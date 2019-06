Odchody zwierząt prawdopodobną przyczyną skażenia wody pitnej w Askøy

Skażenie wody w Askøy jest prawdopodobnie spowodowane odchodami zwierząt. Pozytywne testy na zakażenie pałeczką Campylobacter ma w sumie 176 pacjentów z gminy.

Główny lekarz szpitala uniwersyteckiego w Haukeland, Øyvind Kommedal poinformował telewizję NRK, że do piątku popołudniu zakażenie bakteryjne zdiagnozowano u dziewięciu osób. Do godziny 16.00 w niedzielę na oddział przyjęto sześciu dorosłych chorych. Pacjenci nie są w stanie ciężkim. W miniony weekend nie hospitalizowano żadnego dziecka.

Wyniki badań przeprowadzonych przez gminę wskazują, że źródłem zakażenia wody były prawdopodobnie zwierzęta i ich odchody. Jest jednak za wcześnie, aby określić, jakie to były zwierzęta. We wcześniejszych ogniskach tego typu zakażeń, źródłem infekcji były zazwyczaj odchody ptasie.

- Najprawdopodobniej zainfekowana woda dopłynęła do zbiornika wody pitnej wraz ze spływami spowodowanymi ulewnymi deszczami. Planuje się oczyszczenie zbiornika i dokonanie inspekcji w celu znalezienia potencjalnych pęknięć i nieszczelności, czyli miejsc, gdzie skażona woda deszczowa mogła się przedostać. Prace te muszą być jednak konsultowane między innymi z policją i Norweskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet). Pracę rozpoczniemy dopiero po dokonaniu niezbędnych oględzin zbiornika i pobraniu wszystkich wymaganych przez służby próbek wody, mówi zastępca burmistrza gminy Askøy, Bård Espelid.

Około 2.000 mieszkańców Askøy zachorowało po kontakcie z wodą skażoną bakteriami jelitowymi, a pozytywne testy na zakażenie pałeczką Campylobacter miało w sumie 176 pacjentów z gminy. Bakterie wykryto w zbiorniku wody pitnej w Øvre Kleppe. Co najmniej 65 osób zostało hospitalizowanych.

Polubnaszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Problem skażonej wody pitnej trwa już od kilku tygodni. W sobotę zastępca burmistrza stwierdził, że liczba zachorowań w związku ze skażeniem wody zmalała. Espelid mówi także, że podjęte środki zaradcze przynoszą efekty. Woda podawana do sieci jest wysoko chlorowana, a ponadto zaleca się spożywanie wody po uprzednim jej przegotowaniu.

W zbiorniki wody pitnej jednak wciąż jest obserwowana bardzo wysoka aktywność bakterii E. coli, a zastępca burmistrza podkreśla, że wygląda to, iż do zbiornika wciąż dopływa zanieczyszczona woda.

Śmierć rocznego chłopca

W piątek lekarz okręgowy zachodniej Norwegii potwierdził w wywiadzie udzielonym gazecie Bergens Tidende, że zmarły w zeszłym tygodniu z roczny chłopiec z Askøy był zakażony bakterią jelitową Campylobacter.

Wstępny raport z sekcji zwłok chłopca był gotowy przed weekendem, a jego dalsze wyniki opublikowane zostały w poniedziałek.

Wstępny raport z autopsji wskazuje, że w organiźmie chłopca stwierdzono występowanie dwóch typów bakterii: paciorkowce (streptokoki) grupy A i bakterie jelitowe Campylobacter jejuni, pisze policja w swoim komunikacie prasowym.

Obecność bakterii Campylobacter oraz infekcja jelita zmarłego chłopca mogą być pozwiązane ze skażoną wodą, ale wykonane być muszą jeszcze analizy DNA obecnych w wodzie bakterii, w celu ustalenia, czy Campylobacter z wody pitnej są tego samego typu co bakterie znalezione w organizmie dziecka.

Minie jeszcze kilka tygodni, nim woda będzie uznana za bezpieczną

- Doszliśmy do wniosku, że najbezpieczniej będzie jeśli jeszcze przez najbliższe pięć, sześć tygodni mieszkańcy będą gotować wodę przed jej spożyciem, mówi zastępca burmistrza Bård Espelid w rozmowie z Bergens Tidende.

Wizyta Listhaug

We czwartek okazało się, że zmarła też 72-letnia kobieta z Askøy. Kobieta została przyjęta do szpitala z objawami żołądkowymi i jelitowymi. Po badaniach stwierdzono, że jest zakażona pałeczką Campylobacter. Kobieta cierpiała również na inne choroby, dlatego nie jest pewne, co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Lekarz okręgowy również w tym przypadku objął nadzorem wyjaśnienie przyczyn śmierci kobiety.

Minister Zdrowia Sylvi Listhaug (Frp) odwiedzi Askøy w poniedziałek, aby uzyskać pełniejsze sprawozdanie o sytuacji w gminie. Listhaug powiedziała, że przeprowadzi ogólnokrajowy przegląd jakości wody pitnej.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Smitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr (NTB)