Nowe dane: nierówności dochodowe w Norwegii faktycznie maleją

Najnowsze dane z norweskiego Centralnego Urzędu Statystycznego pokazują, że od roku 2017 do roku 2018 nierówności dochodowe w Norwegii nieznacznie spadły.

Od kiedy premier Erna Solberg (H) przejęła władzę w roku 2013 nierówności dochodowe w Norwegii zaczęły rosnąć. Doprowadziło to do ostrych debat na temat ulg podatkowych i dystrybucji pomocy społecznej. Jednak najnowsze dane z Norweskiego Centralnego Urzędu Statystycznego pokazują, że nierówności te nieco spadły.

Wskaźnik GINI, który jest międzynarodowym wskaźnikiem nierówności dochodowych dla dochodu po opodatkowaniu został zmniejszony z 25,2 do 25,1 w 2018 roku. Nie można powiedzieć, że jest to istotny spadek, ale pokazuje on zmianę w stosunku do wzrostowego trendu zapoczątkowanego w 2013 roku.

- Dobre wiadomości

Dane pokazują ponadto, że wszystkie grupy dochodowe, oprócz 10 procent najbogatszych, odnotowały realny wzrost dochodu w roku 2018 w porównaniu do 2017. Najwyższy wzrost przychodów zarejestrowano w grupie najgorzej zarabiających.

- Wyraźnie widać, że nierówności maleją i jest to dobra wiadomość. Oznacza to bowiem, że zmierzamy we właściwym kierunku, powiedziała minister finansów Siv Jensen (Frp ) w rozmowie z Nettavisen.

- Większość ludzi stać w tej chwili na więcej, a ulgi podatkowe skierowane są do przeciętnych mieszkańców Norwegii. Rodzina zapłaci w przyszłym roku 9.000 koron podatków mniej niż w 2013 roku.

Norweski Centralny Urząd Statystyczny wyjaśnia powody wzrostu nierówności społecznych obserwowanych od roku 2013. Wzrost ten był głównie spowodowany falą imigracji i kryzysem naftowym z roku 2015.

- Widzimy trzy główne przyczyny tego, co wydarzyło się w latach 2013–2017. Pierwszym powodem było gwałtowne załamanie się cen ropy naftowej. Drugim był słaby wzrost nominalnego wynagrodzenia i wysoki wzrost cen. Trzecim powodem był napływ imigrantów, którzy zasilili szeregi grup o niskich dochodach, powiedziała w rozmowie z NRK Elisabeth Løyland Omholt z Działu statystyk dochodów i warunków życia w SSB.

Zaniepokojeni super bogatymi

Partia Pracy uważa jednak, że mówienie o zmniejszających się nierównościach jest błędem.

- Ogólny obraz jest taki, że różnice są teraz jeszcze większe niż w 2013 roku. Ponadto wiemy, że różnice w bogactwie szybko rosną. Wzrost nierówności społecznych można porównać do toczącej się kuli śniegowej, która przybierając na sile jest bardzo trudna do zatrzymania, powiedziała wiceprzewodnicząca Partii Pracy Hadia Tajik w wywiadzie udzielonym Nettavisen.

Partia Pracy od dawna wykorzystuje problem zwiększających się dysproporcji w dochodach, jako silny argument przeciwko polityce gabinetu Erny Solberg.



- Dlaczego nierówności nie wzrastają skoro twierdzicie, że rząd obniża podatki najbogatszym?

- To, że zmiany nierówności dochodów w ujęciu rocznym są niewielkie to całkowicie normalne, mówi Tajik.

Hadia Tajik uważa jednak, że są inne fakty, na które należałoby zwrócić uwagę w najnowszym raporcie SBB o nierównościach dochodowych.

- Dochód samotnych rodziców z małymi dziećmi był znacznie niższy w roku 2018 niż pięć lat temu, a odsetek dzieci żyjących w ubóstwie nie zmienił się. W praktyce oznacza to, że mamy więcej biednych dzieci, ponieważ liczba mieszkańców Norwegii stale się zwiększa, wyjaśniła Tajik.

- Partia Pracy jest zaniepokojona nadmiernym udziałem w społeczeństwie ekstremalnie bogatych osób, ponieważ to osłabia demokrację. Chcemy wspólnych programów pomocy społecznej a nie prywatyzacji. Chcemy, aby najbogatsi płacili więcej podatków - podczas gdy zwykli ludzie powinni płacić mniej, powiedziała Hadia Tajik

