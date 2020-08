Oslo osiągnęło krajowy cel w liczbie przeprowadzanych testów na koronawirusa

We wtorek Oslo osiągnęło cel: testuje 1,5 procent swoich mieszkańców.

- Dotychczas Oslo nie testowało wystarczająco dużej liczby swoich mieszkańców. By temu zaradzić Rada Miasta wprowadziła szereg środków, których celem było zwiększenie liczby przeprowadzanych testów. To przyniosło rezultaty, czytamy w komunikacie prasowym radnego ds. zdrowia Roberta Steen (Partia Pracy).

- We wtorek, narodowy cel został osiągnięty. Tego dnia przebadano 1.500 osób, stwierdza Steen.

W Oslo wciąż ustawiają się długie kolejki osób oczekujących na wykonanie testu na obecność koronawirusa. Wiele osób mających objawy musiało czekać nawet tydzień na wykonanie testu. Dyrektor Hilde Terese Hamre z Urzędu Zdrowia gminy Oslo (Helseetaten) mówi, że przeciążenie jednej ze stacji testowych było jednym z powodów, dla których wiele osób doświadczyło długiego czasu oczekiwania na przeprowadzenie testu.

- Z powodu błędu technicznego zbyt wiele osób otrzymało zaproszenie na wizytę do jednej z naszych stacji testowych. Obecnie pracujemy nad lepszym wykorzystaniem wszystkich naszych możliwości testowych. Czas oczekiwania na testy został skrócony i teraz wynosi od 1 do 4 dni. Wciąż pracujemy nad dalszym skróceniem czasu oczekiwania, mówi.

Aby zwiększyć przepustowość, gmina wydłużyła godziny otwarcia stacji testowych i otworzyła kilka nowych punktów pobierania próbek, w tym w Hjortneskaia i Blindern. Wkrótce testów będzie można również dokonywać w nowej stacji testowej w Aker.

10 osób zarażonych po wybuchu ogniska epidemii w centrum fitness w Oslo

Tymczasem gmina Oslo zajmuje się opanowywaniem kolejnego ogniska epidemii. Infekcje pojawiły się u osób trenujących w jednym ze stołecznych centrów fitness (Crossfit Gamlebyen) w okresie od 9 do 12 sierpnia.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Miasto Oslo, w porozumieniu z Instytutem Zdrowia Publicznego (FHI), zdecydowało, że każdy, kto korzystał z ośrodka w tym okresie, zostanie poddany 10-dniowej kwarantannie. Aktualnie dotyczy to ponad 300 osób, pisze w komunikacie prasowym Christian Ekker, kierownik ds. komunikacji w gminie Oslo.

Jak dotąd potwierdzono 10 przypadków infekcji związanych z tym ogniskiem epidemii. Sześć zarażonych osób odwiedziło centrum fitness osobiście, a kolejne cztery zaraziły się od tych właśnie sześciu zainfekowanych.

FHI: Współczynnik reprodukcji wynosi teraz 0,77

Według najnowszego raportu Instytutu Zdrowia Publicznego, tak zwany współczynnik reprodukcji wirusa (wpółczynnik R) w Norwegii jest obecnie na poziomie 0,77.

To ostry spadek w porównaniu z tym, co znalazło się w zeszłotygodniowym raporcie FHI, kiedy to współczynnik ten wynosił 0,98.

Czym jest wskaźnik R? Współczynnik reprodukcji wirusa (R0) informuje o tym, na jakim etapie jest epidemia. W uproszczeniu można powiedzieć, że wskaźnik pokazuje, jaka jest zaraźliwość - ile osób może zarazić jeden człowiek, u którego stwierdzono zakażenie COVID-19.

Badacze FHI podkreślają w swym raporcie, że postrzegają dziś rozprzestrzenianie się infekcji jako stabilne.

- W 33. tygodniu liczba zgłoszonych przypadków była na tym samym poziomie, co tydzień wcześniej, pomimo wzrostu liczby wykonanych testów aż o 54 proc. - pisze FHI.

Oznacza to, że odsetek osób, które uzyskały wynik pozytywny, zmniejszył się z 0,89 do 0,57 procent.

- Ogólny monitoring prowadzony w ostatnich tygodniach pokazuje co prawda wzrost liczby przypadków infekcji, ale pokazuje też nadal stosunkowo niewielkie rozprzestrzenianie się COVID-19 w populacji, mówi dyrektor departamentu chorób zakaźnych w FHI Line Vold.

Główną przyczyną ogólnokrajowego spadku wartości współczynnika reprodukcji wydaje się być obniżenie wartości tego wskaźnika w Oslo - z 1,87 do 0,98.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Oslo har nådd det nasjonale koronatestmålet (NTB)

Over 300 personer i karantene etter smitteutbrudd på treningssenter i Oslo (Anders Lohne Fosse)

FHI: Reproduksjonstallet er nå 0,77 (Magnus Blaker)