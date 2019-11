Nowy sondaż: - Silny sprzeciw wobec Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nigdy wcześniej sprzeciw wobec Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie był silniejszy.

W Norwegii rośnie opozycja wobec Unii Europejskiej. W najnowszym dostępnym badaniu przeprowadzonym przez instytut Sentio aż 67 procent ankietowanych jest przeciwnych członkostwu w UE.

Ankietowanych zapytano też, czy zamiast członkostwa w istniejącym dzisiaj porozumieniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie woleli by oni dwustronnej umowy zwartej między Norwegią a Unią Europejską.

35 procent respondentów odpowiedziało tak dla umowy z UE, 35 procent odpowiedziało nie, a 31 procent nie miało na ten temat zdania.

Zaskakujące

- Dla ewentualnej nowej umowy handlowej z UE oraz dla utrzymania obowiązującego dzisiaj porozumienia EOG, poparcie ankietowanych jest takie samo. To dość zaskakujące, powiedział Arve Østgaard dyrektor generalny instytutu Sentio.

- Otrzymane wyniki sondażu można tłumaczyć zwiększonym poziomem niepewności wśród społeczeństwa. Żyjemy dziś w czasach podszytych niepewnością spowodowaną działaniami prezydenta Trumpa i Brexitem.

Østgaard twierdzi, że poparcie dla dwustronnej umowy handlowej z UE (w zamian za rezygnację z porozumienia EOG) nigdy nie było tak wysokie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Sentio Research Norge w imieniu organizacji «Nei til EU» («Nie dla Uni Europejskiej»).

Wyniki całego sondażu znajdują się na dole artykułu.

ZADOWOLENIE: Kathrine Kleveland, liderka organizacji «Nei til EU» jest bardzo zadowolona ze wzrostu sprzeciwu Norwegów wobec porozumienia EOG. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Czy to jest dobre pytanie? Czy jesteś pewna, że wynegocjujemy umowę handlową?

- Tak, jestem pewna. Uda się, ponieważ będzie to opłacalne również dla Unii. Unia działa rozsądnie i potrzebuje norweskich towarów. Jestem pewna, że będą kontynuować współpracę handlową. Unia potrzebuje oleju, aluminium i naszych ryb. Ponadto Norwegia jest dobrym rynkiem zbytu dla wielu unijnych krajów, mówi Kathrine Kleveland, liderka «Nei til EU».

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Kleveland jest gotowa rozwiązać umowę EOG przypominając jednocześnie, że sytuacja Norwegii jest inna niż Wielkiej Brytanii.

- Bardzo się cieszę, że opór wobec porozumienia EOG rośnie. Musimy pamiętać, że w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, która była członkiem UE, Norwegia zawarła z Unią jedynie porozumienie z rocznym okresem jego wypowiedzeniem. Istnieje zatem dość łatwa możliwość wyjścia z porozumienia EOG.

- Wielu zwolenników porozumienia EOG twierdzi, że wycofanie się Norwegii z tej umowy doprowadzi do wystąpienia poważnych konsekwencji dla handlu, miejsc pracy i całej gospodarki. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie?

- Nasza organizacja Nei til EU preferuje raczej zrównoważoną umowę handlową niż umowę EOG. Pamiętajmy, że obowiązująca aktualnie umowa handlowa zapewnia już teraz bezcłowy obrót wszystkich produktów przemysłowych, przy czym umowa ta obowiązuje poza porozumieniem EOG. Widzimy, że nowo zawierane umowy handlowe z UE obejmują również usługi. Dzięki rezygnacji z porozumienia EOG będziemy mogli pozbyć się wad jakie niesie porozumienie EOG, np. dumpingu socjalnego*, powiedziała Kleveland w rozmowie z Nettavisen.

* - Dumping socjalny wg. definicji UE to szeroko rozumiane, zamierzone praktyki i obchodzenie obowiązującego prawa europejskiego i krajowego, które przyczyniają się do rozwoju nieuczciwej konkurencji, prowadząc do sprzecznego z prawem minimalizowania kosztów pracy i naruszania praw pracowniczych oraz wyzysku pracowników.

W dzisiejszej Norwegii termin ten powiązany jest z imigracją zarobkową i opisuje sytuację, w której zagraniczni pracownicy otrzymują znacznie gorsze wynagrodzenie i warunki pracy niż norwescy pracownicy.

Skandal w NAV pokazał problem

Liderka «Nei til EU» uważa też, że niedawny skandal w NAV, gdzie istniejące przepisy EOG okazały się nadrzędnymi nad norweskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, pokazuje rzeczywisty problem wynikający z porozumienia EOG.

Popierasz dwustronną umowę handlową z Unią Europejską - w zamian za obecne porozumienie EOG? Wyniki podano: ogółem (totalt), wśród mężczyzn (menn) i wśród kobiet (kvinner). Odpowiedzi: tak (zielone), nie (czerwone), nie mam zdania (żółte)

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Ny måling: – Aldri vært mer motstand mot EØS-avtalen (Espen Teigen)