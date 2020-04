Odroczono wykonanie 25.000 badań mammograficznych

Z powodu epidemii koronawirusa liczba przełożonych mammografii wzrasta o 7.500 tygodniowo.

Sytuacja związana z wybuchem epidemii koronawirusa doprowadziła w Norwegii do poważnych opóźnień w realizacji wielu programów profilaktycznych badań przesiewowych. W chwili obecnej wydaje się, że badania te nie zostaną wznowione przed latem, informuje Dagens Medisin.

Przed epidemią w Norwegii, codziennie wykonywało się około tysiąca badań mammograficznych mających na celu wykrycie raka piersi.

Od wybuchu epidemii do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono około 25.000 zaplanowanych badań.

Solveig Hofvind z programu badań mammograficznych mówi, że żadna kobieta nie straci możliwości profilaktycznego przebadania się. Jednostki wykonujące badania przeprowadzą je wtedy, gdy będzie to tylko możliwe, a zaległości zostaną nadrobione.

Planowane leczenie szpitalne spadło o 22 – 36 procent

Z powodu sytuacji epidemicznej, liczba planowanych zabiegów i hospitalizacji spadła o 22–36 procent, a liczba konsultacji ambulatoryjnych spadła o 31 procent, informuje norweska Generalna Dyrekcja Zdrowia (Helsedirektoratet).

- Było to do przewidzenia, że zbudowanie zdolności do radzenia sobie z rosnącą liczbą pacjentów z COVID-19 oznaczałoby konieczność wstrzymania zaplanowanego leczenia szpitalnego, powiedział Generalny Dyrektor ds. Zdrowia Bjørn Guldvog, przedstawiając najświeższe dane na czwartkowej konferencji prasowej.

- Skala spadku zależy od rodzaju leczenia i różni się nieznacznie w zależności od placówki - powiedział Guldvog, który wskazuje również, że kwarantannie poddano tysiące pracowników szpitali.

