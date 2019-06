Nowy plan MDG: 50 nowych ulic zamkniętych dla samochodów

Zlikwidowano tysiące miejsc parkingowych i uruchomiono ponad 50 nowych bramek drogowych. Partia Zielonych (MDG) ma jednak nowe plany.

– Chcą zamknąć całe miasto, mówi w rozmowie z Nettavisen Aina Stenersen z Partii Postępu.

Stenersen to numer jeden na stołecznej liście wyborczej Partii Postępu i nie ukrywa swojego oburzenia nową propozycją MDG, prowadzącą do zamknięcia dla ruchu samochodowego kolejnych 50 ulic Oslo.

- Większość mieszkańców Oslo opowiada się za większą liczbą ulic wyłączonych z ruchu samochodowego*. W najbliższym czasie chcemy zatem wprowadzić koncepcję tymczasowego zamykania ulic dla ruchu. Mieszkańcy mogą nawet przejąć inicjatywę, jeśli chcą, aby ich ulica była czasem nie tylko drogą, mówi w rozmowie z gazetą Dagbladet Hanna Marcussen (MDG), radna miejska, członkini rady ds. rozwoju miejskiego.

* - W badaniach przeprowadzonych w Oslo w roku 2017 przedstawiono respondentom następującą tezę: «Centrum Oslo powinno być tak wolne od samochodów, jak to tylko jest możliwe ». Stwierdzenie to całkowicie poparte zostało przez 29 procent pytanych, a 26 procent odparło, że teza ta jest bliska ich poglądom. 16 procent stwierdziło, że jest im wszystko jedno, 14 procent odniosło się do stwierdzenia krytycznie, a całkowicie odrzuciło je 13 procent ankietowanych. 2 procent odpowiedziało «nie wiem».

Zamkną więcej ulic

Marcussen uważa, że ​​wiele ulic powinno zostać zamkniętych dla ruchu samochodowego. Wierzy ona również, że zapewni to właściwy rozwój miasta.

- Program będzie działał w taki sposób, aby to sami mieszkańcy mogli ubiegać się o zamknięcie ulicy dla ruchu samochodowego. Jeśli ludzie będą tego chcieli, gmina również wniesie swój wkład w rozwój ich ulicy – np. poprzez instalacje ławek, placów zabaw i sadzenie roślin.

Ambicją MDG jest 50 nowych ulic Oslo zamkniętych dla ruchu samochodowego.

Już wcześniej Rada Miejska Oslo usunęła parking na placu Fridtjofa Nansena przed Ratuszem. Zamiast tego rozmieszczono tam uliczne ławki i skrzynki na kwiaty. (Zobacz zdjęcie na górze artykułu).

Obiecują nie usuwać wszystkich samochodów

Marcussen odrzuca jednak twierdzenie, że ​​MDG chce usunąć z miasta wszystkie samochody.

- Chcemy jedynie przeznaczyć więcej miejsca na wypoczynek i uwolnić niektóre place od ruchu ulicznego. Większość mieszkańców Oslo twierdzi, że chce więcej ulic bez samochodów. W zamian za to chcą przeznaczenia większych przestrzeni na place zabaw i miejsca spotkań, mówi.

- Nie będzie tak, że niewielka grupa ludzi będzie mogła zamknąć całą ulicę wbrew temu, czego chce większość okolicznych mieszkańców?

- Musimy stworzyć konkretny model, ale oczywiście nie może być tak, że jeden z 250 mieszkańców będzie mógł powstrzymać wolę innych osób, mówi radna MDG.

- MDG musi słuchać

Stenersen z Frp obawia się, że miasto się zamyka, a samochód zaczyna być postrzegany jako jedyny problem w obszarach miejskich. Uważa ona, że w mieście musi się znaleźć miejsce zarówno dla ludzi, jak i samochodów.

- Nadszedł czas, aby politycy Partii Zielonych zaczęli słuchać też obywateli, którzy nie chcą zamkniętych ulic, trudnych warunków jazdy i nieplanowanych projektów miejskich. Zajmowaliśmy się wieloma inicjatywami obywatelskimi przeciwko zamkniętym ulicom, ale dzięki ponad 80 bramkom drogowym w Oslo, praca ta jest po prostu mało wiarygodna. Ponadto aktualna Rada Miasta nie zdołała przez te wszystkie lata stworzyć w centrum zbyt wielu dobrych placów zabaw dla dzieci. W Frp chcemy tętniącego życiem miasta i chcemy cieszyć się z ulic dostępnych dla wszystkich mieszkańców, mówi Stenersen w rozmowie z Nettavisen.

