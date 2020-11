Norweski rząd wprowadza nowe, surowe obostrzenia

Nowe obostrzenia mają powstrzymać rozwój epidemii, która rozwija się w niepokojącym tempie.

KONGENS GATE, OSLO (Nettavisen): - Najważniejszą rzeczą jest obecnie ochrona życia i zdrowia - powiedziała premier Erna Solberg (H) podczas czwartkowej konferencji prasowej poświęconej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa.

Premier powiedziała, że Norwegia ma przed sobą kilka tygodni, w których «musimy odwrócić kierunek rozwoju epidemii» i zaanonsowała wprowadzenie nowych obostrzeń.

Szczególne zaniepokojenie sytuacją w Oslo i Bergen

- Musimy wspólnie wziąć odpowiedzialność i w najbliższych tygodniach spędzić więcej czasu w domu - zaczęła i powiedziała, że infekcja rozprzestrzenia się w całym kraju, ale szczególnie intensywnie w Oslo i Bergen.

W czwartek rząd przedstawił długą listę środków mających na celu ograniczenie wzrostu rozprzestrzeniania się infekcji.

Przerwanie zajęć w szkołach

- Co oznacza nadanie szkołom statusu czerwonego?

- Oznacza to podzielenie klas szkolnych na grupy po to, aby nie wszyscy spotykali się w tym samym czasie. Oznacza to mniej bliskich kontaktów w przypadku pojawienia się zakażenia, odpowiada na pytanie Nettavisen Generalny Dyrektor Zdrowia Bjørn Guldvog.

- Jak daleko jest od statusu czerwonego do całkowitego zamknięcia placówek?

- Mamy nadzieję, że uda się prowadzić zajęcia w szkołach w mniejszych grupach. Chcemy to wypróbować, mówi Guldvog.

Nettavisen zapytało również ministra zdrowia Benta Høie, czy zgadza się z przewodniczącym Rady Miasta Oslo Raymondem Johansenem (Partia Pracy) w sprawie środków kontroli zakażeń wprowadzonych w stolicy.

- Jesteśmy w tej sprawie zupełnie zgodni, odpowiedział Høie.

Premier Erna Solberg (H), Minister Zdrowia i Opieki Bent Høie (H), Dyrektor Generalnej Dyrekcji Zdrowia Bjørn Guldvog i Dyrektor FHI Camilla Stoltenberg spotkali się na konferencji prasowej 5 listopada. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

6.000 nowych zakażonych w ciągu kilku tygodni

Premier podkreśliła, że w ostatnich tygodniach zarażonych zostało ponad 6.000 osób, a krzywa zakażeń z tygodnia na tydzień wznosi się.

- Jeśli uda nam się zastosować nowe środki kontroli rozprzestrzeniania się infekcji, możemy mieć nadzieję na normalne Święta Bożego Narodzenia - powiedział minister zdrowia Bent Høie (H).

- Mamy mniejszą kontrolę nad epidemią niż chcielibyśmy

- Nie straciliśmy kontroli, ale kontrola ta jest mniejsza niż byśmy chcieli. Sytuacja podąża niestety w złym kierunku - powiedziała premier.

Erna Solberg zwróciła uwagę, że wskaźnik infekcji we wszystkich norweskich okręgach wynosi obecnie ponad 20 zakażonych na 100.000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni.

- Pozostańmy w domach

Premier zwróciła uwagę na rozwój sytuacji epidemicznej w Europie, gdzie coraz więcej krajów zamyka się, szpitale są przepełnione, a liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrasta. Podkreśliła też, że dotychczasowy przebieg epidemii w Norwegii nie jest jeszcze tak dramatyczny, dlatego potrzebne jest podjęcie odpowiednich działań by zapobiec niekontrolowanemu rozwojowi infekcji.

- Mam pilny apel do Norwegów na najbliższe tygodnie: przebywajcie jak najwięcej w domu. Spacerujcie, ale ograniczcie społeczne kontakty z innymi - powiedziała Erna Solberg w Stortinget.

Nowe krajowe wskazówki dotyczące kontroli zakażeń:

Wprowadza się zakaz serwowania w barach po północy

Restauracje z posiadaną koncesją na alkohol nie mogą przyjmować nowych gości po 22. Zmiana będzie obowiązywać o północy w noc poprzedzającą sobotę 7 listopada.

