Norweski rząd wprowadza zmiany w związku z epidemią koronawirusa

Na dzisiejszej konferencji prasowej rząd poinformował o kilku zmianach.

- Koronawirus nie wyjeżdża na jesienne wakacje, takimi słowami Erna Solberg otworzyła dzisiejszą konferencję prasową.

Norweska premier przypomniała również, że ​​sytuacja jest nadal «delikatna».

- Gminom Bergen i region Østfold udało się już odzyskać kontrolę nad rozprzestrzeniającą się infekcją. Teraz to Oslo, Øygarden i Arendal muszą podjąć odpowiednie działania - powiedziała premier.

Rząd otwarty jest ponadto na zmiany i łagodzenie obostrzeń w kraju, pod warunkiem jednak, że w miejscach łagodzenia przepisów zakażenia zostały ograniczone:

- Zaczynamy stopniowo znosić niektóre z ograniczeń, powiedziała Solberg.

Od 12 października rząd wprowadza następujące zmiany:

Stopniowo umożliwione zostanie uprawianie sportu amatorskiego przez dorosłych.

Zniesiony zostaje krajowy zakaz obsługi klientów barów po północy.

W imprezach plenerowych będzie mogło uczestniczyć jednocześnie nawet do 600 osób, podzielonych na grupy do 200 osób.

Na imprezach z zamontowanymi na stałe miejscami wystarczy jedno wolne miejsce pomiędzy siedzącymi.

- W imprezach plenerowych może być obecnych nawet 600 osób, a to dobra wiadomość dla fanów piłki nożnej. Wkrótce większa liczba kibiców będzie mogła oglądać mecze z trybun, powiedziała premier.

- Znajdujemy się teraz w innej sytuacji niż w marcu, kiedy to wprowadzane były pierwsze obostrzenia. Od tamtego czasu gminy miały czas na przygotowanie się do walki z epidemią i mamy teraz zdecydowanie więcej wiedzy na temat pandemii koronawirusa. Oznacza to zatem, że możemy dziś lepiej ukierunkować środki, aby obciążenie jednostki i społeczeństwa było jak najmniej dotkliwe. Dlatego też w skali krajowej znosimy pewne obostrzenia - powiedziała premier Erna Solberg.

Duże różnice - ta grupa jest nadreprezentowana

- W Norwegii istnieją dziś duże różnice geograficzne dotyczące zakażeń – powiedziała Line Vold, dyrektor departamentu chorób zakaźnych FHI.

- W zeszłym tygodniu (tydzień 39) odnotowano w całym kraju 776 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tydzień wcześniej było ich 717. Sześć okręgów Wzrost liczby zakażeń odnotowało sześć okręgów: Agder, Rogaland, Troms i Finnmark, Vestfold i Telemark, Innlandet oraz Oslo, powiedziała Vold.

Istnieją także duże różnice demograficzne. Vold powiedziała też, że w statystykach zakażeń koronawirusem wyraźnie nadreprezentowani byli imigranci.

- W pierwszej fazie epidemii najwięcej zakażeń wykryto u osób urodzonych w Norwegii, a zwłaszcza wśród turystów narciarskich. W późniejszej fazie epidemii odnotowano jednak znacznie wyższą zachorowalność wśród urodzonych poza granicami Norwegii.

- Do tej pory ponad 30 procent zakażonych ma inne niż norweskie pochodzenie. Powodów może być wiele - powiedziała dyrektor oddziału.

Otwarcie sportu

Od 12 października możliwe też będzie prowadzenie normalnych treningów w sporcie amatorskim dla dorosłych powyżej 20 roku życia. W gminach i regionach o zwiększonej liczbie infekcji lub tam, gdzie odnotowano lokalne ogniska zakażeń należy jednak szczególnie rozważyć ponownego otwarcia tego typu treningów oraz zastosować lokalne środki kontroli rozprzestrzeniania się infekcji.

- W regionach, w których występują lokalne ogniska infekcji, należy przeprowadzić lokalne, odrębne systemy oceny sytuacji. Oceny tej należy dokonać w miarę możliwości przed 12 października - powiedział Abid Raja, minister kultury, odpowiedzialny w Norwegii również za kwestie związane ze sportem.

- Cieszę się, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której możemy wyznaczyć datę zniesienia kilku obostrzeń - powiedział.

Zniesienie ograniczenia otwarcia barów

Ograniczenie w funkcjonowaniu barów po godzinie 24:00 zostaje zniesione we wtorek 13 października o północy. Tu również gminy muszą wziąć pod uwagę lokalne potrzeby ograniczenia czasu obsługi klientów, jeśli wymaga tego sytuacja epidemiczna. Wraz ze zniesieniem ograniczeń wydane zostało zarządzenie, aby restauracje posiadające koncesję na alkohol rejestrowały dane kontaktowe jednej osoby w każdej grupie - po to by wiedzieć, kto przebywał w restauracji.

