.

Lider Partii Centrum (Senterpartiet, Sp) Trygve Slagsvold Vedum nie wierzy skuteczność rządowych rozwiązań. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Vedum odniósł się do koncernu Gresvig (do którego należą sieci sklepów sportowych G-sport i Intersport), który zbankrutował na początku tego roku.

Lider Sp uważa, że istnieje niebezpieczeństwo, iż giganci handlu internetowego, tacy jak Amazon, świadomie nie zarejestrują się w systemie VOEC - dopóki będą oni mogli zarabiać więcej pozostając legalnie poza systemem poboru podatku VAT.

Obowiązek podatkowy

Sekretarz stanu Magnus Thue (H) w Ministerstwie Finansów twierdzi, że ustalenia przejściowe są pragmatycznym podejściem ułatwiającym przejście do nowego systemu podatkowego.

- Przepisy przejściowe pomogą wprowadzić nowe przepisy w możliwie najbardziej niebiurokratyczny i bezbolesny sposób, napisał Magnus Thue w e-mailu do Nettavisen.

