Oporne na antybiotyki bakterie zabijają setki tysięcy ludzi - ważne odkrycie naukowców z Trondheim

Oporność na antybiotyki może w niedalekiej przyszłosci zabić miliony ludzi. Naukowcy z NTNU być może dokonali ważnego przełomu.

Poszukując leków przeciwnowotworowych badacze Norweskiego Uniwersytetu Nauk Ścisłych i Technologii (NTNU) odkryli substancję, która w przyszłości może odegrać ważną rolę w walce z bakteriami.

Epidemia koronawirusa już wkrótce pochłonie 500.000 ofiar. Wiele krajów pracuje nad opracowaniem skutecznej szczepionki. Mimo jednak ogromnych wysiłków, szczepionka nie będzie dostępna jeszcze przez wiele miesięcy.

Jednocześnie naukowcy ostrzegają przed znacznie bardziej niebezpiecznym scenariuszem niż panująca obecnie epidemia koronawirusa...

Coraz więcej bakterii staje się opornych na działanie znanych nam antybiotyków, a antybiotykooporne bakterie mogą zabić miliony ludzi na całym świecie.

W przeciwieństwie do pandemii koronawirusa czy świńskiej grypy, które mają ograniczony czas trwania, powszechna oporność bakterii na antybiotyki może być zjawiskiem długotrwałym.

- Epidemia koronawirusa zaniknie samoistnie lub po zastosowaniu szczepionki i w ten sposób problem zostanie rozwiązany. Z drugiej strony, oporność na antybiotyki wzrasta stopniowo z roku na rok, a antybiotykooporne bakterie stanowią trwałe zagrożenie, mówi w rozmowie z Nettavisen Morten Lindbæk, profesor i dyrektor ds. badań w Centrum Antybiotyków Medycyny Podstawowej.

Jak podaje portal naukowy Gemini: «Tylko jeden lub dwa rodzaje antybiotyków działają obecnie na multi-opornego gronkowca złocistego, który powoduje infekcje ran lub może prowadzić do zapalenia płuc. Co zrobimy, gdy i te antybiotyki przestają działać?»

MORTEN LINDBÆK jest dyrektorem ds. badań w Centrum Antybiotyków Medycyny Podstawowej. Foto: Helle Nilsen (Side2)

Zaskakujące odkrycie

Dlatego też, gdy Marit Otterlei, profesor Norweskiego Uniwersytetu Nauk Ścisłych i Technologii (NTNU) i badaczka nowotworów ogłosiła swoje przełomowe odkrycie, wszyscy przyjęli to z ogromną satysfakcją, podaje Gemini.

Otterlei i jej współpracownicy poszukiwali nowych leków przeciwnowotworowych, i w ramach prowadzonych badań, przypadkiem odkryli lek o działaniu bakteriobójczym.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisenpo polsku

- Obserwowaliśmy zakażanie niektórych komórek rakowych, ale komórki do których dodane były peptydy naszego leku nie uległy żadnej infekcji. Pomyślałam, że to oznacza, że nasze peptydy mają działanie antybakteryjne, mówi Otterlei w wywiadzie do Gemini.

Badania zostały niedawno opublikowane, jednak opisane odkrycie zostało dokonane już w 2011 roku. Otterlei wnioskowała o wsparcie finansowe w celu przeprowadzenia szerszych i metodycznie właściwych badań, które potwierdziłyby rzeczywiste właściwości odkrytej substancji. W celu potwierdzenia założeń przeprowadzono eksperymenty na myszach i szczurach, których rezultaty okazały się wielkim sukcesem.

Teraz możesz zobaczyć mecze PKO BP Ekstraklasy w Nettavisen Direktesport. Dowiedz się więcej TUTAJ!

Lek nie tylko niszczy bakterie, ale także zapobiega kopiowaniu własnego DNA przez komórki oraz ogranicza ich zdolność do mutacji.

Otterlei ma nadzieję, że dalsze badania nad lekiem doprowadzą do jego komercjalizacji. Jednak nim lek trafi do aptek minie jeszcze kilka lat.

Środowisko naukowe związane z antybiotykami jest zachwycone odkryciem, tym bardziej, że ​​od ponad 30 lat nie wprowadzono na rynek żadnych nowych klas antybiotyków.

- Odkrycie jest bardzo ekscytujące. Jeśli uda nam się uzyskać nową klasę antybiotyków, które można będzie stosować jako leki ostatniego wyboru, czyli w przypadku, gdy inne znane antybiotyki nie działają, będzie to bardzo pozytywne, mówi Lindbæk

Mniejsze zżycie antybiotyków z powodu koronawirusa

Oporność na antybiotyki powstaje w wyniku nadużywania tych leków. Nieskuteczność dostępnych specyfików jest przyczyną śmierci od 700.000 do 800.000 osób rocznie na całym świecie. Naukowcy spodziewają się, że liczba zgonów spowodowanych przez oporne na antybiotyki bakterie będzie wzrastać. Prognozuje się nawet około 10 milionów zgonów rocznie.

Dla porównania z powodu chorób sercowo-naczyniowych rocznie umiera prawie 18 milionów osób, a nieco mniej niż 10 milionów z powodu raka, podaje Illustrert Vitenskap.

- Jeśli dalej nic nie zmienimy w swoim postępowaniu to scenariusz ten, choć przerażający, stanie się faktem. Na szczęście w wielu krajach dzieje się w tej dziedzinie wiele pozytywnego, mówi Lindbæk.

Lindbæk twierdzi, że w Norwegii wzrost liczby zgonów spowodowanych opornością na antybiotyki nie jest duży. Szacuje się, że z tego powodu rocznie umiera około 70 osób.

- W porównaniu do innych krajów Norwegia stosuje bardzo małe ilości antybiotyków. Na przykład w Azji Południowej antybiotyki dostępne są one bez recepty.

Norwegia dąży do ograniczenia stosowania antybiotyków o 30 procent do końca 2020 roku. Być może dzięki epidemii koronawirusa możliwe będzie osiągnięcie zamierzonego celu.

- Zażywanie antybiotyków drastycznie spadło, zarówno dlatego, że ludzie skutecznie unikali zakażeń, a tym samym mniej ich zachorowało, ale także dlatego, że mniejsza liczba osób chorych chodziła do lekarzy by tam leczyć infekcję. Zatem efekt koronawirusa w tym aspekcie oceniać możemy jako pozytywny, podsumowuje Lindbæk.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Frykter bakterie-mareritt vil kreve millioner av menneskeliv. Nå har NTNU-forsker gjortet viktig funn (Kjersti Westeng)