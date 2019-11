Nowy raport: Złe wyniki norweskich stacji radiowych po wprowadzeniu systemu DAB

Nowy raport pokazuje, że po wprowadzeniu systemu DAB, wiele stacji radiowych wpadło w poważne kłopoty finansowe.

Raport Media Authority opisuje aktualną sytuację nadawców radiowych i telewizyjnych w Norwegii. W najnowszym raporcie przedstawionym w poniedziałek możemy przeczytać, że po raz pierwszy kanały telewizyjne i radiowe odnotowały spadek przychodów z reklam. Odnotowany spadek przychodów to ponad 200 milionów koron.

Raport pokazuje również, że kanały radiowe nadające tylko w systemie DAB odnotowują deficyty z działalności operacyjnej i tracą więcej niż zarabiają.

Od roku 2010 do roku 2018 kanały telewizyjne i radiowe, takie jak TV2, P4 i inne kanały komercyjne, odnotowały znaczny wzrost przychodów. W tym samym okresie branża prasowa straciła duże przychody z reklam między innymi na platformach Facebook i Google.

Do dużej zmiany doszło jednak w zeszłym roku...

- Do niedawna wydawało się, że telewizja i radio są odporne na konkurencję światowych graczy w walce o norweskie korony pochodzące z rynku reklam. Rok 2018 to jednak pierwszy rok, w którym odnotowano spadki przychodów z reklam. Strata w porównaniu do szczytowego roku 2017 wynosi 212 milionów koron, czyli 4,7 procent, mówi Mari Velsand, dyrektor Norweskiego Urzędu ds. Mediów (Medietilsynet).

W ostatnich latach kanały telewizyjne kompensowały spadek przychodów poprzez podnoszenie opłat pobieranych przez widzów - za abonamenty i usługi streamingowe.

Problem DAB

Lokalne radia są ostatnim skansenami sieci FM i odnotowały one duży wzrost słuchalności od czasu, gdy ogólnokrajowe kanały zakończyły nadawanie w sieci FM.

Ankieta przeprowadzona przez Norweski Urząd ds. Mediów na temat wpływu przejścia na system DAB na sytuację ekonomiczną nadawców radiowych pokazuje, że po wprowadzeniu DAB kanały radiowe odnotowywać zaczęły znaczący wzrost swoich kosztów operacyjnych.

Z sześciu firm radiowych, które udostępniły Norweskiemu Urzędowi ds. Mediów dostęp do ich rozliczeń finansowych aż cztery wykazywały deficyt finansowy.

- Widzimy, że koszty związane z nadawaniem DAB są wyższe niż w przypadku tradycyjnej sieci FM. Velsand twierdzi, że transmisje DAB są nadal w dużej mierze finansowane z działalności FM.

Innymi słowy, przychody pochodzą z sieci FM, podczas gdy sieć DAB zapewnia satcjom radiowym jedynie wysokie koszty.

A tymczasem w innych krajach…

Irlandzki nadawca państwowy RTÉ, po 12 latach rezygnuje z projektu przejścia na system DAB, co jest dzisiaj określane jako poważna zmiana strategii. W zamian za to Irlandczycy chcą się skoncentrować na radiu FM i radiu internetowym.

Dania, która w 2017 roku chciała podążać za Norwegią i chciała wyłączyć swoją sieć FM, w ubiegłym roku zmieniła zdanie. Będą teraz kontynuować nadawanie w systemie FM.

Szwecja, która również rozważała wygaszenie sieci FM, zdecydowała się kontynuować nadawanie w systemie FM do co najmniej 2047 roku.

Wiele innych krajów, w tym Wielka Brytania, Hiszpania i Łotwa, w ostatnich latach postanowiło nie kopiować norweskiego projektu wyłączenia sieci FM.

Również w innych krajach, takich jak Niemcy, liczby słuchaczy są rozczarowujące. W czerwcu parlament w niemieckim landzie Dolna Saksonia, który liczy osiem milionów mieszkańców, postanowił zrezygnować z finansowania rozwoju systemu DAB. W zamian za to będą inwestować w rozwój radia internetowego.

Jedynym krajem, który nadal podtrzymuje, że pójdzie drogą Norwegii i zrezygnuje z systemu FM, jest Szwajcaria, która planuje to zrobić w 2024 roku.

