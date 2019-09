Norweskie napoje gazowane są na europejskim szczycie pod względem ilości zawartego w nich cukru

Nowy raport pokazuje, że norweski Sprite ma pięć razy więcej cukru niż austriacki.

TRONDHEIM (Nettavisen Ekonomia): Jeśli wypijasz litr norweskiego Sprite dziennie, możesz przytyć nawet dziesięć kilogramów w ciągu roku. Jeśli wypijasz taką samą ilość Sprite z Austrii, możesz przytyć zaledwie dwa kilogramy.

Tak, dobrze przeczytałeś. Chociaż butelki i logo są praktycznie identyczne, to jednak ich zawartość jest bardzo różna. Norweski Sprite, jak większość norweskich bezalkoholowych napojów słodzonych, zawiera nieco ponad 10 gramów cukru na 100 ml napoju. Sprite sprzedawany w Austrii zawiera tylko 1,9 grama cukru na 100 ml napoju.

Dane te prezentuje austriacki raport pokazujący różnice w składzie napojów tej samej marki w różnych krajach.

Również w Wielkiej Brytanii zawartość cukru w Sprite jest niższa niż w Norwegii. Norwegowie podróżujący do tego kraju spożyją zaledwie 3,3 gramów cukru w 100 ml napoju. Oczywiście jeśli wybiorą Sprite zamiast piwa...

W przypadku innych napojów, takich jak Fanta, zawartość cukru w norweskich wersjach jest również wyższa niż w napojach sprzedawanych w innych krajach.

- To wskazuje, że norwescy producenci napojów gazowanych mają do dużo do zrobienia, mówi Jøran Hjelmesæth, gdy Nettavisen przedstawiła mu dane dotyczące ilości cukru w napojach gazowanych.

- Przerażająco wysoka zawartość cukru

Hjelmesæth jest kierownikiem Centrum Chorobliwej Otyłości w Szpitalu w Vestfold i profesorem na Uniwersytecie w Oslo. Ponadto przewodniczy Krajowej Radzie ds. Żywienia i jest uważany za jednego z czołowych norweskich ekspertów w tej dziedzinie.

- Załóżmy, że dziennie wypijamy 1 litr Sprite. Jaka jest różnica między tym wypijanym w Austrii a w Norwegii?

- Jeden litr norweskiego Sprite oznacza dziennie 400-500 niepotrzebnych kilokalorii. W ciągu roku taki wzrost spożycia kalorii może spowodować wzrost masy ciała o około 10 kilogramów.

Hjelmesæth twierdzi, że osoba, która wypije taką samą ilość Sprite z Austrii, może przybrać na wadze niecałe 2 kilogramy.

Norwescy producenci napojów powinni uczyć się od zagranicznych producentów.

- W zasadzie wszystkie norweskie słodzone napoje gazowane zawierają 10–11 gramów cukru na 100 ml napoju. Takie napoje nazywamy napojami ciężkimi, ponieważ ilość zawartego w nich cukru jest przerażająco wysoka.

Hjelmesæth podkreśla również, że Sprite z Austrii i z Wielkiej Brytanii jest dowodem na to, że można produkować napoje z niższą zawartością cukru i do tego powinni zmierzać norwescy producenci.

Branża napojów: dodajemy mniej cukru niż wcześniej

Coca-Cola w Norwegii stanęła przed wyzwaniem redukcji zawartości cukru w produktach już kilka lat temu, mówi menedżer ds. Komunikacji Per Hynne.

- Od 2013 roku obniżyliśmy ilość cukru z naszych produktach o 25 procent. 80 procent naszych nowych produktów w ciągu ostatnich trzech lat to produkty bez cukru lub o obniżonej zawartości cukru, mówi Hynne w rozmowie z Nettavisen.

Per Hynne wyjaśnia dużą różnicę w zawartości cukru w tym, że Coca Cola dostosowuje swoje produkty do preferencji smakowych konsumentów. A te są różne w różnych krajach.

Dane dotyczące ilości cukru oraz ekstremalnych różnic w jego zawartości dostarczyła austriacka organizacja konsumencka AK z Oberösterreich (kraju związkowego Górna Austria). Zbadano pięć podobnych napojów w czterech krajach - w Austrii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Wyniki badania są następujące:

- Pepsi i Coca Cola mają podobną zawartość cukru we wszystkich krajach. Napoje te zawierają nieco ponad 10 gramów na 100 ml napoju.

- Wielka Brytania ma najniższą zawartość cukru biorąc pod uwagę: Fanta, Sprite i Indian Tonic Water.

- Norwegia ma najwyższą ogólną zawartość cukru.

NIE dla zmian w podatku cukrowym

Wyjaśnienie tak ogromnych różnic w zawartości cukru, zdaniem organizacji konsumenckiej AK, leży w podatku od cukru wprowadzonym niedawno w Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do norweskiej opłaty wyrównawczej od cukru, która jest taka sama bez względu na zawartość cukru w produkcie, opłata brytyjska jest skonstruowana w taki sposób, że producenci płacą różne stawki podatku w zależności od ilości cukru w produkcie. Jest to dowód na to, że nałożone podatki mogą odnieść zamierzony skutek.

MNIEJ CUKRU: Per Hynne menedżer ds. Komunikacji w Coca-Cola w Norwegii uważa, że norweski przemysł napojów podejmuje zdecydowane działania w celu zmniejszenia zawartości cukru w napojach. Foto: Helle Nilsen (Mediehuset Nettavisen)

Per Hynne z Coca-Cola nie jest jednak zwolennikiem radykalnych zmian w norweskim podatku cukrowym.

- W naszym przypadku ogromny podatek nałożony na cukier powinien ulec modyfikacji, głównie ze względu na konkurencje ze strony handlu przygranicznego.

- Dlaczego nie stworzyć zupełnie nowej opłaty?

- Branża potrzebuje stabilności i przewidywalności. Jeśli zmiany mają nastąpić, należy je ogłosić z odpowiednim wyprzedzeniem, na tyle długim, żeby producenci mieli czas na dostosowanie się do zmienionych warunków.

Per Hynne uważa również, że branża podejmuje działania redukujące zawartość cukru niezależnie od nałożonych opłat.

Bez cukru

- Przemysł napojów w Norwegii zmierza w kierunku przejścia na produkcję napojów w ogóle pozbawionych cukru. Już teraz 55 procent produkowanych napojów jest bez cukru. Producenci koncentrują się obecnie właśnie na rozwoju tego typu produktów, mówi Hynne.

Per Hynne stawia władzom następujące wyzwanie:

- Spożycie cukru w Norwegii spada, a otyłość rośnie. Może władze powinny przyjrzeć się również innym źródłom cukru, niż napoje. A może na wzrost otyłości społeczeństwa wpływ mają również inne czynniki a nie tylko spożycie cukru.

