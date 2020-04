Norweskie władze z jasnym przekazem dotyczącym wakacji

Według władz norweskiej służby zdrowia już teraz powinniśmy przygotować się do spędzenia wakacji w domu lub przynajmniej w granicach Norwegii.

Właśnie skończyła się pierwsza Wielkanoc, którą Norwegowie spędzili w domach. To były święta, podczas których nie było możliwe tradycyjne udanie się do domków wypoczynkowych.

Zniesienie zakazu pobytu w domkach wypoczynkowych nastąpi 20 kwietnia, jednak mieszkańcy Norwegii już teraz powinni zacząć myśleć o ograniczeniu tegorocznych planów wakacyjnych związanych z zagranicznymi wycieczkami.

Minister zdrowia i opieki Bent Høie (H) powiedział w rozmowie z agencją informacyjną NTB, że biorąc pod uwagę jak wygląda sytuacja na świecie, dobrze byłoby dla własnego bezpieczeństwa zaplanować urlop w domu lub w granicach Norwegii.

- Norwegia to świetny kraj, a wiele osób będzie miało teraz możliwość odkrywania nowych jego części, powiedział.

- Poczekaj z planami

Już w poniedziałek po południu nadeszła informacja, że władze Unii Europejskiej ostrzegają, iż letnie podróże zagraniczne mogą być w tym roku mocno utrudnione.

- Radzę poczekać z planami podróży zagranicznych w czasie letnich wakacji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, w wywiadzie dla niemieckiej gazety Bild, powiedziała, że nikt w tej chwili nie może dokonywać wiarygodnych prognoz jak będzie wyglądała sytuacja w lipcu i sierpniu.

Sytuacja epidemiczna

W wielu zakładach pracy już dawno rozpoczęto ustalanie planów wakacyjnych. Wiele osób wie, kiedy pójdzie na urlop, lecz trudno w tej chwili powiedzieć, gdzie i jak go spędzi.

WAKACJE W NORWEGII: Tegoroczne letnie wakacje to czas na pozostanie w kraju i zwiedzanie Norwegii. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

- Wszystko zależeć będzie od sytuacji epidemicznej, w jakiej będziemy się znajdować - powiedział Bjørn Guldvog, Generalny Dyrektor ds. Zdrowia w rozmowie z NTB.

Sam zazwyczaj spędza lato na wyspie Syd-Koster przy Strømstad w Bohuslän w Szwecji. Ale czy tego lata uda mu się tam dotrzeć, tego nie wie.

- Wyjazd może zakończyć się ewentualną kwarantanną, mówi.

Po wprowadzeniu 12 marca rygorystycznych środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, liczba reprodukcji infekcji spadła do poziomu poniżej 1 – co oznacza, że każda zarażona osoba zaraża teraz mniej niż jedną nową osobę. Pod koniec kwietnia przedszkola i szkoły zostaną częściowo otwarte. Jak to wpłynie na rozprzestrzenianie się infekcji w populacji, obecnie nie wiadomo.

Postęp infekcji będzie decydujący

Być może nawet swobodne podróżowanie po Norwegii będzie niemożliwe.

- Wszystko będzie zależało od poziomu zakażenia społeczeństwa, zauważa Guldvog.

Ponadto wciąż nie wiemy, ile osób jest zarażonych bezobjawowo. Jednostki takie wciąż przecież mogą zarażać innych.

- Chciałbym abyśmy tego lata znaleźli się w sytuacji, w której Norwegowie będą mieli okazję poznać swój kraj jako cel podróży wakacyjnych. Ale czy to będzie możliwe, zdeterminuje postęp epidemii, powiedział Høie.

Według szacunków Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) szczyt infekcji jest już za nami, ponieważ udało nam się obniżyć wskaźnik reprodukcji wirusa. Ale jeśli liczba ta wzrośnie do 1,15, epidemia będzie to oznaczało ponowny rozwójepidemii, która swój szczyt osiągnie w październiku, szacuje FHI w swoim najnowszym raporcie.

- Wakacje w Norwegii mogą być bardzo przyjemne. Będzie to również miało pozytywny wpływ na branżę turystyczną. Jeśli ktoś miał w planach zwiedzać Norwegię, to właśnie tegoroczne wakacje są dobrym czasem by te plany urzeczywistnić, powiedziała premier Erna Solberg tuż przed Wielkanocą.

Rady dla podróżujących

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza wszelkie podróże zagraniczne, które nie są absolutnie konieczne. Łamanie tej rekomendacji może skutkować tym, że władze będą mogły odmówić pomocy w powrocie do Norwegii w razie nieoczekiwanej zmiany sytuacji.

Myndighetene med klar beskjed om sommerferien (NTB)