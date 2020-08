Norweska ekonomia: Największy spadek w historii

Norweska korona prawdopodobnie nigdy nie wróci już do poziomu, na którym była.

Norweska korona wyraźnie umocniła się od marca (patrz wykres poniżej), ale nadal pozostaje na historycznie niskim poziomie. Obecnie trzeba zapłacić prawie 9 koron za 1 dolara i niemal 10,60 koron za 1 euro. Jeśli wymieniamy walutę w automacie, kwoty te są jeszcze wyższe.

NAJGORSZE MINĘŁO: Wciąż musimy płacić ponad 10 koron za 1 euro. Niestety, może stać się to normą w nadchodzących latach. Foto: (Infront)

- Przewidujemy, że do końca roku korona umocni się do poziomu 10,50 za euro. Dalsze umacnianie norweskiej waluty będzie jednak dość ograniczone. Prognozujemy, że do końca 2022 roku za 1 euro płacić będziemy 10,2 korony, mówi Kari Due-Andresen główna ekonomistka Handelsbanken Capital Markets w rozmowie z Nettavisen Ekonomia.

Słabsza już na stałe

- Czy słaba korona stanie się normą w przyszłości?

- Tak, uważamy, że korona pozostanie na słabszym poziomie. Epoka ropy dobiega końca, a na świecie panują wielkie niepokoje. Prawdopodobnie musimy przyjąć, że 10 koron za jedno euro nie jest już poziomem słabym, lecz zaczyna stanowić normę, przewiduje ekonomistka.

10 NOK STAJE SIĘ NORMĄ: Musimy się spodziewać, że w nadchodzących latach będą płacić za euro około 10 NOK, przewiduje Kari Due-Andresen, główna ekonomistka Handelsbanken Capital Markets. Foto: Ole Eikeland (Nettavisen)

Przewidywania te związane są z najnowszym raportem ekonomicznym przygotowanym przez Handelsbanken (patrz tabela poniżej).

PKB w drugim kwartale dla Norwegii kontynentalnej spadło aż o 6,3 procent, jednak spadek ten był zgodny z oczekiwaniami rynku i Handelsbanken. Dane PKB z maja pokazały już znaczną poprawę w stosunku do marca i kwietnia.

PROGNOZY DLA NORWEGII: Produkt krajowy brutto dla gospodarki kontynentalnej (Fastlands-BNP), konsumpcja gospodarstw domowych (Privat forbruk), bezrobocie (Arbeidsledighet), inflacja (Inflasjon), stopa procentowa (Styringsrente), kurs korony w stosunku do Euro (EUR/NOK).

- W czerwcu produkt krajowy brutto PKB wciąż rósł, jednak nie na tyle, by zapobiec ujemnemu wzrostowi PKB w całym drugim kwartale. Pod koniec drugiego kwartału PKB Norwegii kontynentalnej było nadal 6 procent poniżej poziomu z lutego.

To, jak w nadchodzących miesiącach rozwinie się sytuacja związana z epidemią koronawirusa, prawdopodobnie będzie miało decydujące znaczenie dla tempa odbudowy gospodarki. Handelsbanken przewiduje, że dalsze ożywienie będzie przebiegać stopniowo. Nie wiemy bowiem, jaki przebieg będzie miała epidemia, czy jej ponowny wybuch przyniesie dodatkowe obostrzenia oraz jak skuteczna będzie szczepionka. Podsumowując, może minąć kilka lat, zanim osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego sprzed epidemii.

Największy spadek w historii

Norweski Główny Urząd Statystyczny (SSB) poinformował w oświadczeniu, że spadek PKB gospodarki kontynentalnej w drugim kwartale o 6,3 procent oznacza, że jest to najgłębszy kwartalny spadek w historii analiz prowadzonych przez SSB. Wynik ten jest nawet gorszy od spadków notowanych podczas kryzysu finansowego nieco ponad dziesięć lat temu.

Najgorszym kwartałem w czasie kryzysu finasowego był czwarty kwartał 2008 roku, kiedy to produkt krajowy brutto spadł «zaledwie» o 2,3 procent. Z kolei trzeci, co do wielkości, kwartalny spadek zanotowano... w I kwartale 2020 roku.

Spada konsumpcja

Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła w czerwcu o prawie 9 proc. Jednak w całym drugim kwartale spadek konsumpcji wyniósł aż 10,3 procent.

Pozytywne jest jednak to, że norweska gospodarka, po osiągnięciu dna w kwietniu tego roku, zmieniła się. Handelsbanken uważa, ​​może się to przełożyć na kwartalny wzrost PKB w kontynentalnej części kraju - już w trzecim kwartale.

Jednak i tutaj dostrzegamy pewne oznaki pesymizmu, gdyż tempo w norweskiej jest nierozerwalnie zwiąne z akualną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie.

Handelsbanken napisał we wczorajszym raporcie, że ponowne otwieranie norweskiej gospodarki zostało wstrzymane, a niektóre jej obszary musiały zostać ponownie zamknięte. Przynajmniej na pewien czas...

Mało powodów do świętowania

Niestety nie ma dobrych prognoz dotyczących poprawy siły nabywczej gospodarstw domowych. Porozumienie zawarte w zeszłym tygodniu między norweską organizacją pracodawców Norsk Industri i związkiem zawodowym Fellesforbundet zakończyło się ustaleniem corocznej korekty wysokości wynagrodzeń na poziomie 1,7 procent. Wartość ta być może stanie się normą także dla innych związków. Handelsbanken spodziewa się całkowitego wzrostu cen w tym i przyszłym roku o 1,6 procent

