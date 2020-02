Norwescy żołnierze wznowili szkolenie irackich sił zbrojnych

Siły norweskie wznowiły szkolenie rządowych irackich sił zbrojnych w obozie al-Asad. Duńscy żołnierze rozpoczną szkolenia Irakijczyków pod koniec miesiąca.

Norwescy i duńscy żołnierze zawiesili szkolenie irackich sił rządowych 8 stycznia - po irańskim ataku rakietowym na obóz al-Asad.

Atak był wcześniej zapowiedziany i nie było ofiar śmiertelnych. Ostrzał był odpowiedzią na zabójstwo irańskiego generała Qasem Soleimaniego, którego dokonali Amerykanie w Bagdadzie 3 stycznia.

- W Iraku stacjonował norweski z batalion pancerny z Troms , który po zakończeniu misji powrócił do domu. Do Iraku przybyło siedemdziesięciu nowych żołnierzy, tym razem z batalionu Telemark. Misja została wznowiona, powiedział pułkownik Ivar Moen z Kwatery Głównej Norweskich Sił Obronnych w rozmowie z NTB.

Fakta Batalion Telemark - elitarne oddziały Norweskiej Armii ↓ Batalion Telemark to elitarna, zmechanizowana grupa bojowa składająca się z około 470 zawodowych, pełnoetatowych żołnierzy. Batalion bierze udział w misjach zagranicznych Norweskiej Armii. Będąc częścią Brygady Północ, jest on grupą o najwyższej gotowości bojowej i najkrótszym czasie reakcji na ewentualne zagrożenia. Na co dzień stacjonuje w obozie Rena w gminie Åmot. Batalion Telemark ma duże doświadczenie zdobyte na misjach prowadzonych w Afganistanie i Iraku a także na terenie dawnej Jugosławii.

- Nowi żołnierze przybyli w piątek i natychmiast rozpoczęto działania związane z misją, jaka jest do przeprowadzenia w obozie. Oddział odbył już spotkania z Iracką Siódmą Dywizją, którą norwescy żołnierze będą szkolić» - powiedział Moen.

- Intensywność treningów i szkoleń będzie wzrastała z czasem, powiedział Moen.

Żołnierze z oddziałów duńskich wznowią szkolenie Irakijczyków najprawdopodobniej pod koniec miesiąca, powiedziała duńska minister obrony Trine Bramsen.

- W walce z terroryzmem ważne jest, aby Irak nie stał się ponownie siedliskiem rekrutacji i szkolenia terrorystów, powiedziała minister w rozmowie z duńską agencją informacyjną Ritzau.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norske soldater har gjenopptatt treningen av irakiske styrker (NTB)