Nowy znaczący spadek liczby pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w Norwegii

Pozytywny trend trwa

Nowe dane z Generalnej Dyrekcji Zdrowia (Helsedirektoratet) pokazują, że w sobotę w norweskich szpitalach hospitalizowanych było 148 pacjentów z COVID-19. To o 17 osób mniej niż dzień wcześniej.

Przedstawione dzisiaj liczby pokazują, że liczba hospitalizowanych osób, zainfekowanych koronawirusem spada w Norwegii już sześć dni z rzędu.

Do dnia dzisiejszego w Norwegii zarejestrowano 6.984 przypadków zakażenia koronawirusem. Na skutek zarażenia COVID-19 zmarły łącznie 162 osoby (dane pochodzą z najnowszego raportu Instytutu Zdrowia Publicznego FHI).

Spośród wszystkich hospitalizowanych, 47 osób podłączonych jest do respiratorów (o trzy osoby mniej niż w piątek). Liczba pacjentów podłączonych do respiratorów jest dziś najniższa od 24 marca, kiedy to z pomocy przy oddychaniu korzystały 44 osoby.

Ponad 1,2 miliona Norwegów pobrało aplikację Smittestopp

W sobotę już 1.218.000 osób w Norwegii pobrało program Smittestopp - aplikację do śledzenia rozprzestrzeniania się epidemii.

Takie dane podał dzisiaj Instytut Zdrowia Publicznego.

Aplikacja została uruchomiona w czwartek i ma dostarczyć danych na temat przemieszczania się grup ludzi w społeczności. Ma to pomóc w ocenie efektów jakie przyniosły wdrożone działania mające zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Docelowo aplikacja będzie używana do powiadamiania jej użytkowników, o fakcie przebywania w bliskim kontakcie z osobą zarażoną. Obecnie jest ona wykorzystywana do gromadzenia danych.

