Nowy typ oszustw: W zależności od imienia możesz być na celowniku złodziei

Nie jest tajemnicą, że celem ataków oszustów są z reguły osoby starsze. Jednak ostatnie oszustwa, których ofiarami padają klienci banku DNB, wydają się być wyjątkowe z powodu specyficznej grupy potencjalnych ofiar, którą oszuści obrali sobie za cel. Według banku ofiarami oszustów stają się kobiety o imionach, które były popularne w Norwegii 80 lat temu.

- To bardzo cyniczne i przebiegłe oszustwo skierowane przeciwko osobom o słabszej orientacji w nowoczesnych rozwiązaniach internetowych i cyfrowych, poinformował w komunikacie prasowym Terje Aleksander Fjeldvær z Financial Cyber Crime Center banku DNB.

Imiona, które w kontekście oszustw przewijają się najczęściej to: Olga, Kari, Sigrid, Gerd, Ragnhild oraz podobne. DNB zwraca uwagę, że szczególnie wiele oszukanych kobiet nosiło imię Olga, dlatego też oszustwo to zostało nazwane .

- Oszuści nakłaniają kobiety do podania BankID, a następnie czyszczą im konta. Wiele wskazuje na to, że oszuści są Norwegami. Znają Norwegię, norweskie warunki i wiedzą, jak działa bank i jego klienci. Zarówno bank, jak i policja są już zaangażowane w wyjaśnienie tej sprawy, mówi Fjeldvær.

- Oszuści dzwoniąc do, dajmy na to Olgi, podszywają się pod pracowników poważnej firmy finansowej. Informują rozmówczynię, że jej pożyczka konsumencka jest gotowa do pobrania. Kiedy Olga odpowiada, że nie składała wniosku o pożyczkę, mówią jej, że w takim wypadku musi skontaktować się z bankiem. Następnie oferują przekierowanie połączenia do banku, co oszukiwana kobieta oczywiście akceptuje, nie zdając sobie sprawy z tego, że z żadnym bankiem nie jest łączona.

Oszuści w tym czasie proszą o podanie danych logowania przy użyciu BankID. Podane dane używają do zalogowania się do banku internetowego, gdzie Olga ma swoje konto. Tam zmieniają numer telefonu i poczty elektronicznej Olgi na własny, a następnie w jej imieniu tworzą BankID na nowo podanym telefonie komórkowym. W ten właśnie sposób złodzieje mogą wyczyścić konto swojej ofiary, co zresztą według DNB czynią.

Sam bank dokłada wszelkich starań, aby położyć kres tym oszustwom, jednak każdy z nas wciąż powinien być czujny.

Fjeldvær podaje sugestie DNB jak uniknąć oszustwa:

- Jeśli otrzymasz zapytanie, którego się nie spodziewałeś lub ofertę/żądanie czegoś, czego nie zamówiłeś, bądź ostrożny!

- Nie powalaj przekierowywać rozmowy do managera klienta, który ma ci pomóc. W razie wątpliwości sam zadzwoń do banku, aby mieć pewność, że rozmawiasz z pracownikiem banku.

- Nigdy nie podawaj danych BankID. Jest to narzędzie wyłącznie osobiste i żaden bank ani inne poważne firmy lub agencje nigdy nie będą prosić cię o udostępnienie tych danych.

