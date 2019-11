Norweska Rada ds. konsumentów chce kontroli nad otwieraniem kolejnych sklepów spożywczych

Rada ds. konsumentów chce większej różnorodności sklepów i planuje ukrócić dominację największych graczy na rynku sprzedaży produktów spożywczych.

Teraz lokalne władze planistyczne powinny otrzymać nowe argumenty i narzędzia w walce o wzmocnienie konkurencji na rynku.

- Niepokoi nas zagęszczenie dużych sklepów spożywczych w dużych miastach, mówi w rozmowie z Dagens Næringsliv Inger Lise Blyverket, dyrektor Rady ds. konsumentów.

Blyverket zwraca uwagę, że Oslo ma trzy razy więcej sklepów spożywczych niż Sztokholm. Uważa ona, że istnieją granice w liczbie sklepów, potrzebnych mieszkańcom w bliskiej odległości od miejsc ich zamieszkania.

W Danii przed tworzeniem nowych obszarów handlowych zwraca się dużą uwagę na kwestie dotyczące utrzymania wysokiego poziomu konkurencyjności na danym obszarze. Rada ds. konsumentów chce, aby podobne narzędzia planistyczne dostępne były także w Norwegii.

– W dniu dzisiejszym, w niektórych częściach kraju obserwujemy wręcz hegemonię poszczególnych graczy na rynku, mówi Blyverket.

- Nowe przepisy mogłyby stanowić narzędzie ograniczania ich dominacji i pozwolić na podejmowanie decyzji o np. niedopuszczeniu do otwarcia kolejnego sklepu NorgesGruppen* na danym obszarze, mówi.

* - NorgesGruppen ASA to największy koncern handlowy w Norwegii. Podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów konsumpcyjnych codziennego użytku. Sklepy należące do NorgesGruppen to m.in. KIWI, MENU, SPAR i Joker.

W poniedziałek przedstawiciele branży spożywczej, władze oraz organizacje konsumenckie spotkały się, by wziąć udział w spotkaniu z ministrem handlu i przemysłu Torbjørnem Røe Isaksenem (H). Rada ds. konsumentów wystąpiła z propozycją przekazania władzom lokalnym kompetencji do uwzględniania względów konkurencji - przy planowaniu nowych obszarów handlowych.

