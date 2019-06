Oslo: Qorshe la rabo in 50 wado oo cusub laga xiro isticmaalka gaadiidka

Kumannaan goobood oo baabuurta la dhigto oo meesha ka baxaya iyo 50 ka badan bomistaasjin.

Waxaa diyaariyey: Espen Teigen

Qorshe cusub oo uu la yimid xisbiga deegaanka MDG ayaa lagu tilmaamay mid talaxtag ah, qorshahaan ayaa ah in 50 jidad cusub ah oo magaalada Oslo ku yaalla laga joojiyo isticmaalka gaadiidka.

– Hagaag, waxay doonayaan inay xiraan magaalada oo dhan ayey tiri Aina Stenersen oo Nettavisen waydiiyey sida ay u aragto qorshahan cusub ee MDG.

Aina Stenersen oo ah musharaxa koowaad ee Frp ayaa si adag uga falcelisay qorsheyaasha cusub ee lagu doonayo in 50 wado oo cusub looga dhigayo kuwo baabuurta ka caagan.

Laga soo bilaabo 2015 oo xisbiyada cagaaran ee Ap, SV iyo MDG ay la wareegeen maamulka caasimadda ayaa waxaa soo kordhayey goobo badan oo la jaray iyadoo ay sii adkaanayso in gaadiid lagu dhex wato magaalada. Qorsheyaal kale oo MDG soo wado ayaa lasheegay in lagu xirayo qaybo hor leh.

–Aqlabiyadda dadweynaha Oslo waxay codsanayaan in waddooyin hor leh laga dhigo kuwa gaadiidka ka caagan. Waqtiyada soo socda waxaan rabnaa inaan hirgelino feker ku aadan in si ku meel gaar ah gaadiidka looga joojiyo waddooyinka. Deganayaasha ayaa iyagu la imaan karaya hal abuur ah haddii ay doonayaan in jidkooda ay noqdaan kuwa aan loo isticmaalin baabuur oo keliya ayey tiri Hanna Marcussen (MDG) oo ka tirsan golaha deegaanka Oslo una warantay Dagbladet.

Qorshahan cusub ayaa lagu doonayaa in 50 wado oo ka tirsan magaalada Oslo laga dhigo kuwo aanay gaadiidku isticmaalin, iyadoo dadka ay codsan karaan waxa ay ka dhiganayaan xaafada ay degan yihiin.