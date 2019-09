Norweski projekt wiatrowy pozostawi w cieniu Statuę Wolności

W przyszłości, przybywający do Nowego Jorku drogą morską podróżni, zanim zobaczą Statuę Wolności przywitani zostaną przez ogromne norweskie turbiny wiatrowe.

NOWY JORK (Nettavisen): Nowy norweski projekt o miliardowej wartości rozświetli w przyszłości Nowy Jork. Będzie to inwestycja w nowy projekt morskiej energetyki wiatrowej o nazwie Empire Wind.

Norweski Equinor otrzymał kontrakt na budowę morskiego parku turbin wiatrowych w Nowym Jorku. Jest to inwestycja, która w przyszłości dostarczy energię elektryczną do pół miliona amerykańskich gospodarstw domowych.

- Projekt ten jest rzeczywistym przełomem w naszej działalności na niwie morskiej energetyki wiatrowej. Jest on dwa razy większy niż nasze dotychczasowe, największe inwestycje, a ponadto jest to nasz pierwszy projekt w Stanach Zjednoczonych, mówi w rozmowie z Nettavisen Christer Af Geijerstam, dyrektor Equinor ds. morskiej energii wiatrowej na wschodnim wybrzeżu USA.

Inwestycja wartości 27 miliardów koron

Łączne inwestycje w morski projekt wiatrowy Empire Wind wyniosą około 3 miliardy dolarów, czyli nieco poniżej 27 miliardów koron. Rozruch farmy wiatrowej spodziewany jest pod koniec 2024 roku.

W odległości zaledwie 30 km na południe od Long Island, postawionych zostanie od 60 do 80 turbin wiatrowych o wysokości podobnej do wysokości ikonicznego drapacza chmur Chrysler Building.

Turbiny wiatrowe będą miały wysokość 250 metrów, a każda z nich będzie miała moc minimum 10 MW.

Według Equinor, morska farma wiatrowa będzie miała moc 816 MW, a dzięki 60-80 turbinom wiatrowym będzie w stanie dostarczyć energię elektryczną do ponad 500.000 gospodarstw domowych w Nowym Jorku. Nowy Jork jest największym miastem w Stanach Zjednoczonych, a mieszka w nim około 8,4 miliona mieszkańców.

Start w 2024 roku

Oczekuje się, że inwestycja rozpocznie się wiosną 2021 roku. Budowa turbin planowana jest na rok 2022. Rozpoczęcie działalności komercyjnej, czyli produkcja energii rozpocznie się od grudnia 2024 roku.

Plan ten oznacza, że podróżujący drogą morską do Nowego Jorku, od grudnia 2024 roku powitani będą najpierw przez ogromne norweskie turbiny wiatrowe, a dopiero potem przez Statuę Wolności. Norweskie turbiny pozostawią ponadto Statuę Wolności w cieniu. Statua ma bowiem wysokość 93 metrów, przez co będzie znacznie niższa od norweskich wiatrowych gigantów.

W odległości zaledwie 30 km na południe od Long Island, postawionych zostanie od 60 do 80 turbin wiatrowych o wysokości 250 metrów każda. Zdjęcie: Equinor Foto: Equinor

- Będzie więcej projektów

W niedzielę premier Erna Solberg przybywa do Nowego Jorku, aby wraz z Eldarem Sætre dyrektorem Equinor przyjrzeć się planom inwestycji.

- Nie możemy doczekać się powitania premier i pokazania jej, jak ten projekt będzie wyglądał. U wybrzeży zbudujemy 60-80 turbin wiatrowych, a elektryczność zostanie przesłana kablami do miasta, co zapewni dostęp do energii odnawialnej dla przynajmniej pół miliona rodzin w Nowym Jorku, mówi Christer af Geijerstam w rozmowie z Nettavisen.

Christer af Geijerstam, dyrektor Equinor ds. morskiej energii wiatrowej na wschodnim wybrzeżu USA mówi, że pracuje już nad kilkoma podobnymi projektami w USA i Europie. Zdjęcie: Equinor Foto: Equinor

- Wschodnie wybrzeże USA jest jednym z najlepszych obszarów na świecie dla morskiej energii wiatrowej, a my mamy tutaj dobrą pozycję. Empire Wind to gigantyczny projekt, który jest dla nas pionierski. W planach mamy jednak więcej podobnych inwestycji. Pracujemy także nad fascynującymi możliwościami inwestycji w Wielkiej Brytanii i kilku innych miejscach na świecie, mówi Christer af Geijerstam.

- 800 lokalnych miejsc pracy

Według Equinor przewiduje się, że projekt stworzy około 800 lokalnych miejsc pracy na etapie budowy i eksploatacji. Na miejscu produkowane będą między innymi betonowe konstrukcje dla turbin wiatrowych.

Nowy projekt zapewni zasilanie odnawialną energią elektryczną 500.000 gospodarstw domowych w Nowym Jorku. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Equinor zainwestuje również ponad 60 milionów USD w modernizację portu w Nowym Jorku, który będzie wspierać przyszłe projekty morskich farm wiatrowych i dodatkowo wzmocni stan Nowy Jork jako centralny ośrodek morskich farm wiatrowych w USA. Equinor zobowiązał się również do przekazania co najmniej 4,5 miliona dolarów w formie dotacji do rozwoju lokalnego rynku pracy - zgodnie z celami wyznaczonymi przez administrację Nowego Jorku w powiązaniu z projektem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Norsk milliardprosjekt stiller Frihetsgudinnen fullstendig i skyggen (Morten Ø.Karlsen)