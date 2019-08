Norweskie partie protestu najbardziej zyskują w przedwyborczych sondażach

Trym Aafløy doprowadził partię Akcja obywatelska - Nie dla zwiększenia opłat drogowych do statusu jednej z największych sił politycznych w Bergen (poparcie na tym samym poziomie co Partia Pracy i Høyre. W skali całego kraju ugrupowanie to, wraz z niezależnymi kandydatami sprzeciwiającymi się opłatom drogowym, uzyskała poparcie na poziomie 3,8 procent. Zdjęcie: Heiko Junge / NTB scanpix