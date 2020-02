Oceny klientów: Ikea pobiła wszystkich - Nav ląduje na dnie notowań

Norwescy konsumenci są przekonani, że to Ikea jest najbardziej innowacyjną firmą w Norwegii.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna (NHH) od 2015 roku prowadzi badania, w jaki sposób klienci postrzegają norweskie firmy pod kątem ich innowacyjności i kreatywności. Wyniki są publikowane w formie Norweskiego Indeksu Innowacji (NII).

W badaniach przeprowadzonych w 2019 roku to IKEA uzyskała najwyższy wynik (75,2 punktu) i wyraźnie wyprzedziła drugi w zestawieniu Sbanken, który osiągnął 70,7 punktu.

W badaniu przeprowadzonym w roku 2018, na szczycie zestawienia również uplasowały się IKEA z 78,5 punktu i Sbanken z wynikiem 69,9.

O Indeksie

Norweski Indeks Innowacji mierzy postrzeganie firm (przez klientów) w zakresie ich podejścia do innowacji. Jego wysoka ocena oznacza, że klienci postrzegają firmę jako siłę napędową rynku.

Tegoroczną ankietę przeprowadzono wśród około 10 000 norweskich konsumentów, których zapytano o innowacyjność około 80 firm z 20 branż.

W badaniach mierzony jest ponadto tzw. Indeks innowacji społecznych, który mierzy, w jaki spoóśb klienci postrzegają innowacje biznesowe pod względem ich przydatności dla społeczeństwa i środowiska. Wysoka ocena tego indeksu oznacza, że klienci postrzegają firmy jako wiodące w zmianach społecznych i środowiskowych.

Wspólny mianownik

- Najbardziej innowacyjne firmy znajdziemy w wielu branżach. Istnieje jednak jeden wspólny mianownik dla wszystkich liderów innowacji: są kreatywni, pionierscy i mają potrzebę dokonywania zmian w swoich firmach. Klienci to zauważają, napisał w komunikacie prasowym Tor W. Andreassen, profesor NHH.

Na ostatnich miejscach tegorocznego rankingu, co prawdopodobnie nikogo nie zaskoczyło, znalazł się norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (Nav) z 33,8 punktami. Podobnie niskie notowania uzyskały dwie sieci handlowe Bunnpris i Joker.

Zaufanie do Nav zostało osłabione po zeszłorocznym skandalu związanym ze wstrzymaniem wypłacania należnych ubezpieczeń społecznych po niewłaściwej interpretacji unijnych przepisów. W efekcie tego Nav walczy dziś o poprawę swojej reputacji. W badaniu przeprowadzonym w roku 2018 Nav osiągnął zaledwie 34,2 punktów. W latach 2016 i 2017 Nav był również na ostatnich miejscach notowania.

Sbanken jest uważany przez norweskich klientów za najlepszą firmę w branży finansowej pod względem innowacji. W rankigu bez podziału na branże, Sbanken zajął drugie miejsce w tym, co klienci postrzegają jako innowację i ósme miejsce w innowacji społecznej.

- Jest to wynikiem metodycznej pracy w czasie, w której skoncentrowaliśmy się na rozwiązywaniu prawdziwych problemów dla prawdziwych klientów w prosty sposób. Nie dążymy do innowacji ze względu na innowacje, ale po to, aby poprawić codzienne życie naszych klientów ”- mówi Christoffer Hernæs, dyrektor ds. innowacji i rozwoju w Sbanken.

