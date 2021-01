Od poniedziałku na norweskich przejściach granicznych obowiązkowe korona-testy

Od poniedziałku 18 stycznia od godziny 17:00, rząd wprowadza obowiązkowe korona-testy dla osób, które przebywały na obszarach objętych obowiązkiem kwarantanny wjazdowej przy powrocie do Norwegii.

- Norwegia ma jeden z najbardziej rygorystycznych systemów wjazdu i testów w Europie, a teraz zostanie on jeszcze bardziej zaostrzony. Wszystko po to, aby ograniczyć import infekcji. Osoby, które bez uzasadnionego powodu nie poddadzą się testom, mogą zostać ukarane grzywnami i będą musiały spędzić kwarantannę w hotelach kwarantannowych - mówi minister zdrowia i opieki Bent Høie.

Do tej pory osoby, które przebywały na obszarach objętych obowiązkiem kwarantanny wjazdowej, musiały wykonać testy na obecność covid-19 tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż 24 godziny po przybyciu do Norwegii.

Od poniedziałku od godziny 17:00, test trzeba będzie przeprowadzić już na przejściu granicznym w Norwegii. W rezultacie, przyjeżdżający do kraju nie będą już mogli przejść obok stacji testowej na lotniskach, w portach lub drogowych przejściach granicznych, z zamiarem późniejszego przetestowania się w swojej gminie. Od poniedziałku po południu test musi zostać przeprowadzony na przejściu granicznym.

Sześć przejść granicznych zostanie zamkniętych

- Chcemy wzmocnić kontrolę na granicy, dlatego zamykamy kolejne sześć przejść granicznych. Teraz każdy, kto musi przejść test na obecność koronawirusa, musi to zrobić na granicy. Osoby, które bez uzasadnionej przyczyny nie poddadzą się testom, mogą zostać ukarane grzywnami i będą musieli spędzić kwarantannę w hotelach kwarantanny. Ponadto osoby, które będą przy sobie miały fałszywe testy na covid-19, zostaną wydalone z kraju - mówi minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland.

Istnieje możliwość poddania się testom na 28 z 38 otwartych przejść granicznych.

Z dziesięciu przejść granicznych, na których obecnie nie ma stacji testowania, sześć zostanie zamkniętych. Są to: Neiden / Sør-Varanger, Narvik Airport Evenes, Sandvika / Ådalsvollen, Kristiansund Airport Kvernberget, Molde Airport Årø i Linna / Åsnes.

Ograniczona oferta przeprowadzania testów zostanie ustanowiona na pozostałych czterech stacjach granicznych: Tana, Karasjok, Kautokeino i Røros, gdzie obecnie w ogóle nie ma możliwości przetestowania się.

Wyjątki

Z obowiązku przeprowadzenia testu na granicy zwolnione są między innymi:

dzieci do 12 roku życia;

osoby, które mogą udowodnić (przy pomocy dokumentacji medycznej), że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszły już covid-19;

osoby zwolnione z obowiązku kwarantanny wjazdowej (na mocy odrębnych przepisów), w tym kierowcy transportu międzynarodowego, pracownicy korpusu dyplomatycznego etc.

Tylko w godzinach otwarcia

Nowy i bardziej rygorystyczny system testowania przy wjeździe do Norwegii oznacza, że ​​osoby, które są objęte obowiązkiem przetestowania się, muszą przekroczyć granicę i wjechać do kraju tylko w czasie, w którym dostępna jest oferta testowa na danej stacji granicznej.

Na przejściu granicznym w Svinesund minie jeszcze kilka dni, zanim zdolność testowa będzie wystarczająco dobra, aby wszyscy mogli poddać się badaniu na granicy. W związku z tym, przyznano tam tzw. tymczasowe zwolnienie z obowiązku przestestowania się, co oznacza, że ​​osoby mające stałe miejsce zamieszkania w Norwegii mogą jak najszybciej sprawdzić się w innym miejscu niż na przejściu granicznym i nie później niż w ciągu 24 godzin - jeżeli czas oczekiwania na test na przejściu granicznym przekracza godzinę. Ten wyjątek zostanie zniesiony, gdy tylko wydajność stacji testów w Svinesund będzie wystarczająco dobra.

