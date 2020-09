Ostrzeżenie o gwałtownym spadku przychodów z opłat drogowych – co z przywilejami dla aut eletrycznych?

Według komisji ekspertów, do 2030 roku dochody z opłat drogowych w Norwegii zmniejszą się o 1,4 miliarda koron. Komisja zaleca rezygnację z przywilejów dla aut elektrycznych i rozważenie wprowadzenia opłat za każdy przejechany kilometr.

Do 2030 roku całkowity roczny dochód z punktów poboru opłat w Trondheim, Bergen, obszarze Nord-Jæren i Oslo spadnie o 23 procent - co odpowiada kwocie 1,4 mld koron.

Takie wnioski płyną z raportu dotyczącego norweskiego systemu opłat drogowych. Wykonanie raport zostało zlecone przez ​​Ministerstwo Transportu.

- Stajemy przed prawdziwym wyzwaniem. Dziś mamy system, który nie jest zrównoważony, powiedział w poniedziałek w rozmowie z agencją informacyjną NTB minister transportu Knut Arild Hareide (KrF). Rozmowa odbyła się tuż po otrzymaniu przez ministra świeżo opublikowanego raporu.

Głównym powodem spadku wpływów z opłat drogowych są zwolnienia i zniżki dla samochodów elektrycznych oraz fakt, że odsetek samochodów elektrycznych stale rośnie, czytamy w raporcie komisji.

- Jeżeli chcemy by wpływy z opłat drogowych były na obecnym poziomie, a przywileje dla samochodów elektrycznych utrzymane, to do 2030 roku stawki za pojazdy benzynowe i te z silnikami diesla powinny zostać podwojone.

Chcą usunięcia przywilejów

By tego uniknąć komisja proponuje zniesienie obecnych zwolnień i obniżonych taryf dla samochodów elektrycznych.

- Wzmocni to bazę dochodową punktów poboru opłat, cel zerowego wzrostu liczby samochodów tradycyjnych będzie łatwiejszy do osiągnięcia, a kierowcy samochodów elektrycznych uzyskają dokładną informację o kosztach korzystania z dróg – podaje komisja w swojej rekomendacji.

W poniedziałek Minister Transportu Knut Arild Hareide (KrF) otrzymał raport dotyczący przyszłych przychodów z punktów poboru opłat. Raport przekazała przewodnicząca komisji Annegrete Bruvoll. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Komisja zwróciła uwagę, że stawki opłat drogowych powinny odzwierciedlać koszty, jakie nakłada na społeczeństwo używanie samochodów. Komisja skierowała też do rządu sugestię o rozważenie wprowadzenia systemu opłat drogowych, w którym kierowcy płacą za każdy przejechany kilometr.

Hareide: - Działania muszą zostać podjęte

Minister Transportu i Komunikacji podkreśla, że ​​stabilne dochody z opłat drogowych będą potrzebne również w przyszłości.

- Jeśli mamy zachować obecny system, musimy podjąć określone działania. Być może rozwiązaniem będzie wprowadzenie, zgodnie z zaleceniami komisji, systemu opłat drogowych za każdy przejechany kilometr. Lecz nim do tego dojdzie, pewne zmiany musza zostać wprowadzone wcześniej. I tu pojawia się pytanie, kiedy to nastąpi, mówi minister.

W poniedziałek Minister Transportu i Komunikacji Knut Arild Hareide (KrF) otrzymał raport dotyczący przyszłych wpływów z punktów poboru opłat. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

W Stortinget zdecydowana większość parlamentarzystów opowiada się za tym, by wszystkie nowe samochody sprzedawane w 2025 roku były samochodami «zero emisyjnymi».

- Jeśli na tym polu odniesiemy sukces, to zdecydowanie mniej pieniędzy wpływać będzie z punktów poboru opłat. W dniu, w którym wszystkie nowe samochody kupowane w Norwegii będą samochodami o zerowej emisji, wszyscy rozumieją, że obecny system opłat nie jest zrównoważony - zaznacza Hareide.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Utvalgvarsler kraftig fall i bompengeinntektene – vil fjerne elbilfordeler (NTB, HåvardHjorthaug Vege)