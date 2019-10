Nowa Rada Miasta Oslo: Pieniądze za rezygnację z samochodu i tańsze bilety komunikacji miejskiej

Jeśli czerwono-zielona koalicja w Oslo osiągnie to, co zamierza, możesz wkrótce otrzymać pieniądze za zamianę samochodu na transport publiczny lub rower.

OSLO (Nettavisen): Partie, które utworzą nową czerwono-zieloną radę miejską w Oslo, wypróbują program wsparcia, w ramach którego mieszkańcy mogą wymienić samochód na transport publiczny, samochód na godziny lub rower.

Wraz z wprowadzeniem m.in. stopniowego zwiększania cen za parkowanie w mieście, politycy stołeczni chcą uzyskać efekt w postaci zmniejszenia ruchu samochodowego w Oslo o jedną trzecią do 2030 roku.

Koalicja obiecuje również więcej zielonych miejsc pracy, tańszy transport publiczny i więcej ścieżek rowerowych.

Niższe ceny biletów transportu publicznego

W kampanii wyborczej Partia Zielonych (MDG) obiecała obniżyć ceny biletów transportu publicznego w Oslo o 20 procent. Było również jednym z wymagań partii poruszany podczas negocjacji w sprawie utworzeniu rady miasta z Partią Pracy Ap i Socjalistyczną Partią Lewicy SV.

Jednak we wtorek, kiedy to zaprezentowano nową platformę koalicyjną rady miasta na następne cztery lata, okazało się, że planuje się tylko obniżenie cen biletów jednorazowych - z 36 do 29 koron. Ceny biletów dobowych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych nie będzi obniżona.

- Bardzo się cieszę, że w pierwszej kolejności obniżamy o 20 procent ceny biletów jednorazowych bilety. W następnej kolejności chcemy pracować nad kolejnymi zmianami, które pozwolą nam utworzyć specjalne, tygodniowe zniżki rodzinne ważną przez cały tydzień, mówi Lan Marie Berg z MDG.

- Bardzo się cieszę, że w pierwszej kolejności obniżamy o 20 procent ceny biletów jednorazowych bilety, mówi Lan Marie Berg z MDG. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

W budżecie miasta założono wzrost cen

Co ciekawe, kiedy pod koniec września zaprezentowano budżet Oslo na rok 2020, w przedstawionej propozycji budżetu jasno zostało określone, że ceny komunikacji zbiorowej muszą zostać podniesione:

«Zgodnie z założeniami programu rozwoju transportu miejskiego Oslopakke 3 na lata 2020–2023, na budowę Fornebubanen oraz na nową infrastrukturę sygnalizacyjną i zabezpieczającą dla metra przeznaczono łączną kwotę 164 mln koron. Spółka Ruter nie dysponuje możliwościami by nadal subsydiować połowę wkładu finansowego koniecznego do utrzymania transportu publicznego na aktualnym poziomie. Rada Miasta podjęła inicjatywę, by cen biletów nie podnosić, jednak nie osiągnięto porozumienia z okręgiem Akershus, które umożliwiłoby sfinansowanie rosnących potrzeb w jakikolwiek inny sposób, niż z dochodów ze sprzedaży biletów. Oznacza to, że ceny biletów w 2020 roku muszą zostać podniesione tak. Aby wzrost wygenerowały dodatkowy, roczny dochód w wysokości 82 mln koron (z pominięciem zwykłych korekt cen)».

Samochody elektryczne znikną z buspasów

Jednocześnie Rada Miasta obiecuje kilka tysięcy dodatkowych kursów autobusów, metra i tramwajów, poprawienie dostępu pasażerów do autobusów i tramwajów poprzez usuwanie miejsc parkingowych, tworzenie większej liczby buspasów i usuwanie z nich samochodów elektrycznych, przyczyniających się do powstawania opóźnień autobusów.

Ponadto wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h na głównych drogach przez cały rok. Trwają również prace nad obniżeniem standardowego ograniczenia prędkości z 50 do 30 km/h.

Zatrzymanie sprzedaży nowych samochodów z napędem spalinowym

Koalicjanci obiecują, że do 2030 r. wszystkie samochody w Oslo będą wolne od emisji.

- Kryzys klimatyczny musi zostać przez nas rozwiązany. Musi zostać rozwiązany tutaj i musi zostać rozwiązany teraz. Chcemy szybkiego zatrzymania sprzedaży w Oslo nowych samochodów z napędem tradycyjnym i będziemy pracować, aby wszystkie samochody benzynowe i silnikami Diesla sprzedawane od 2020 roku, płaciły większe stawki za przejazd przez bramki drogowe i parking, powiedział na konferencji prasowej Raymond Johansen z Partii Pracy.

Posiłek wegetariański standardowym wyborem

Wydział środowiska miasta chce również ograniczenia spożycia mięsa w gminie.

- Mięso i spożycie mięsa jest bardzo istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych. W Norwegii jemy dziś tyle mięsa, że jest to już niezgodne z zaleceniami norweskiej służby zdrowia. Berg podkreśla zatem, że ograniczenie jedzenia mięsa będzie zdrowe zarówno dla ciała, jak i dla środowiska. W rozmowie z Nettavisen wskazuje ona, jak można zmniejszyć spożycie mięsa.

- Dlatego musimy to odwrócić i zrobić tak, aby to posiłek bezmięsny był dla nas standardowym wyborem i standardową ofertą podczas na przykład imprez i wydarzeń miejskich organizowanych w Oslo oraz aby to posiłek mięsny trzeba było specjalnie zamówić.

Planowane jest również wprowadzenie bezmięsnych posiłków w stołówkach szkolnych.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

MDG-Berg lovet stort kollektivpriskutt, men kutter bare litt: - Vi er fornøyd (JørgenBerge)