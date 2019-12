Norweska elektrownia węglowa z emisją porównywalną z 100.000 samochodów: - To zawstydzające dla Norwegii

Norwegia jest rozczarowana brakiem porozumienia na szczycie klimatycznym. Jednocześnie norweska elektrownia węglowa dalej produkuje energię.

Minister klimatu Ola Elvestuen (V) podczas szczytu klimatycznego w Madrycie spotkał się z 43 innymi norweskimi politykami, by w rezultacie w imieniu Norwegii ogłosić cele klimatyczne.

Niestety, po całkowitym fiasku i braku porozumienia w sprawie przyszłej strategii ochrony klimatu, premier Erna Solberg (H) zmuszona została przyznać, że brak wyników szczytów mocno ją rozczarował. A przecież podczas szczytu klimatycznego Norwegia mogła zobowiązać się do zamknięcia elektrowni węglowej na Svalbardzie. Elektrownia będzie zatem nadal funkcjonować.

Węgiel jest jednym z najbardziej zanieczyszczających źródeł energii na świecie. Norwegia aktywnie działa w kierunku redukcji ilości spalanego węgla w innych krajach - na rzecz odnawialnych źródeł energii lub źródeł mniej zanieczyszczających, na przykład norweskiego gazu.

Mimo to, norweska produkcja energii elektrycznej z węgla trwa pełną parą.

Elektrownia węglowa działająca na Svalbardzie emituje łącznie ponad 200.000 ton CO2. Odpowiada to emisji około 100.000 samochodów osobowych rocznie.

Przyszłość bez węgla

Podczas szczytu klimatycznego powołano inicjatywę « Powering Past Coal Alliance» , aby objąć opieką kraje, które zobowiązały się do całkowitego wycofania się z energetyki węglowej. W sumie 32 kraje zobowiązały się do porzucenia węgla jako źródła energii, w tym kraje takie jak Belgia, Dania, Finlandia, Szwecja i Niemcy.

Norwegii na tej liście nie znajdziemy

WSTYDLIWE: Per Kristian Sbertoli z organizacji ekologicznej Zero uważa, że żenujące jest to, iż Norwegia nie jest w stanie zamknąć elektrowni węglowej na Svalbardzie. Foto: Zero

- To, że Norwegia nie może zobowiązać się do wycofania energetyki węglowej staje się doprawdy krępujące - mówi Per Kristian Sbertoli z organizacji ekologicznej Zero.

Sbertoli uważa, że jeśli Norwegia i świat chcą osiągnąć cele klimatyczne, to absolutnie konieczna jest drastyczna rezygnacja z energii węglowej.

- Jeśli mamy osiągnąć cel klimatyczny w postaci zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C, należy zredukować ilość energii pozyskiwanej ze spalania węgla o co najmniej 60 procent. Jednak rosnące potrzeby energetyczne i brak kapitału oznaczają, że wciąż planowana jest budowa setek nowych elektrowni węglowych, głównie w krajach rozwijających się, mówi Sbertoli w rozmowie z Nettavisen.

Organizacje Zero uważa, że wobec fiaska szczytu klimatycznego to kraje takie jak Norwegia powinny wykorzystać swój kapitał i wiedzę fachową, aby przewodzić zmianom na świecie. Dobrym początkiem byłoby zamknięcie elektrowni węglowej na Svalbardzie.

Chiny są najgorszym krajem pod względem wielkości emisji generowanych przy spalaniu węgla. W ciągu kilku najbliższych lat, kraj ten planuje ponadto budowę kilku nowych elektrowni węglowych. Również Niemcy wciąż w duży stopniu uzależnieni są od węgla, lecz kraj ten złożył obietnicę wycofania się z tego źródła energii ze względu na potrzebę ochrony klimatu.

- Jeśli Niemcy mogą znaleźć się na liście krajów deklarujących rezygnację z energii węglowej, to tym bardziej Norwegia powinna zrobić to samo, powiedział Sbertoli w rozmowie z Nettavisen.

Norwegia zbada

Ale Norwegia nie zobowiązuje się do rezygnacji z wysoce zanieczyszczającego sposobu wytwarzania energii elektrycznej.

ENERGIA WĘGLOWA: minister klimatu i srodowiska Ola Elvestuen (V) nie zobowiązał się w imieniu Norwegii do zamknięcia norweskiej elektrowni węglowej na Svalbardzie. Foto: (NTB scanpix)

- Mamy teraz jedną elektrownię węglową w Longyearbyen, która jest niewielka. Oczywiście będziemy również pracować nad jej zamknięciem, ale przed zamknięciem ważne jest znalezienie dobrych alternatywnych źródeł energii dla Svalbardu. Aktualnie badamy alternatywne rozwiązania energetyczne dla Longyearbyen. Zamkniemy elektrownię węglową w Longyearbyen, trzeba to tylko zrobić rozsądnie, powiedział Ola Elvestuen (V) w rozmowie z Nettavisen.

Norweski gaz jest często postrzegany jako rozwiązanie pośrednie między starymi kopalnymi źródłami energii a odnawialnymi źródłami energii. Gdyby elektrownię węglową na Svalbardzie zastąpiono gazem, emisje zostałyby zmniejszone o około 50–60 procent.

Według gazety Teknisk Ukeblad elektrownia węglowa na Svalbardzie emituje około 200.000 ton CO2. Odpowiada to emisji około 100 000 samochodów osobowych rocznie.

Upadek szczytu klimatycznego

Szczyt klimatyczny, który odbył się w Madrycie, nie przyniósł żadnego znaczącego porozumienia co do sposobu wdrażania zasad i systemów mających na celu zmniejszenie emisji.

ROZCZAROWANIE: Wielu uczestników szczytu klimatycznego w Madrycie było rozczarowanych, brakiem nowego porozumienia w sprawie klimatu. Foto: Bernat Armangue (AP)

ArmangueOrganizacja ekologiczna Zero uważa, że jest to kolejny argument ku temu, że Norwegia powinna z własnej inicjatywy robić więcej, ponieważ nie można polegać wyłącznie na współpracy międzynarodowej.

- Głównym celem konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Madrycie, było osiągnięcie porozumienia w sprawie zasad handlu kwotami emisyjnymi. Takie zasady mogłyby ułatwić mobilizację bogatych krajów do wsparcia krajów biedniejszych w wyborze energii odnawialnej, powiedział Per Kristian Sbertoli w Nettavisen.

- Inicjatywa Power Past Coal powinna być idealną platformą do mobilizacji wsparcia rezygnacji z węgla. Wstydzę się zatem, że Norwegia nie może dołączyć do platformy z powodu wciąż pracującej elektrowni węglowej na Svalbardzie, mówi.

FAKTY:

Energia węglowa na Svalbardzie emituje około 200.000 ton CO2 rocznie.

Według Norweskiego Centralnego Urzędu Statystycznego przeciętny samochód osobowy napędzany benzyną emituje 0,16 kg CO2 na każdy przejechany kilometr.

Przeciętny kierowca jeździ samochodem osobowym 12.140 kilometrów rocznie.

12 140 x 0,16 = 1942 kg - w zaokrągleniu są to dwie tony CO2. Zatem norweska elektrownia węglowa odpowiada emisji około 100.000 samochodów osobowych.

