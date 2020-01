NRK w 2019 roku wygrało walkę o telewidza

Bez mistrzostw świata w piłce nożnej i olimpiady oglądalność TV 2 i TV Norge spada.

W 2019 roku Norwegowie, w wieku 10-79 lat, oglądali telewizję średnio 117 minut każdego dnia. To ośmioprocentowy spadek w stosunku do roku 2018, informuje portal Kampanje.

Kanały telewizyjne NRK były w grupie najczęściej oglądanych programów, a 39,5 procent czasu poświęconego przez widzów na oglądanie telewizji tradycyjnej należało właśnie do kanałów norweskiego nadawcy państwowego NRK. Jest to wzrost o 1,6 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego roku. W tej grupie programów najbardziej znaczący wzrost (z 30,6 do 32 procent) zanotował główny kanał nadawcy, czyli NRK1.

Przytoczone wartości liczbowe mogą być jednak nieco mylące, ponieważ odnoszą się one do udziału NRK w całej puli oglądalności a nie do bezwzględnej liczby widzów. Generalnie oglądalność telewizji tradycyjnej spada, co oznacza, że widzowie przed telewizorami spędzają coraz mniej czasu. Odnosi się to także do lidera oglądalności czyli NRK, na oglądanie którego telewidzowie poświęcili dwie minuty mniej niż rok wcześniej. W roku 2018 było to 48 minut a w roku 2019 już tylko 46 minut.

Dyrektor NRK Arne Helsingen wyjaśnia, że zadawalające i stabilne wyniki oglądalności są efektem oferty programowej NRK jaką ta dostarcza swoim widzom:

- Mamy interesującą ofertę weekendową dla całych rodzin. Posiadamy prawa do transmisji sportowych takich dyscyplin jak: lekkoatletyka, szachy, sporty zimowe. Transmitowaliśmy także Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. Ponadto nasz program informacyjny «Dagsrevyen» jest wielką lokomotywą napędzającą codzienną oglądalność. Program ten ma nie tylko wysoką oglądalność w tradycyjnym kanale telewizyjnym jakim jest NRK1, ale jednocześnie rośnie jego popularność w serwisie streamingowym NRK TV. W zeszłym roku dużą oglądalność miały również programy wyborcze i debaty polityczne. Tak więc na sukces naszej telewizji złożyło się wiele czynników, powiedział Helsingen w rozmowie z Kampanje.

Wyraźny spadek oglądalności TV Norge

Najwięcej widzów straciła w zeszłym roku grupa Discovery, do której należą między innymi kanały: TV Norge, FEM, MAX, VOX i Eurosport. Oglądalność programów Grupy Discovery spadła o dwa punkty procentowe w porównaniu do roku 2018, a jej udział w norweskim rynku TV wyniósł 16,1 procent. W tym przypadku spadek oglądalności był jednak oczekiwany, gdyż w roku 2018 ich oglądalność była na wyższym niż zwykle poziomie ze względu na transmisje Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Udział w ogólnej oglądalności kanałow TV2 to w 2019 roku 28 procent. Stanowi to wzrost o 0,6 punktu procentowego. Oglądalność Nordic Entertainment Group, do której należą między innymi TV3, TV6 i Viasat 4, miała w ubiegłym roku udział w rynku telewizyjnym na poziomie 7,6 procent i jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego w odniesieniu do roku 2018.

