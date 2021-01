Osuwisko w Gjerdrum: - Nie mamy już nadziei na odnalezienie żywych ludzi

Akcja ratunkowa wchodzi w nową fazę.

- Z wielkim smutkiem przyznajemy, że nie mamy już nadziei na odnalezienie żywych zaginionych. Dziesięć osób straciło życie, trzy z nich wciąż są poszukiwane. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale ta klęska żywiołowa uderzyła wyjątko szybko i z wyjątkową siłą, powiedziała Ida Melbo Øystese, komendant policji okręgu Wschód.

Ekipy ratownicze będą teraz kontynuować pracę, aby znaleźć tych, którzy nadal określani są jako poszukiwani, a którzy mają teraz status domniemanych zmarłych.

- Nie mamy już co prawda nadziei na znalezienie kolejnych ocalałych, ale poszukiwania się nie zakończyły. Przechodzimy teraz do kolejnej fazy akcji ratunkowej, w której będziemy się starać odnaleźć pozostałych zaginionych, powiedziała Øystese.

- Mocny cios

Fridtjof Heyerdahl, który kieruje personelem medycznym na miejscu zdarzenia przyznaje, że ratownicy wierzyli, iż można było przeżyć w przestrzeniach, w których była jeszcze odpowiednia ilość powietrza i odpowiedni stopień izolacji osuwiska.

- Teraz jednak wykluczyliśmy możliwość istnienia takich miejsc. To bardzo trudna emocjonalnie decyzja, ale nadal słuszne jest dalsze poszukiwanie zaginionych w ramach drugiej fazy akcji, powiedział Heyerdahl.

Nowe osuwisko

We wtorek doszło do kolejnego osunięcia się ziemi. Do zdarzenia doszło w rejonie prac poszukiwawczych prowadzonych przez ekipy ratownicze. W rezultacie wszystkie załogi musiały szybko wycofać się poza rejon prac. Na szczęście nikt nie został ranny.

