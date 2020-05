Norweski rząd odradza podróżowanie za granicę do 20 sierpnia

Norweskie władze nie są jeszcze gotowe do otwarcia kraju na wyjazdy zagraniczne, ale od 15 czerwca być może odczujemy liberalizację zasad podróżowania do krajów nordyckich. Od 20 lipca liberalizacja być może obejmie też inne, wybrane kraje.

OSLO (Nettavisen): Norweski rząd odradza zagraniczne podróże do 20 sierpnia

- Wszystkim tym, którzy lubią przewidywalność, polecam planowanie tegorocznych wakacji w Norwegii, powiedziała premier Erna Solberg otwierając piątkową konferencję prasową.

Oprócz pani premier na konferencji stawili się minister przemysłu Iselin Nybø, minister sprawiedliwości Monica Mæland, minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide, Generalny Dyrektor Zdrowia Bjørn Guldvog i dyrektor Oddziału Ochrony przed Zakażeniami w Instytucie Zdrowia Publicznego Line Vold.

Liczba infekcji rośnie

Piątkowe dane z Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) pokazują niestety, że liczba infekcji rośnie. Oszacowany współczynnik infekcji (R2) wynosi obecnie 0,72, podczas gdy w najlepszym okresie znajdował się on na poziomie 0,49.

Oznacza to, że jeden zarażony koronawirusem infekuje obecnie średnio 0,72 kolejnej osoby.

Obecnie przy pomocy respiratorów oddycha dwunastu pacjentów i jest to o jedną osobę mniej niż dzień wcześniej. W sumie z powodu zakażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 58 osób.

Krótka rada dotycząca podróży wakacyjnych i wypoczynkowych:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozszerzyło zestaw zaleceń dotyczących podróży i nadal nie zaleca podróżowania do innych krajów, o ile nie jest to absolutnie konieczne.

Zalecenie to obowiązuje do 20 sierpnia.

Do 15 czerwca rozważona zostanie kwestia liberalizacji obostrzeń w podróżowaniu do krajów nordyckich.

Do 20 lipca rozważona zostanie kwestia liberalizacji obostrzeń w podróżowaniu do innych, wybranych krajów europejskich.

Dwie ważne daty

Erna Solberg podkreśliła, że kluczowe będą ​​dwie daty: 15 czerwca i 20 lipca. To właśnie te terminy wyznaczają czas wprowadzenia pierwszych, ewentualnych wyjątków w obowiązujących dzisiaj przepisach dotyczących podróżowania za granicę. Mimo to, rząd odradza podróże zagraniczne do 20 sierpnia.

Dziadkowie i wnuki

Premier poinformowała także, że od dzisiaj, czyli od 15 maja dziadkowie mogą spotkać się z wnukami i podróżować z nimi.

- Być może najbardziej radosną wiadomością dla wielu jest to, że dziadkowie będą mogli spędzić wakacje z własną rodziną - powiedziała premier.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august (Trond Lepperød, NTB, Heidi ScheiLilleås)