Rząd zaleca, aby wszyscy przebywali jak najwięcej w domu j i ograniczyli kontakty społeczne

W domach prywatnych, ogrodach czy domkach wypoczynkowych nie powinno być więcej niż pięciu gości oprócz domowników. Jeśli wszyscy goście pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego, może ich być więcej. Dwie rodziny mogą się spotkać, nawet jeśli mają wiele dzieci.

Młodzież i dorośli, którzy spotkali się z przyjaciółmi lub byli w innych sytuacjach, w których nie utrzymywali odległości jednego metra, powinni zachowywać odległość dwóch metrów od osób z grup ryzyka.

Unikajmy niepotrzebnych podróży krajowych.

Konieczne wyjazdy służbowe oraz wyjazdy do obiektów rekreacyjnych, które można przeprowadzić bez kontaktu z innymi są dozwolone. W praktyce oznacza to, że dojazd do domku wypoczynkowego jest dozwolony, o ile unika się transportu publicznego.

Wprowadzony zostaje limit 20 osób na prywatnych zgromadzeniach w miejscach publicznych i wynajmowanych lokalach oraz do 50 osób na imprezach zamkniętych bez stałych oznaczonych miejsc.

Na imprezach w pomieszczeniach zamkniętych, w których wszyscy siedzą na stałych miejscach, może uczestniczyć do 200 osób. Zmiana wejdzie w życie o północy, w noc poprzedzającą poniedziałek 9 listopada.

Podróżni z krajów mających status czerwony muszą po przybyciu do Norwegii przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu COVID-19. Test należy wykonać na mniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Jeżeli dana osoba nie przedstawi takiego testu, może spotkać się z odmową wjazdu. Przepis wchodzi w życie od północy w nocy na poniedziałek 9 listopada.

Wymóg testu nie dotyczy Norwegów, osób zamieszkałych w Norwegii lub osób w tranzycie.

Wymóg testu nie dotyczy osób, które regularnie przyjeżdżają do Norwegii ze Szwecji i Finlandii w celu podjęcia pracy.

Wymóg testu dotyczy personelu medycznego, który dojeżdża do Norwegii i przebywa poza Norwegią dłużej niż siedem dni.

Personel pełniący krytyczne funkcje społeczne może zostać zwolniony w razie potrzeby, aby uniknąć zagrożenia życia i zdrowia.

Wszystkie uniwersytety, szkoły wyższe i szkoły zawodowe muszą ocenić, czy mogą ograniczyć nauczanie i inne działania, które przyczynią się do zwiększenia mobilności w nadchodzącym okresie.

Szkoły ponadgimnazjalne i licea muszą przygotować się na to, że ich statut może zostać zmieniony na kolor czerwony, jeśli wskaźniki zakażeń będą rosły.

Zdrowe osoby, które przyjeżdżają do Norwegii, muszą mieć stałe miejsce zamieszkania w kraju, w przeciwnym razie pracodawca lub zleceniodawca musi zapewnić gwarancję odpowiedniego miejsca zamieszkania po przyjeździe do Norwegii. Zdrowe osoby, w tym turyści i goście, którzy nie mają własnego miejsca zamieszkania muszą przebywać w hotelach kwarantannowych i poddawać się testom podczas okresu kwarantanny. Dotyczy to również członków rodziny, którzy odwiedzają krewnych w Norwegii. Norweska Dyrekcja Zdrowia ma teraz zbadać, w jaki sposób można wprowadzić te wymagania w życie. Dopóki to nie zostanie ustalone, kontrola graniczna zostanie wzmocniona zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Oznacza to, że krewny nie może przyjechać z zagranicy i przebywać na kwarantannie u rodziny.

- Dom nie nadaje się do wykorzystania jako miejsce kwarantanny dla gości z krajów o wysokim poziomie infekcji - powiedział Solberg.

Według rządu, hotele kwarantannowe zostaną uruchomione tak szybko, jak to możliwe.

Wciąż jednak nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, jak długo potrwa pobyt w hotelu, kto za to zapłaci, ile pokoi będzie potrzebnych oraz czy podróżnych będą pilnować strażnicy.

