Oto najbogatsi ludzie w Norwegii

Magazyn Kapital ponownie opublikował listę najbogatszych Norwegów. Spójrzmy na pierwszą dziesiatkę rankingu…

Magazyn Kapital już od wielu lat opracowuje swoją słynną listę 400, w której ocenianie są majątki najbogatszych ludzi Norwegii. Wartości podawane przez gazetę mogą różnić się od danych podawanych oficjalnie i są na ogół znacznie wyższe.

Każdego roku lista publikowana jest we wrześniu, a majątki szacowane są latem. Wartości podawane są z uwzględnieniem korekt giełdowych, a ostateczny szacunek dokonywany jest tak późno, jak to tylko jest możliwe - tuż przed terminem zamknięcia numeru gazety.

I w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym i tak jak wiele lat wcześniej, za najbogatszego człowieka w Norwegii uznano magnata sektora paliwowego i żeglugowego - Johna Fredriksena. Magazyn Kapital oszacował jego majątek netto na 114 miliardów koron, czyli o jeden miliard więcej niż w zeszłym roku.

Oto zestawienie 10 najbogatszych osób w Norwegii - nazwisko, wiek, wartość majątku netto (aktywa w zeszłym roku podano w nawiasach):

1. John Fredriksen (75) 114 miliardów koron (113)

2. Torstein Hagen (76) 60 miliardów koron (52)

3. Odd Reitan (68) 42,4 miliarda koron (44)

4. Johan Johannson (52) 40 miliardów koron (40)

5. Kjell Inge Røkke (60) 35,5 miliarda koron (40)

6. Ole Andreas Halvorsen (59) 33,7 miliarda koron (31)

7. Johan H. Andresen (58) 33 miliardów koron (33)

8. Arne Wilhelmsen (90) 30,5 miliarda koron (32)

9. Gustav Witzøe (66) 29,8 miliarda koron (29)

10. Stein Erik Hagen (63) 28 miliardów koron

Poza pierwszą dziesiątkę wypadł tym razem znany norweski multimiliarder z branży hotelowej i nieruchomości - Petter Stordalen. W tym roku uplasował się on na jedenastym miejscu z majątkiem na poziomie 26,4 miliarda koron.

Zdecydowany lider

Fredriksen, znany również jako Storeulv (bohater kreskówek), jest potężnym inwestorem w tak zwanych ciężkich branżach. Ma udziały m.in. w firmach Frontline (żegluga morska), Seadrill (platformy wiertnicze), Mowi (hodowla łososia) i Norwegian Property (nieruchomości komercyjne).

Pomimo, że Fredriksen ma paszport cypryjski, nadal uważany jest za najbogatszego człowieka Norwegii. Na początku tego roku amerykański magazyn finansowy Forbes uznał go za 129. najbogatszą osobę na świecie.

Cypryjski czy norweski, Fredriksen i tak wyraźnie wyprzedza drugiego na liście najbogatszych, armatora statków wycieczkowych - Torsteina Hagena. Majątek twórcy legendarnej już linii żeglugowej Viking Cruises, oszacowany został w tym roku na około 60 miliardów koron.

DRUGI NAJBOGATSZY: Podobnie jak w zeszłym roku, na drugim miejscu magazynu Kapital uplasował się armator promów wycieczkowych Torstein Hagen. Foto: Ben Stevens (Pa Photos)

Na trzecim miejscu tegorocznej listy najbogatszych znajduje się twórca sieci sklepów REMA 1000 Odd Reitan, którego majątek szacowany jest przez magazyn Kapital na 42,4 miliarda koron.

Bogaci i mocno dorośli mężczyźni

W porównaniu z rokiem ubiegłym, największym przegranym jest niewątpliwie Kjell Inge Røkke, który zaledwie w ciągu roku stracił majątek w wysokości 4,4 miliarda koron. Oznacza to, że w ciągu całego roku, tracił on każdego dnia średnio ponad 12 milionów koron.

Najbogatsi ludzie w Norwegii mają udziały zarówno w spółkach giełdowych, jak i w nienotowanych na giełdzie oraz inwestują swoje pieniądze zarówno w kraju, jak i za granicą.

Tegoroczny ranking to głównie zestawienie mocno dorosłych mężczyzn. Dwóch najbogatszych ludzi w Norwegii to siedemdziesięcio-kilkuletni mężczyźni. Branże z których wywodzą się najbogatsi to przemysł stoczniowy i żegluga, wydobycie ropy i gazu, hodowla łososia i handel artykułami spożywczymi, rynek nieruchomości i hotelarstwo.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Dette er Norges rikeste personer (Jan Revfem)