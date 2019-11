Norweskie Centralne Biuro Statystyczne: Wysoka stopa bezrobocia wśród imigrantów

Istnieją bardzo duże różnice w poziomie bezrobocia wśród imigrantów pochodzących z różnych krajów - przegląd Nettavisen.

Norweskie Centralne Biuro Statystyczne (SSB) opublikowało w środę najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia wśród imigrantów. W trzecim kwartale w sumie 5,5 procent imigrantów w Norwegii było całkowicie pozbawionych pracy. Jest to spadek o 0,4 punktu procentowego w stosunku do tego samego okresu w rok u 2018. Dla porównania bezrobocie wśród pozostałych mieszkańców kraju wyniosło 1,7 procent i w porównaniu do zeszłego roku nie zmieniło się.

Badania SSB pokazują ponadto, że osoby ze środowisk imigranckich stanowią około 40 procent całkowitej liczby osób bezrobotnych w Norwegii.

SSB w swoich głównych statystykach pokazuje poziom bezrobocia z podziałem na różne regiony świata skąd pochodzą bezrobotni. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród imigrantów z Afryki (9,6 procent). Wśród imigrantów z Azji bezrobocie było na poziomie 6,2 procent. Najniższą stopę bezrobocia znajdujemy wśród imigrantów z krajów skandynawskich, w których 2,3 procent jest zarejestrowanych jako osoby w pełni bezrobotne.

Statystyki dotyczące bezrobocia w Norwegii można również pokazać z podziałem na kraje. W takiej formie przedstawiono poziom bezrobocia w tabeli, do której link znajduje się poniżej. Tabela pokazuje liczbę zarejestrowanych bezrobotnych imigrantów obu płci w grupie wiekowej 15–74 lata (+ bezrobotnych korzystających z prac interwencyjnych i innych inicjatyw aktywizujących zawodowo), obliczonych jako odsetek od całkowitej siły roboczej.

Poziom bezrobocia wśród imigrantów w 3. kwartale 2019 roku - z uwzględnieniem krajów pochodzenia bezrobotnych. Tabela sumuje bezrobotnych pozostających całkowicie bez pracy i bezrobotnych korzystających z prac interwencyjnych i innych inicjatyw aktywizujących zawodowo.

Różnice od 2 do 18 procent

Na szczycie listy bezrobotnych znajdują się imigranci pochodzący z Syrii i Somalii. W trzecim kwartale bieżącego roku aż 18 procent imigrantów z tych krajów pozostawało bez pracy.

Spośród 77 nacji objętych badaniem, najwyższy stopień bezrobocia odnotowano wśród imigrantów z Afryki i Azji. Najniższy stopień bezrobocia jest wśród Duńczyków 2,1 procent. Nie jest zaskakujące, że imigranci, u których ogólnie poziom bezrobocia jest niski pochodzą z Europy Zachodniej oraz ze Stanów Zjednoczonych i Australii.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

SSB: Så stor er ledigheten blant innvandrere (Jan Revfem)