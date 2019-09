Ostrzeżenie dla Siv Jensen o sytuacji na rynku nieruchomości

Unia Europejska ostrzega Siv Jensen przed sytuacją na norweskim rynku nieruchomości. – Unijne ostrzeżenie jest zgodne z naszymi ocenami, potwierdza minister finansów.

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), niezależny organ Unii Europejskiej sprawujący nadzór makroostrożnościowy nad europejskim systemem finansowym, wydała w czerwcu ostrzeżenie o norweskim rynku nieruchomości i jego potencjalnym wpływie na całą norweską ekonomię.

Według ESRB, wysokie zadłużenie gospodarstw domowych i wysokie ceny nieruchomości stanowią dziś największe zagrożenie dla stabilności finansowej Norwegii. Innymi słowy, duży spadek norweskich cen mieszkań może mieć dramatyczne konsekwencje dla norweskiej gospodarki.

ESRB wysłała podobne ostrzeżenia do czterech innych krajów i zalecenia dotyczące podjęcia odpowiednich działań do sześciu innych.

Minister finansów Siv Jensen (Frp) potwierdziła w swoim oświadczeniu, że oceny ESRB w dużej mierze pokrywają się z ocenami krajowymi.

Zrównoważony

- Wysoki dług gospodarstw domowych i wysokie ceny nieruchomości stanowią słaby punkt norweskiej gospodarki. Podkreślono znaczenie naszych wysiłków nad wprowadzeniem środków zapewniających stabilność banków i przyczyniających się do bardziej zrównoważonego kształtowania zadłużenia gospodarstw domowych, mówi Siv Jensen w wydanym oświadczeniu.

Minister finansów zwołała na środę spotkanie wprowadzające, na którym dyskutowana będzie propozycja Norweskiego Nadzoru Finansowego dotycząca zaostrzania przepisów regulujących udzielanie kredytów hipotecznych (patrz poniżej). Ministerstwo Finansów przedłożyło ocenę i zalecenia Norweskiego Nadzoru Finansowego do konsultacji. Termin upływa 22 października.

Spotkanie jest zamknięte dla prasy, ale media będą miały okazję porozmawiać z ministrem finansów. Wprowadzenie do dzisiejszego spotkania odbędzie się w Housing Lab, nowym krajowym centrum analiz norweskiego rynku mieszkaniowego.

Polub naszą stronę na Facebooku – Nettavisen po polsku

Już od jakiegoś czasu wiadomym jest, że bank DNB stoi na stanowisku, że propozycja Norweskiego Nadzoru Finansowego będzie dramatyczna w skutkach dla młodych kredytobiorców.

Maksymalnie 4,5 razy

Norweski Nadzór Finansowy proponuje między innymi ograniczenie limitu maksymalnego zadłużenia z 5 do 4,5 krotności rocznego dochodu brutto pożyczającego. Oznacza to na przykład, że osoba która zarabia rocznie 500.000 koron, będzie mogła pożyczyć maksymalnie 2,25 miliona koron. Obecnie osoba taka może otrzymać kredyt w wysokości 2,5 miliona koron.

Norweski Nadzór Finansowy proponuje również zmniejszenie tak zwanego współczynnika elastyczności z 10 do 5 procent. Oznacza to, że ilość kredytów udzielanych przez banki w wysokości przekraczającej 5-krotność dochodów zostanie zmniejszona z 10 do 5 procent. Banki i instytucje finansowe mają bowiem prawo do ograniczonego nieprzestrzegania pięciokrotnego limitu dochodu przy udzielaniu kredytów kredytobiorcom posiadającym dobrą sytuację finansową oraz tym, którzy w opinii banku mają zdolność obsługi zaciągniętego długu.

Propozycje Norweskiego Nadzoru Finansowego wywołały silne reakcje. Banki uważają, że nowe przepisy wpłyną szczególnie na młodych kredytobiorców i przyczynią się do zwiększenia klasowego podziału na rynku mieszkaniowym. Dla młodych ludzi nieposiadających wsparcia od zamożnych rodziców zakup pierwszego mieszkania będzie bardzo trudny.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Advarer Siv Jensen om boligmarkedet (Jan Revfem)