Nowa technologia już w fazie testów: Może zastąpić bramki drogowe

Jeśli jeździsz samochodem hybrydowym po Trondheim lub w Oslo, możesz pomóc w tworzeniu nowego systemu naliczania opłat drogowych.

TRONDHEIM (Nettavisen Ekonoomia): Debata na temat opłat drogowych rozgorzała w całej Norwegii, a w dziale badawczym firmy konsultingowej Sintef w Trondheim, trwają już testy nowych technologii, które można wykorzystać w nowych systemach naliczania opłat drogowych.

- W związku z projektem szukamy kierowców, którzy jeżdżą samochodami hybrydowymi zarówno w Trondheim, jak i w Oslo - mówi w rozmowie z Nettavisen Petter Arnesen, naukowiec z firmy Sintef.

Alternatywa dla opłat bramkowych

Nowe opłaty drogowe to podatek drogowy liczony w kilometrach. Opłata różni się w zależności od tego gdzie jedziesz, w której części miasta w danej chwili się poruszasz, i o jakiej porze jedziesz. Geofencing to nazwa technologii, która w czasie rzeczywistym rejestruje jazdę samochodem, wyjaśnia Arnesen.

- Ci, którzy często korzystają z samochodu w centrum miasta, a także kierują samochodami, które zanieczyszczają najbardziej, mogą być obciążani wyższymi opłatami niż ci, którzy wybierają przyjazne dla środowiska alternatywy. W tym projekcie koncentrujemy się jednak na samej technologii i systemie. Nie patrzymy na ceny lub wysokości ewentualnych taryf, dodaje Arnesen.

Może być bardziej sprawiedliwie

Helge Orten, szef parlamentarnej Komisji Transportu i Komunikacji oraz polityk Høyre zgadza się, że opłaty kilometrowe mogą prowadzić do bardziej sprawiedliwego podziału kosztów.

- Myślę, że dobrym pomysłem jest zbadanie możliwości wprowadzenia zmian systemu opłat drogowych. Nowa technologia może pomóc poprawić sytuacje zarówno w odniesieniu do tego, kto płaci, ale także jaki rodzaj samochodów jest opodatkowany, wówi polityk w rozmowie z Nettavisen.

Poniższe prezentacje firmy technologicznej Q-Free z Trondheim pokazują na przykładzie auta hybrydowego, jak może wyglądać jazda z użyciem systemu Geofencing. Arnesen zwraca uwagę, że to dopiero szkic, a efekt końcowy może wyglądać inaczej.

ZE STREFY DO STREFY: Niebieski samochód na ekranie jest w drodze do zielonej strefy. Zielona strefa wskazuje obszar, w którym wymagane są niskie emisje. Samochód jest obecnie w strefie bez ograniczeń emisyjnych. Foto: (Q-Free)

TO BĘDZIE KOSZTOWAĆ: Czarny samochód na ekranie to samochód hybrydowy, poruszający się z użyciem silnika konwencjonalnego w strefie niskich emisji. Na obrazie widzimy, że kierowca otrzymał informację o konieczności zmiany napędu na silnik elektryczny. Foto: (Q- Free)

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU: Kierowca samochodu hybrydowego zmienił napęd na elektryczny. Samochód na ekranie zmienił zatem kolor z czarnego na zielony. Foto: (Q-Free)

Może mieć wpływ na kierowcę

Arnesen wyjaśnia, że dzięki nowej technologii możliwe będzie również wysyłanie wiadomości do kierowców, gdy wjadą oni do określonych stref miast.

- Możemy poinformować kierowcę, gdzie aktualnie znajduje się strefa niskoemisyjna. W ten oto sposób , jeśli jedzie on na przykład samochodem hybrydowym, możem go zmusić lub zachęcić do zmiany napędu na elektryczny. Wierzymy, że dzięki temu osiągniemy lepszą jakość powietrza w centrach dużych miastach.

Celem projektu jest między innymi sprawdzenie, czy informacje otrzymywane w różnych strefach miast powodują, że kierowcy zmieniają swoje przyzwyczajenia, jeżdżą bardziej elektrycznie, czy też po prostu omijają strefy niskich emisji.

- Chcemy też sprawdzić, czy ekran w samochodzie ma wpływ na zachowanie prowadzącego samochód i w jaki sposób zaangażowany w projekt kierowca reaguje na otrzymane informacje, wyjaśnia Arnesen.

Technologia może mieć również inne zastosowania. Za jej pośrednictwem można na przykład informować o utrudnieniach w ruchu, wypadkach drogowych a także o ograniczeniach prędkości na określonych obszarach, w których wzraz z porami dnia zmienia się maksymalna dopuszczalna prędkość.

- Możemy sobie wyobrazić, że będzie można stworzyć specjalne strefy wokół szkół i przedszkoli, szczególnie w tych porach dnia, w których musimy tam jeździć szczególnie ostrożnie, mówi Arnesen.

Monitoring

Do niedawna panował pogląd, że wcześniejsze wprowadzenie nowego systemu opłat było niemożliwe z powodu wyzwań związanych z ochroną prywatności kierujących. Teraz sytuacja powoli się zmienia.

- Od dawna krytykujemy monitorowanie kierowców, ale dziś widzimy, że Norweski Inspektorat Danych (Datatilsynet) otworzył drogę do bezpiecznego wprowadzenia nowego sposobu naliczania opłat drogowych, mówi Orten.

Arnesen zgadza się, że prywatność jest wyzwaniem, które należy traktować poważnie.

- Prowadzimy ciągły dialog z Inspektoratem Danych na temat znalezienia właściwych rozwiązań, mówi.

Bjørn Erik Thon, dyrektor Datatilsynet potwierdza, że nowa ​​technologia może być zaakceptowana, ale pod pewnymi warunkami.

- Technologia ochrony prywatności nie jest jeszcze w pełni rozwinięta, ale wierzymy, że możliwe jest jej wdrożenie. Rozwiązaniem będzie prawdopodobnie przechowywanie informacji w każdym z samochodów, zanim dane zostaną przeformatowane i przekazane dalej, mówi Thon w komentarzu przekazanym Nettavisen.

Zarób pieniądze uczestnicząc w projekcie

Technologia jest gotowa. Teraz pozostaje już tylko faktyczna realizacja projektu. Dołączający do projektu kierowcy otrzymają ekran zainstalowany w samochodzie i kwotę startową na koncie. Pieniądze będą odejmowane wraz z poruszaniem się po różnych strefach miasta, a pod koniec projektu, pozostała na koncie kierowcy kwota zostanie mu wypłacona. Nikt nie skończy na minusie, zapewnia Arnesen.

- Zebrane dane będą wykorzystane jedynie na potrzeby tego konkretnego projektu badawczego, dodaje.

Jeśli chciałbyś wziąć udział w projekcie, wyślij e-mail z krótkim opisem swojego codziennego schematu jazdy na adres petter.arnesen@sintef.no.

