Nowa Rada Miasta Bergen obiecuje zmniejszenie ruchu samochodowego, rozwój kolei miejskiej i dzień bez mięsa

Bergen stanie się najbardziej zielonym miastem w kraju, obiecuje nowy lider rady miasta Roger Valhammer (Ap), który w poniedziałek wieczorem przedstawił platformę polityczną z KrF, MDG i V.

Nowa platforma koalicyjna w Bergen tworzona jest przez Partię Pracy (Ap), Partię Chrześcijańsko-Ludową (KrF), Partię Zielonych (MDG) i liberalną partię Venstre (V).

Na konferencji prasowej w siedzibie straży pożarnej w Bergen, Roger Valhammer obiecał również bezpieczne zarządzanie finansami oraz niepodnoszenie podatków od nieruchomości.

- Zapewnimy dobrą politykę klimatyczną, środowiskową i miejską, powiedział przewodniczący rady miasta, pisze gazeta Bergens Tidende.

Valhammer powiedział także, że Rada Miasta za cel obrała sobie ambitne plany związane z polityką klimatyczna. Do roku 2023 planuje się zatem ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 50 procent, tak by osiągnąć poziom emisji z roku 1991, czytamy w dzienniku Bergensavisen.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Ruch samochodowy powinien być ograniczony

Aby stać się najbardziej ekologicznym miastem w kraju, ruch samochodów osobowych w Bergen musi zostać zmniejszony o 30 procent do końca 2023 roku (do poziomu z 2013 roku). Platforma przewiduje także strefy wolne od samochodów zarówno w centrum miasta, jak i w odleglejszych dzielnicach oraz oczywiście zmniejszenie liczby miejsc parkingowych i wzrost opłat parkingowych.

W stołówkach gminnych zostanie wprowadzony również co najmniej jeden dzień bezmięsny.

Rada Miasta zgodziła się również ograniczyć rozwój nowych, dużych centrów handlowych w Bergen i ograniczyć turystykę wycieczkową, aby osiągnąć cel miasta wolnego od paliw kopalnych do 2030 roku.

W kwestii bramkowych opłat drogowych rada miasta ocenia je jako skuteczne narzędzie, przyznając jednocześnie, że lokalizacja punktów poboru opłat nigdy niestety nie będzie sprawiedliwa. Radni deklarują również, że zamiana bramek drogowych na opłaty drogowe za przejechane kilometry będzie również rozpatrywana jako alternatywa dla istniejącego dzisiaj systemu. Według rady miasta funkcjonowanie systemu bramek zostanie poddane ocenie za rok.

Rozwój Bybanen

Według Bergens Tidene najbardziej ciekawą informacją, którą przekazała rada miasta była zapowiedź rozwoju kolei Bybanen w kierunku do Åsane. Valhammer powiedział jasno, że rada miasta jest zgodna co do tego, że najszybszym i najlepszym sposobem jest zbudowanie Bybanen nad Bryggenem.

- Ponieważ jesteśmy radą mniejszościową, musimy porzucić spory z kampanii wyborczej. Podnoszenie teraz różnic programowych doprowadzić może do braku wzajemnego zaufania. Dlatego też chcemy sami zamówić niezależny raport na temat najlepszej alternatywy tunelowej, powiedział przewodniczący rady miasta.

Valhammer wybrany został przewodniczącym rady miasta, Marte Mjøs Persen (Ap) pozostaje nadal burmistrzem, a Rune Bakarvik (ap) został wiceburmistrzem Bergen. Według Bergens Tidene, we wtorek będzie jasne, w jaki sposób strony rozdystrybuują pozostałe stanowiska w radzie miasta.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Nytt byråd i Bergen lover mindre biltrafikk, bybaneutredning og kjøttfri dag (NTB)