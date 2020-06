Nowe zasady dotyczące podróży: - Wiem, że dla wielu jest to duże rozczarowanie

Rząd zezwala na podróże rekreacyjne między Norwegią a innymi krajami nordyckimi. Wyjątek stanowi Szwecja.

OSLO (Nettavisen): Norweskie władze wydały zgodę na wyjazdy rekreacyjne praktycznie do całego regionu nordyckiego. Jednak do Szwecji możemy pojechać jedynie na Gotlandię.

- Rozumiem, że dla wielu jest to wielkie rozczarowanie - powiedziała premier Erna Solberg (H) na piątkowej konferencji prasowej. W trakcie dzisiejszej konferencji rząd przedstawił nowe zalecenia dotyczące podróżowania.

Podano również informację, że siłownie i baseny zostaną otwarte w poniedziałek.

- Razem otworzymy Norwegię. Otwieramy kraj pod kontrolą i proces ten rozkładamy w czasie, powiedziała premier, przypominając wszystkim, że nadal należy zachować ostrożność po to by ograniczać liczbę zakażeń.

OTWARCIE NA KRAJE NORDYCKIE: Wszystkie regiony w Finlandii, Islandii, Grenlandii, Wysp Owczych i Danii spełniają obecnie norweskie kryteria. Władze duńskie przyjęły własne przepisy krajowe dotyczące obszaru Kopenhagi i wszyscy Norwegowie podróżujący do tego kraju muszą się do nich stosować. Duże obszary Szwecji nie spełniają rygorystycznych kryteriów, dlatego w przypadki Szwecji nadal będą obowiązywały wymogi dotyczące kwarantanny i ograniczenia w podróżowaniu. Foto: (Folkehelseinstituttet)

Szwecja jest jednym z krajów, który został najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa i jednym z krajów o najwyższym wskaźniku zgonów na świecie. Najnowsze dane ze Szwecji pokazują 49.684 przypadków zakażeń i 4.854 ofiar. W Norwegii zgłoszono 8.606 przypadków zakażeń, a do tej pory zmarło 242 osób.

Do Szwecji jedynie na Gotlandię

- Umożliwiamy wyjazdy rekreacyjne do krajów nordyckich i regionów z akceptowalnym poziomem kontroli epidemii, podkreśliła premier.

- W praktyce oznacza to, że Norwegowie mogą podróżować do całego regionu nordyckiego bez przechoidzenia kwarantanny, powiedziała Solberg. Premier podkreśliła jednak, że sytuacja epidemiczna w Szwecji jest taka, że ​​nie można podróżować do tego kraju na tych samych zasadach, jak do pozostałych krajów nordyckich. Bez ograniczeń możemy podróżować jedynie na Gotlandię, gdzie do tej pory zarejestrowano bardzo niewiele przypadków zakażeń.

W piątkowej konferencji prasowej uczestniczyli: premier Erna Solberg (H), minister zdrowia i opieki Bent Høie (H), Generalny Dyrektor Zdrowia Bjørn Guldvog i Line Vold dyrektor departamentu chorób zakaźnych w Państwowym Instytucie Zdrowia Publicznego (FHI).

Minister zdrowia Bent Høie i premier Erna Solberg na piątkowej konferencji prasowej, podczas której przedstawili nowe zasady podróżowania. Zdjęcie: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

Otwarcie centrów fitness

Od 15 czerwca centra fitness, parki wodne i baseny będą ponownie otwierane, a ich funkcjonowanie ma być oparte na odpowiedzialnych zasadach związanych z wiedzą dotyczącą rozwoju epidemii. Od tego dnia będzie też dozwolona organizacja imprez do 200 osób.

W czasie organizowanych imprez wprowadza się szereg odstępstw od reguły zachowania wymaganego odstępu minimum 1 metra. Odstępstwa te dotyczą: profesjonalnych sportowców, profesji związanych z kulturą oraz piłkarzy i osób obsługi podczas meczów piłki nożnej w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wyjątki od reguły jednego metra dotyczyć będą również osób poniżej 20 roku życia, które będą uczestnikami szkół i obozów letnich oraz innych zajęć szkolnych.

- Wolność, ale odpowiedzialna

- Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć wzrostu rozprzestrzeniania się infekcji w czasie lata. Dajemy większą swobodę, ale jest to wolność obarczona wielką odpowiedzialnością. Chcemy uważnie obserwować, w jaki sposób otwieranie się społeczeństwa wpływa na rozwój epidemii, powiedziała premier.

FHI obawia się wzrostu liczby zakażeń w lecie

- Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego jest zaniepokojony możliwym wzrostem zakażeń tego lata, głównie podczas dużych imprez oraz w miejscach serwowania posiłków. Obawiamy się, że masowe zakażenia mogą doprowadzić do wybuchu lokalnych epidemii. Otwarcie społeczeństwa wymaga ścisłego monitorowania sytuacji, poinformowała wczoraj w komunikacie prasowym Camilla Stoltenberg, dyrektor Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Centra fitness, parki wodne i baseny ustanowiły we współpracy z Instytutem Zdrowia Publicznego własne standardy branżowe w zakresie kontroli zakażeń. Instytucje te otrzymały pozwolenie na udostępnienie przebieralni, czytamy na rządowej stronie internetowej.

W przypadku, gdy na danym terenie wzrośnie liczba zakażonych, gminy po dokonaniu oceny sytuacji, mają możliwość wprowadzania własnych, lokalnych zmian w zaleceniach.

Teraz, gdy limit osób biorących udział w organizowanych imprezach zostaje zwiększony z 50 do 200 osób, rząd utrzymuje wymóg dotyczący odpowiedzialności organizatora za kontrolę nad zachowaniem się uczestników imprezy.

W przypadku osób prywatnych wciąż dozwolone są spotkania, gdzie maksymalnie uczestniczyć może 20 osób.

