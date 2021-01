Oslo usuwa kolejną zaletę samochodu elektrycznego: Po buspasach już tylko z pasażerem

Od piątku zmienią się w Oslo zasady korzystania przez użytkowników samochodów elektrycznych z buspasów.

Od piątku, po buspasach w oszarze Ring 2, użytkownicy aut elektrycznych będą mogli poruszać się wyłącznie z pasażerem.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy zakaz ten dotyczyć będzie kolejnych 21 odcinków dróg - poinformowała gmina Oslo w czwartkowym komunikacie prasowym.

Radna miejska ds. środowiska i transportu, Lan Marie Berg (MDG) twierdzi, że buspasy powinny być przede wszystkim narzędziem zapewniającym dobre funkcjonowanie i przewidywalność transportu publicznego. Nowe zasady mają za zadanie zapewnienie tego w przyszłości.

- To, że coraz więcej osób przesiada się na pojazdy elektryczne jest niewątpliwie dobre dla środowiska. Jednocześnie jednak samochody elektryczne na buspasach zaczęły stanowić wyzwanie związane z dostępnością tych dróg dla transportu publicznego. Dlatego też zaistniała potrzeba ograniczenia korzystania z buspasów przez użytkowników aut elektrycznych - mówi Berg.

Rune Gjøs dyrektor ds. mobilności z Biura Środowiska Miejskiego Oslo mówi, że zasada korzystania z buspasów przez samochody elektryczne z przynajmniej dwoma podróżującymi osobami, obowiązywać będzie przez całą dobę. Powodem jest fakt, że obciążenie dróg miejskich jest bardziej równomierne niż dróg krajowych.

- Wymóg dotyczący poruszania się z pasażerem zachęca również do organizowania wspólnych przejazdów, co może przyczynić się do ogólnego ograniczenia ruchu, mówi Gjøs.

