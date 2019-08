Oto nowy tramwaj dla Oslo

Oslo zamówiło 87 nowych tramwajów o wartości 4,2 miliarda koron. - Są tego warte, mówi miejska radna Lan Marie Berg z Partii Zielonych MDG.

Oslo (Nettavisen): Nowy tramwaj dla Oslo został oficjalnie zaprezentowany w środowe popołudnie na placu Rådhusplassen.

Pełnowymiarowy model tramwaju (bez kół) został zaprezentowany przez przewodniczącego Rady Miasta Raymonda Johansena (Ap), przewodniczącą Rady ds. Środowiska i Transportu Lan Marie Nguyen Berg (MDG) oraz przewodniczącego Komisji Środowiska i Transportu Oslo Eirika Lae Solberga (H).

- To, że Oslo otrzyma nowe tramwaje jest bardzo dobrą wiadomością. Pierwsze egzemplarze zostaną przetestowane już w przyszłym roku. W tramwajach będzie więcej miejsc, więc mieszkańcy Oslo nie będą musieli, w godzinach szczytu, gnieść się w nich jak śledzie w beczce. Zakupione składy są również uniwersalnie zaprojektowane. Jest w nich miejsce zarówno na wózki inwalidzkie, jak i wózki dziecięce, co jest dla mnie bardzo ważne, powiedziała Berg po prezentacji w wywiadzie dla Nettavisen.

- Tramwaje są warte swojej ceny, mówi przewodniczącą Rady ds. Środowiska i Transportu Lan Marie Nguyen Berg z Partii Zielonych MDG. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Tramwaje kosztują ponad 4 miliardy koron. Czy są warte są tych pieniędzy?

- Tak, to dobra alokacja miejskich funduszy. Dobry jakościowo transport publiczny kosztuje, ale warto w niego inwestować. W Oslo większość ludzi podróżuje środkami transportu publicznego, więc musimy mieć dobre tramwaje, mówi Berg.

Model nowego tramwaju, który ma 18 metrów długości, będzie wystawiony na Rådhusplassen do niedzieli.

- Celem powstania tego modelu było sprawdzenie i wypróbowanie wszystkich rozwiązań, w które zakupione składy będą wyposażone. Tramwaje badane są pod względem funkcjonalności, łatwości zejścia i wejścia na pokład, rozplanowania wnętrza, dostępności dla pasażerów o szczególnych potrzebach, środowiska pracy kierowcy itp. Dlatego model nie ma kół i oczywiście nie ma napędu, mówi przedstawiciele miejskiej spółki Sporveien, odpowiedzialnej za ruch metra i tramwajów w stolicy Norwegii.

NIEBIESKI TRAMWAJ: Nowe tramwaje to standardowe konstrukcje o sprawdzonej technologii dostosowanej do warunków Oslo. Będą miały niebieski kolor, który jest niemal identyczny z obecnym kolorem tramwajów. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Zakupiono 87 nowych tramwajów

Nowe tramwaje będą dostarczane począwszy od roku 2020. Założonym celem jest, aby wszystkie tramwaje jeździły po ulicach Oslo do 2024 roku. W sumie zakupiono 87 nowych pojazdów.

Tramwaje będą standardowymi tramwajami o sprawdzonej technologii dostosowanej do warunków panujących w Oslo. Będą miały niebieski kolor, który jest prawie identyczny z obecnym kolorem tramwajów.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Jedną z osób, która uczestniczyła również w prezentacji tramwaju, była dawna przewodnicząca rady ds. transportu w Oslo Guri Melby (Venstre), za rządów której miasto podjęło decyzję o zakupie tramwajów.

- Venstre od wielu walczyło i walczy o tramwaje w Oslo. I choć teraz obecność tego środka transportu w mieście jest oczywista, nie zawsze tak było. Jako radna miasta Oslo w 2015 roku podjąłem decyzję o zakupie 87 nowych tramwajów. I jestem z tej decyzji do dzisiaj, jako polityk, bardzo dumna. Wygląda na to, że miasto wywiązało się z podjętego zobowiązania, mówi Melby.

Melby uważa, że nowe tramwaje to dopiero początek dalszego rozwoju miejskiego transportu szynowego w Oslo.

- Nowe tramwaje to tylko pierwszy krok dla Oslo, miasta które stanie się wkrótce miastem jeszcze bardziej przyjaznym dla podróżujących tramwajami. Następne kroki obejmują doprowadzenie tramwajów do obszaru Ring 2 i przedłużenie linii do Tonsenhagen. Te dwa duże projekty są naszym priorytetem w nadchodzącym czasie.

87 NOWE TRAMWAJE: Nowe tramwaje staną się integralną częścią transportu Oslo na wiele kolejnych lat. Jesienią 2020 roku do ruchu trafi pierwszy nowy pojazd. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Zakup nowych tramwajów dla Oslo jest organizowany w ramach tzw. programu tramwajowego, który obejmuje zakup nowych składów, poprawę wyposażenia warsztatów i adaptacji sieci ulicznych. Odpowiedzialny za prowadzenie tego programu jest Sporveien.

Cena: 4,2 miliarda koron

Koszt zakupionych tramwajów to 4,2 miliarda koron. Przetarg na budowę tramwajów wygrała hiszpańska firma CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA). Tramwaje będą nosiły nazwę SL18, która upamiętnia rok 2018, kiedy to dokonano zamówienia.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Her blir Oslos nye trikk avslørt (Jørgen Berge)