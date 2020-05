Oto największe piłkarskie talenty Ekstraklasy: – Tego piłkarza nazywają «nowym Haalandem»

W PKO BP Ekstraklasie gra wiele talentów, które wkrótce będzie można zobaczyć w bezpośrednich transmisjach w Nettavisen. Przedstawiamy zatem warte uwagi, wschodzące gwiazdy polskiej piłki nożnej.

Nettavisen Direktesport i Amedia zapewniły sobie prawo do pokazywania meczów polskiej najwyższej serii rozgrywkowej PKO BP Ekstraklasy. W związku z tym, wspólnie z Kamilem Ryłką wybraliśmy największe talenty polskiej Ekstraklasy.

Kamil Ryłka jest dziś trenerem bramkarzy w stołecznym klubie norweskiej Eliteserien Vålerenga Oslo. Wcześniej był zawodnikiem Legii Warszawa, Eidsvoll Turn, Ull/Kisa oraz Askim FK i uważnie śledzi rozgrywki Ekstraklasy.

Nasz ekspert wyłonił kilku zawodników polskiej Ekstraklasy, którzy jego zdaniem wkrótce, na arenie międzynarodowej mogą stać się wielkimi gwiazdami.

Michał Karbownik (Legia Warszawa) – lat 19:

Karbownik gra w Legii Warszawa. Dobrze radzi sobie zarówno jako lewy obrońca, jak i środkowy pomocnik. Mimo młodego wieku regularnie otrzymuje szansę gry w pierwszej drużynie Legii.

- Karbownik stał się celem transferowym wielu największych klubów, mówi Ryłka.

Aleksander Buksa (Wisła Kraków) – lat 17:

Jest najmłodszym zdobywcą bramki w historii Ekstraklasy i już w tej chwili wiązany jest z takimi klubami jak Barcelona czy Milan. Jest stałym reprezentantem młodzieżowej reprezentacji Polski narodowej drużyny młodzieżowej. W Ekstraklasie do tej pory rozegrał 14 meczów i strzelił trzy gole.

- Nazywają go «nowym Haalandem», mówi Ryłka.

Robert Gumny (Lech Poznań) – lat 21:

Obiecujący prawy obrońca Lecha Poznań, który już teraz łączony jest z wielkimi klubami. Zainteresowanie pozyskaniem Gumnego wyraził między innymi Celtic Glasgow.

Jest prawym obrońcą, który lubi grać ofensywnie i chętnie podłącza się do ofensywnych akcji swojego zespołu. Za jego główne atuty uznaje się szybkość i podanie.

Według polskich gazet, latem zeszłego roku Gumny był bliski transferu wartego ponad 60 milionów koron do Borussii Mönchengladbach. Grał w reprezentacji Polski U-21, a w Ekstraklasie ma już na koncie ponad 70 meczów.

Filip Marchwinski (Lech Poznań) – lat 18:

Ofensywny pomocnik z doświadczeniem w meczach reprezentacji Polski U-19 oraz z 22 meczami rozegranymi w Ekstraklasie. Już dziś wiązany jest z takimi klubami jak Arsenal i Juventus. Marchwiński ma na swoim koncie wiele pięknych goli - niektóre z nich można zobaczyć TUTAJ.

- 18-letni rozgrywający Lecha. Cel transferowy między innymi także Dortmundu, mówi w rozmowie z Nettavisen Ryłka.

Mateusz Wieteska (Legia Warszawa) – lat 23:

Ma 23 lata i już spore doświadczenie zdobyte na pozycji środkowego obrońcy w Legii Warszawa. W Ekstraklasie rozegrał do tej pory 85 meczów. Ma również na swoim koncie mecze we wszystkich polskich reprezentacjach młodzieżowych - począwszy od U15 do U21. Wciąż brakuje mu jednak debiutu w seniorskiej drużynie narodowej. Solidnie zabezpiecza piłkę w środkowej strefie obrony. Jest coraz lepiej zapowiadającym się stoperem, któremu wróży się dobrą karierę.

Radosław Majecki (Legia Warszawa) - lat 20:

Młody bramkarz Legii Warszawa, który już został sprzedany do francuskiego AS Monako i wypożyczony powrotnie do Legii. W Ekstraklasie rozegrał 40 spotkań. Majecki jest praworęcznym bramkarzem (1,94 wzrostu) i rozegrał w barwach Legii wiele spotkań w europejskich pucharach. To doskonały materiał na wielką, międzynarodową karierę.

- Legia od wielu lat jest znana z tego, że rozwija talenty bardzo dobrych bramkarzy. W czasie, gdy byłem piłkarzem Legii, klub ten sprzedał m.in. Artura Boruca do Celtiku, Fabiańskiego i Szczęsnego do Arsenalu i Jana Muchę do Evertonu, mówi Ryłka.

Kamil Jóźwiak (Lech Poznań) - lat 22:

Jóźwiak, będąc w stosunkowo młodym wieku rozegrał już ponad 90 meczów w Ekstraklasie, zapisując na swoim koncie 13 bramek i 10 asyst. Był reprezentantem wszystkich polskich reprezentacji młodzieżowych, a w kadrze narodowej zadebiutował w listopadzie 2019 roku. Najlepiej czuje się na prawym skrzydle, ale z powodzeniem może także grać na lewej stronie. Szybki i techniczny skrzydłowy.

- Jóźwiak jest bardzo obiecującym skrzydłowym, podkreśla Rylka.

Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) – lat 16:

Bardzo obiecujący zawodnik, który zadebiutował w Ekstraklasie w listopadzie 2019 roku, w wieku zaledwie 15 lat. Urodzony w 2003 roku zawodnik najlepiej sprawdza się jako środkowy pomocnik, ale może grać również zarówno jako rozgrywający, jak bardziej ofensywny gracz w środkowej części boiska. Kozłowski, będący w obszarze zainteresowań Manchesteru United, wart jest dziś by jego nazwisko zostało odnotowane i zapamiętane.

Kamil Ryłka grał zarówno w norweskich jak i polskich klubach piłkarskich. Był zawodnikiem m.in. Legii Warszawa, Eidsvoll Turn, Ull/Kisa i Askim FK. Foto: (Nettavisen)

Nettavisen poprosiło również o ekspercki komentarz Thomasa Rogne, zawodnika grającego na co dzień w Lechu Poznań. Norweg zapytany na jakie talenty polskiej Ekstraklasy powinniśmy zwrócić uwagę, jako pierwszego wymienił również wspomnianego już wcześniej Kamila Jóźwiaka.

- Jóźwiak jest wybitnym graczem, który już teraz zadebiutował w reprezentacji Polski. Jest bardzo ciekawym zawodnikiem. Prawdopodobnie, gdyby nie wybuch epidemii koronawirusa Kamil nie byłby już zawodnikiem Lecha. Teraz na ewentualny transfer musi trochę poczekać, mówi Rogne w rozmowie z Nettavisen.

Rogne wskazał także dwa inne nazwiska, o których również wspominał Ryłka.

- Legia Warszawa ma Michała Karbownika. To zawodnik, którego przyszłość wiązana z wieloma klubami. W Lechu również mamy kilku utalentowanych zawodników, których umiejętności są rozwijane. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę na Filipa Marchwińskiego. To bardzo dobry zawodnik, dzięki któremu wartość zespołu już znacząco wzrosła. Filip zasługuje, aby śledzić rozwój jego kariery, mówi Rogne.

