Nowy rekord w handlu przygranicznym

Ceny za granicą są coraz bardziej kuszące. – Najnowsze dane są gorsze od naszych najgorszych koszmarów, mówi dyrektor Virke.

Wysokie ceny norweskiej żywności i wciąż słaba szwedzka korona powodują, że Norwegowie dokonują coraz więcej zakupów za granicą.

Według nowych statystyk Norweskiego Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wartość handlu przygranicznego w okresie IV. kwartał 2018 – III. kwartał 2019 wzrosła o 15,1 procent (w porównaniu do poprzedniego kresu czterech kwartałów).

Liczba jednodniowych wycieczek za granicę wzrosła w tym czasie o aż 20,7 procent.

W samym tylko III. kwartale tego roku Norwegowie odbyli łącznie 2,95 miliona jednodniowych wycieczek za granicę i pozostawili tam blisko 4,8 miliarda koron.

W ciągu analizowanego okresu 12 miesięcy, liczba jednodniowych wycieczek zakupowych wyniosła 9,8 miliona.

17,6 miliarda koron

Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy Norwegowie dokonali w sklepach przygranicznych zakupów na kwotę 17,6 miliarda koron, co jest nowym rekordem.

Poprzedni rekord wynosił 16,6 miliarda NOK i ustanowiony został trzy miesiące temu a więc w okresie III. kwartał 2018 – II. kwartał 2019.

- Obawialiśmy się wysokiego wzrostu wartości handlu przygranicznego. Jednak to co się stało przekroczyło nasze najgorsze oczekiwania. Obroty w handlu przygranicznym wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad sześć razy więcej niż obroty norweskiego handlu produktami spożywczymi. Niech to będzie brutalnym alarmem dla norweskich polityków, powiedział w oświadczeniu Harald Jachwitz Andersen, dyrektor organizacji branżowej Virke Handel.

Norweska Konfederacja Przedsiębiorców (NHO) żąda od polityków podjęcia konkretnych działań:

- Wysokie norweskie opłaty budują potęgę handlu przygranicznego. NHO wzywa polityków, aby poważnie potraktowali problem handlu przygranicznego. Konieczne są działania mające na celu powstrzymanie przepływu wartości i miejsc pracy z Norwegii do Szwecji, powiedziała Anne-Cecilie Kaltenborn, z NHO.

Norweski Centralny Urząd Statystyczny nie podaje żadnych wyjaśnień, ale NHO uważa, że obniżenie specjalnych podatków, nałożonych zwłaszcza na cukier byłoby bardzo istotne w odwróceniu aktualnej tendencji. Jako przykład podaje się Danię, której to udało się zmniejszyć handel przygraniczny w Niemczech poprzez zmianę podatków i opłat na wybrane towary.

Nałożony przez Norwegię podatek od cukru powoduje, że kupując bezalkoholowe napoje w Szwecji można zaoszczędzić naprawdę niemałe pieniądze. Cena jaką trzeba zapłacić w Szwecji jest często na poziomie samych opłat dodatkowych w Norwegii.

Oto trzy miejsca według SSB, gdzie obroty w handlu przygranicznym w zeszłym roku były największe:

1. Strømstad (E6): 8,57 miliarda

2. Charlottenberg (Rv2): 3,03 miliarda

3. Tøcksfors (E18): 1 miliard

Pozostałe miejsca w Szwecji: 2,35 miliarda

Inne kraje: 0,75 miliarda

W zeszłym tygodniu szwedzki sprzedawca artykułów monopolowych Systembolaget ogłosił, że obniży ceny piwa, aby ograniczyć handel przygraniczny z Danią i Niemcami.

- Gdy planowana przez Szwedów obniżka cen piwa wejdzie w życie, zwiększy to obroty norweskiego handlu przygranicznego jeszcze bardziej. Szwedzi działają, a my Norwegowie jedynie siedzimy i się temu przyglądamy. Nasza polityka zdrowotna, biznesowa, środowiskowa i podatkowa jest słaba i arogancka, powiedział Andersen.

