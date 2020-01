Norweska przełomowa technologia klimatyczna może zapewnić miliony miejsc pracy

Dzięki technologii naftowej piasek pustynny stanie się gruntem ornym.

STAVANGER (Nettavisen Ekonomia): Założyciele firmy Desert Control wykorzystali technologię i wiedzę z wyniesioną z branży offshore (wydobycie ropy i gazu) do opracowania produktu, który może przekształcić piasek pustynny w żyzną glebę.

- Pomyślmy tylko, co taki wynalazek mógłby potencjalnie oznaczać dla osób uciekających przed suszą, powiedziała minister finansów Siv Jensen (Frp) w czasie wystąpienia związanego z budżetem państwa w październiku ubiegłego roku.

Minister finansów przedstawiła założycieli firmy, jako przykład transferu wiedzy pochodzącej z przemysłu wydobywczego Norwegii. Wiedzy, która może zmienić świat. Wówczas, zarówno Desert Control, jak i prawdopodobnie sama Siv Jensen nie wiedzieli, ile to przemówienie będzie znaczyło dla firmy.

Wróćmy jednak do miejsca, w którym to wszystko się zaczęło.

71-letni obecnie założyciel firmy Kristian P. Olesen spędził 15 lat w warsztacie w Vassøy pod Stavanger na opracowywaniu nowatorskiej technologii. W pracach towarzyszył mu jego syn Ole Morten Olesen (45). Olesen przeznaczył około 17 milionów koron własnych środków na testy i rozwój opracowanej technologii. Zarówno pieniądze, jak i wiedza pochodziły z czasów, gdy Olesen senior pracował w przemyśle naftowym.

Celem projektu było stworzenie żywych terenów zielonych na pustynnym piasku (patrz wideo w poniżej).

Po pewnym czasie nadzieje Olesena zaczęły jednak gasnąć. Tak było do czasu, nim pojawili się w jego życiu: doświadczony menedżer Knut Nesse i inwestor Kristian Falnes. To oni tchnęli w projekt nowe życie. Duet wniósł dodatkowe fundusze i dokonał walidacji technologii. Niezależni naukowcy potwierdzili, że magiczny produkt LNC funkcjonuje zgodnie z zapewnieniami wynalazcy.

- Mamy produkt LNC, z którym musimy przejść na szerszą skalę użytkowania. Technologia ta może zapewnić do 50 procent oszczędności wody i lepszą kondycję gleby, może rekultywować gleby i przekształcać piasek w obszary uprawne, powiedział główny menedżer firmy Ole Kristian Sivertsen (44), który w sierpniu po wielu latach pracy w USA powrócił do rodzinnego miasta Stavanger.

TESTY: Wynalazca technologii Kristian Olesen testował i udoskonalał wynalazek przez 15 lat w swoim warsztacie w okolicach Stavanger. Na zdjęciu: Olesen kilka lat temu podczas testów w Dubaju. Zdjęcie: Desert Control Foto: Privat

Słowa minister finansów

Dla Sivertsena i pozostałych członków Desert Control fakt, że minister finansów w swoim przemówieniu wspomniała o nowej technologii, był na wagę złota. W tym samym czasie zatrudniono Sivertsena do komercjalizacji firmy i zbierania funduszy rozwojowych. Wsparcie ministra finansów było wymarzonym początkiem dla 44-latka. Wymienienie Desert Control jako firmy referencyjnej w kraju postrzeganym jako szczególnie zainteresowanym zieloną zmianą, jest zauważane na arenie międzynarodowej. Po przemówieniu Siv Jensen technologią zainteresowała się ONZ, co przyczyniło się do szybszego otrzymania listu intencyjnego tej organizacji.

Ole Kristian Sivertsen porzucił wysokie stanowisko jakie piastował w USA i wrócił do domu w Stavanger, aby pokierować Desert Control. - Jeśli jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał jaki mamy to myślę, że uda nam się zbudować miliardowy interes, mówi Sivertsen. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Projekt, w którym Desert Control weźmie udział, wraz z kilkoma innymi firmami, został nazwany Great Green Wall. Wizją Great Green Wall jest zbudowanie pasa zieleni od Senegalu do Dżibuti - w poprzek Afryki. To ogromny przełom dla firmy Desert Control, która dopiero ostatniej jesieni zacząła zbierać kapitał, aby zrealizować swoje ambicje. Teraz firma otrzymała 40 milionów koron wsparcia, a kolejne 10 milionów jest już w przygotowaniu.

- Jeśli projekt zostanie zrealizowany w całości to zielenią zostanie pokryte 100 milionów hektarów, czyli pas ziemi uprawnej o długości 8.000 km, na obszarach, które zostały wcześniej pochłonięte przez pustynię. Obszar ten będzie znów zielony - z drzewami i ziemią uprawną. Projekt będzie miał również pozytywne skutki klimatyczne w postaci wychwytywania dwutlenku węgla, powiedział Sivertsen.

PUSTYNIA: Zmiany klimatu i rosnące temperatury powodują pojawianie się bardziej intensywnych okresów suszy, która niszczy glebę i co roku wysusza duże obszary. Oznacza to, że co roku znika 12 milionów hektarów gruntów ornych, czyli obszar trzykrotnie większy niż Dania. Zdjęcie: Bernat Armangue (AP)

Według szefa Desert Control, projekt przyczyni się do stworzenia około 10 milionów zielonych miejsc pracy w Afryce, a także będzie podstawą dla prowadzenia działalności rolniczej i produkcji żywności dla milionów ludzi.

- Oczywiście, że do pracy motywuje mnie głównie ogromny potencjał zmiany życia milionów ludzi. Gdy jakość gleby pogarsza się, a obszary dotychczas uprawiane rolniczo zamieniają się w obszary pustynne, ludzie nie mają innego wyjścia. Muszą emigrować, powiedział Sivertsen, który nie ośmiela się nawet myśleć, jakie konsekwencje dla świata będzie miało 135 milionów uchodźców klimatycznych.

TESTY: Technologia LNC firmy Desert Controls została potwierdzona. Teraz pozostaje przeniesienie jej na większą skalę. - Musimy dowiedzieć się, jakie są wydajności poszczególnej jednostki produkcyjnej, powiedział dyrektor generalny Ole Kristian Sivertsen. Foto: Desert Control

Pola golfowe i projekty klimatyczne

Kiedy Nettavisen Ekonomia zapytało o ambicje na rok 2020, plan jest jasny. Technologia będzie dalej rozwijana i przeskalowywana oraz rozpocznie się jej komercjalizacja. Firma dąży do zapewnienia najnowocześniejszej technologii do rozwoju terenów zielonych, takich jak parki w miastach i pola golfowe, na przykład na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie jesienią rozpocznie się projekt Great Green Wall prowadzony w Senegalu z inicjatywy ONZ.

- Musimy również dowiedzieć się, jaką wartość może mieć transfer naszej technologii na inne rynki, poza Bliskim Wschodem i Afryką Północną. W perspektywie 2021 roku skoncentrujemy się na eksporcie technologii na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Portugalii, Australii oraz części Azji i Afryki, powiedział Sivertsen.

LEIRE: Dyrektor Ole Kristian Sivertsen (po lewej) i założyciel Ole Morten Olesen zostali odwiedzeni przez minister finansów Siv Jensen w 2019 roku. Foto: Atle Simonsen

Desert Control otrzymało większość swoich pieniędzy od lokalnego banku Sparebank 1 SR-Bank Markets. Na liście wspierających finansowo firmę są także najbogatsi mieszkańcy okręgu Rogaland, inwestor Frode Teigen z Egersund i przedsiębiorca Jakob Hatteland z Haugalandet.

